נקסטייג׳ מעדכנת על תמיכה פיננסית מצד בעלי השליטה לחידוש עבודת הכנת הדוחות הכספיים

חברת נקסטייג' (Nextage), חברה ציבורית ישראלית הפועלת בתחומי הפארמה והביוטכנולוגיה ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, הודיעה כי בעלי השליטה, ד"ר אורנה דריזין ומר אבי סמל, העמידו לחברה סכום של 500 אלף ש"ח. סכום זה אפשר את חידוש העבודה על הכנת הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של 2025, אשר פרסומם נדחה מוקדם יותר השנה.
נקסטייג' מתמקדת במתן שירותים לתעשייה הפארמה ובפיתוח טכנולוגיות ותרופות חדשניות בתחום מחסום הדם-מוח (BBB), במטרה לאפשר מעבר יעיל של תרופות למערכת העצבים המרכזית – אתגר משמעותי עבור תעשיית הפארמה הגלובלית. החברה פועלת הן באמצעות פיתוח פלטפורמות טכנולוגיות והן בפיתוח תרופות ייעודיות לשווקים בעלי צורך רפואי לא מסופק ובמסלול אפשרי של תרופת ייתום.
ד"ר אורנה דריזין, מנכ"לית ובעלת השליטה בנקסטייג', מסרה:
"התקופה האחרונה העמידה את שוק הביומד הישראלי ואת החברה בפני אתגרים, אשר הובילו בין היתר לעיכוב בהכנת הדוחות הכספיים. כמי שמובילה את החברה וכמי שמאמינה בעתיד שלה, היה לי חשוב ביחד עם שותפי, מר אבי סמל, להבטיח שהחברה תוכל להמשיך לפעול ולחדש את עבודת הכנת הדוחות. מעבר להיבט הפיננסי, ההחלטה משקפת את האמון העמוק שלנו בחברה ובעתיד שלה. במקביל אנו ממשיכים לפעול בנחישות רבה למימוש הפוטנציאל המשמעותי הגלום בפעילות החברה וליצירת ערך לכלל המשקיעים."
מהלך זה מבטא את מחויבות בעלי השליטה להמשך פעילותה ולקידום יעדיה האסטרטגיים, תוך המשך התמקדות בפיתוח פתרונות פורצי דרך בתחום מדעי החיים.