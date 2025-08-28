״מגמת גידול גם בתחום המיגון מצילי החיים״: רב בריח תורמת לשיקום הצפון והדרום שנפגעו במהלך המלחמה

הכנסות החברה מפעילויות נמשכות במחצית הראשונה של השנה עלו בכ-22% לכ-366.3 מיליון שקל.

הרווח התפעולי מפעילויות נמשכות בתקופה עלה לכ-23.1 מיליון שקל, לעומת הפסד אשתקד.

החברה ממשיכה להראות רווח נקי שני רבעונים ברציפות (כולל פעילות מופסקת).

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית עלה לכ-19.6 מיליון שקל.

ברבעון השני של שנת 2025 רשמה החברה גידול של כ-23% בהכנסותיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ-178.9 מיליון שקל מפעילויות נמשכות.

הרווח התפעולי מפעילויות נמשכות ברבעון עלה לכ-9.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי אשתקד.

ה-EBITDA מפעילויות נמשכות ברבעון עלתה בשיעור חד לכ-26.4 מיליון שקל.

קבוצת רב-בריח מסכמת את המחצית הראשונה של שנת 2025 ואת הרבעון השני של השנה עם צמיחה בהיקפי פעילותה ועם שיפור ברווחיה, הכוללים גם רווח מפעילות מופסקת המיוחס לפעילות האנרגיה שנמכרה בסוף חודש יוני האחרון.

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2025 (מפעילויות נמשכות):

הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 עלו בכ-22% לכ-366.3 מיליון שקל, לעומת כ-300.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת מהמשך התאוששות שוק הבנייה בישראל.

הרווח הגולמי של רב בריח במחצית הראשונה של השנה עלה לכ-84.2 מיליון שקל, לעומת כ-38.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. הגידול נבע הן מהעלייה מהמכירות והן מהשפעת מהליכי ההתייעלות בהם נקטה החברה.

הרווח התפעולי של החברה בתקופה עלה לכ-23.1 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-17.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יצויין, כי אשתקד כללה החברה הכנסה בסך של כ-5.2 מיליון שקל בתוצאותיה בגין תקבולים מתביעות פיצויים בגין נזקי המלחמה, כך שבפועל השיפור התפעולי השנה הינו משמעותי יותר.

הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-2.1 מיליון שקל (כ-1.25 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד של כ-27.8 מיליון שקל (כ-28.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) במחצית הראשונה אשתקד. הרווח הנקי כולל גם רווח מפעילות מופסקת המיוחס לפעילות בתחום האנרגיה, שבסוף חודש יוני האחרון הושלמה עיסקה למכירתה.

ה-EBITDA מפעילות נמשכת של החברה בתקופה עלה בשיעור חד לכ-57.2 מיליון שקל, לעומת כ-13 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת היה חיובי בסך של כ- 13.3 מיליון שקל (כ-19.6 מיליון ש"ח כולל הפעילות המופסקת), לעומת תזרים שלילי בסך של כ-28.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-26.6 מיליון שקל כולל הפעילות המופסקת).

עיקרי תוצאות הרבעון השני של שנת 2025 (מפעילויות נמשכות):

הכנסות החברה ברבעון השני של השנה צמחו בכ-22.6% לכ-178.9 מיליון שקל, לעומת כ-145.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות הינו פועל יוצא של ההתאוששות בענף הבנייה בישראל.

הרווח הגולמי של החברה עלה חדות ברבעון השני של שנת 2025 לכ-39.3 מיליון שקל, לעומת כ-15.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הגידול ברווח הגולמי הינו תוצאה של העלייה במכירות, השלמת המהפכה התפעולית ויישום תכנית ההתייעלות בשורות החברה.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני השנה גדל לכ-9.3 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-1.6 מיליון שקל (איזון בשורת הרווח המיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח נקי כ-111 אלף שקל (הפסד של כ-20 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח כולל גם רווח מפעילות מופסקת המיוחס לפעילות בתחום האנרגיה, שבסוף חודש יוני האחרון הושלמה עיסקה למכירתה.

