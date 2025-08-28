מכלול מימון השלימה לראשונה גיוס נע״מ, בהיקף של כ-400 מיליון שקל ובריבית של 4.95%

חברת מכלול מימון (ת"א: מכלל) העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי ליזמים בבנייה למגורים ובמתן חוב מורכב, מימון עסקים בצמיחה ומימון מזנין, מתכבדת להודיע על השלמת מכרז מוסדי מוצלח לגיוס של ניירות ערך מסחריים (נע״מ) בהיקף של 400 מיליון שקל ובריבית של 4.95% (ריבית ב״י בתוספת 0.45%) המשקפת את האמון הרב של הגופים המוסדיים בחוסנה הפיננסי של החברה ובאסטרטגיה העסקית שלה.
אורי פז, מנכ״ל מכלול מימון: ״הגיוס המוצלח ממחיש את הנגישות הגבוהה שלנו למקורות מימון מגוונים – למכלול מסגרות אשראי בנקאיות וחוץ בנקאיות משמעותיות, מספר סדרות אגרות חוב הנסחרות במסחר השוטף, אגרות חוב ברצף מוסדיים וכעת גם ניירות ערך מסחריים. הצלחת המהלך מהווה אבן דרך נוספת בהתפתחות של מכלול ועדות נוספת להבעת האמון המתמשכת מצד גופים מוסדיים מובילים, התומכים בחזון החברה להמשיך ולספק פתרונות אשראי חדשניים ומותאמים ללקוחותיה. תנאי הגיוס האטרקטיביים והתמיכה הרחבה של המשקיעים המוסדיים מחזקים את מחויבותנו להמשיך ולצמוח תוך שמירה על איתנות פיננסית ויצירת ערך ללקוחות ולמשקיעים שלנו.״
29 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 15.74 מיליון במכלול מימון
קרנות נאמנות שמחזיקות את מכלול מימון. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
|
2.69%
|
1389058.44
|
2.57%
|
5169762.84
|
2.29%
|
4914036.6
|
2.08%
|
394614.99
|
0.36%
|
533186.28
|
0.35%
|
28595.82
|
0.35%
|
82625.07
|
0.3%
|
586080
|
0.28%
|
385518.54
|
0.22%
|
493992.18