ה-EBITDA מפעילות נמשכת של רב בריח ברבעון השני של שנת 2025 טיפסה לכ-26.4 מיליון שקל (לאחר ניטרול סך של כ-4.2 מיליון שקל בגין ה-EBITDA של הפעילות שהופסקה בתחום האנרגיה), לעומת EBITDA שלילית בסך כ-(130) אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-2.1 מיליון ש"ח (כ-6.1 מיליון שקל כולל פעילות מופסקת), לעומת תזרים שלילי בסך של כ-15.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-16.4 מיליון שקל כולל פעילות מופסקת).

החברה הגישה תביעות לרשויות המס בגין נזק עקיף בסך כולל של כ-97 מיליון שקל בגין נזקיה בתקופת מלחמת "חרבות ברזל". עד למועד הדוח קיבלה החברה מקדמות על חשבון פיצויים בגין נזקים שנגרמו לה מתחילת המלחמה בסך של כ-22 מיליון שקל בלבד.

שיפור משמעותי בהכנסות, ברווח וברווחים במגזרים המובילים:

ברמת המגזרים העסקיים, במגזר הקבלנים (בנייה רוויה ושוק מוסדי) החברה סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2025 עם עלייה של כ-25.7% בהכנסות לכ-249.4 מיליון שקל, לעומת כ-198.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי בתקופה הסתכם בכ-19 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-16 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024.

במהלך הרבעון השני של שנת 2025 רשמה החברה עליה בכניסת הזמנות העתידיות החדשות בתחום הקבלנים רוויה ומוסדי. סך כניסת ההזמנות העתידות החדשות של החברה בתחום הקבלנים רוויה ומוסדי במחצית הראשונה של השנה גדל לכ-279.4 מיליון שקל, לעומת כ-246.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2025.

במגזר השוק הפרטי נרשמה במחצית הראשונה של השנה צמיחה של כ-21.7% בהכנסות לכ-83.2 מיליון שקל, לעומת כ-68.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח במגזר זה בתקופה עלה לכ-4.3 מיליון שקל, לעומת הפסד קל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הנעילה הסתכמו ההכנסות במחצית הראשונה של השנה בכ-37.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-38.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי המגזר הסתכמו בכ-1.1 מיליון שקל, לעומת כ-1.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024.

שמואל דונרשטיין, מנכ"ל רב בריח: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2025 עם צמיחה של כ-22% בהכנסות ועם שיפור בתוצאות העסקיות. זאת, בהמשך למהלכים התפעוליים, השיווקיים והפיננסיים שביצענו בשנה שעברה, שמתחילים להניב פירות ראשונים בשנת 2025 ושתרומתם החיובית בהמשך הדרך רק תלך ותתגבר.

על אף השפעות מלחמת 'עם כלביא', שגרמה להאטה משמעותית בפעילות ענף הבנייה במהלך חודש יוני, סיימנו את המחצית הראשונה והרבעון השני עם עלייה בהכנסות ושיפור משמעותי ברווחים לעומת אשתקד, ואנו מזהים בימים אלה את המשך מגמת ההתאוששות בפעילות החברה בענף הבנייה, הבאה לידי ביטוי בגידול בביקושים למכלול המוצרים שאנו מציעים ללקוחותינו, ובעליית הקצב של קבלת הזמנות עתידיות חדשות, במקביל לעליית קצב אספקת המוצרים לפרויקטים בשטח.

בהקשר זה המשכנו להרחיב את סל הפתרונות שלנו, ולאחר שנכנסנו אשתקד לתחום חיפוי המבנים, אנו מספקים כיום פתרונות חיפוי לכ-30 פרויקטים ברחבי הארץ, וצופים המשך צמיחה גם לקו מוצרים זה. גם בתחום של מוצרי מיגון מצילי חיים, נמשכת מגמת הגידול בפעילות, בצפון ובדרום, כחלק מפרויקטי שיקום האזורים שנפגעו במהלך ובעקבות מלחמת 'חרבות ברזל' ו'עם כלביא'.

רב בריח - לאחר השלמת המהפכה התפעולית, גיוון סל המוצרים, הרחבת כושר הייצור, הטמעת טכנולוגיות ורובוטיקה מתקדמות, יישום תכנית התייעלות והתאמת מבנה החוב ותנאי האשראי – ערוכה יותר מתמיד לתת מענה לעלייה הצפויה בהיקפי הפעילות בענף הבנייה, הן במגזר הקבלני והן בשוק הפרטי, ואנו מעריכים שעם כל אלה בשנים הקרובות תבוא גם קפיצת מדרגה משמעותית בפעילות החברה.



