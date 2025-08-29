"המיזוג בין החברות דוחף את שתיהן למעלה": ישפרו מדווחת על שיא רבעוני בהכנסות ועל צמיחה בדוחות חברת הבת תנופורט

ישפרו רושמת שיא בהכנסות הרבעון השני לכ- 86.5 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי זינק ברבעון השני לכ-8.5 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ- 4.7 ברבעון המקביל אשתקד.
החברה מציגה זינוק גם בהכנסות המחצית לכ- 137.1 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי עלה לכ- 3.4 מיליון ש"ח.
אתמול דיווחה החברה גם על שיא בהכנסות החציון הראשון בחברת הבת תנופורט שהסתכמו בכ- 46 מיליון ש"ח; הרווח הנקי זינק לכ- 6.7 מיליון ש"ח.
בתחילת שנת 2025 הושלם מיזוג חברת תנופורט לחברת ישפרו בע"מ. במסגרת המיזוג העניקה BDO שווי של למעלה מ-1 מיליארד ש"ח לנכסי החברה.
חברת הנדל"ן המניב ישפרו, בבעלות כידן דהרי וירון אדיב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2025:
תמצית נתונים רבעון שני 2025:
הכנסות החברה, המהוות שיא רבעוני, הסתכמו בכ-86.5 מיליון ש"ח לעומת הכנסות של 61.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי הצמיחה נובעת מקווי הפעילות: השכרת מבנים, שירותי אחסנה וקירור, הכנסות מניהול ואחזקת מבנים . עוד יצויין, כי החברה רשמה ברבעון השני עלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה של כ- 35.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לעלייה של כ-13.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ- 70 מיליון ש"ח לעומת כ- 46.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע כאמור, מעלייה בשווי ההוגן של נדל"ן בקיזוז גידול בהוצאות אחזקת בניינים והוצאות ארנונה ומיסי עירייה עקב הסכם הפשרה שנחתם עם עיריית אשקלון בקשר לנכס בצומת סילבר.
הרווח מפעולות רגילות הסתכם בכ- 60.9 מיליון ש"ח לעומת כ-42.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מעלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 זינק לכ- 8.5 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 4.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
תמצית נתונים מחצית ראשונה 2025:
הכנסות החברה זינקו לכ-137.1 מיליון ש"ח לעומת הכנסות של 110.4 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. יצוין כי הצמיחה נובעת מקווי הפעילות: השכרת מבנים, שירותי אחסנה וקירור, הכנסות מניהול ואחזקת מבנים וכן ממערכות סולאריות. הכנסות משירותי אחסנה וקירור במחצית הראשונה הסתכמו ב- 5 מיליון ש"ח לעומת כ- 4.4 במחצית המקביל אשתקד. גידול של כ- 15% אשר נבע מכניסה של שוכרים חדשים וגידול בפעילות בית הקירור . עוד יצויין, כי החברה רשמה עלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה של כ- 34.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לעלייה של כ- 10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה הסתכם בכ- 102.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 81 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הגידול נובע כאמור, מעלייה בשווי ההוגן של נדל"ן בקיזוז גידול בהוצאות אחזקת בניינים והוצאות ארנונה ומיסי עירייה עקב הסכם הפשרה שנחתם עם עיריית אשקלון בקשר לנכס בצומת סילבר.
הרווח מפעולות רגילות הסתכם בכ- 86.7 מיליון ש"ח לעומת כ-73.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. העלייה נובעת מעלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2025 זינק לכ- 3.4 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 2.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
עיקרי המאזן נכון ל-30.6.2025
ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-645 מיליון ש"ח.
יתרת המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות מוגבלים במשיכה ליום 30 ביוני 2025, הסתכמו בכ-217 מיליון ש"ח.
שווי נכסי החברה (נדל"ן להשקעה, רכוש קבוע וחלק החברה בחברות מוחזקות) ליום 30.6.25 עמד על כ-3.1 מיליארד ש"ח
אתמול פרסמה תנופורט את דוחותיה הכספיים המצביעים על צמיחה בפעילות: הכנסות החברה ברבעון השני עלו לכ- 23.3 מיליון ש"ח , בהשוואה לכ- 22.1 מיליון ש"ח והם נבעו מגידול בכל קווי הפעילות. הרווח הנקי זינק לכ- 4.5 מיליון ₪, בהשוואה להפסד של כ- 12.9 מיליון ש"ח והושפע מעלייה בהכנסות ועלייה בשווי הוגן של נדל"ן בהיקף של כ- 10.2 מיליון ש"ח.
הכנסות תנופורט במחצית הראשונה של שנת 2025 עלו לכ- 46.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 43.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי זינק לכ- 6.7 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של כ- 12 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד והושפע מעלייה בהכנסות החברה ומעלייה בשווי הוגן של נדל"ן בהיקף של כ- 10.2 מיליון ש"ח.
כידן דהרי, בעלים ויו"ר ישפרו: "ישפרו ממשיכה לצמוח בכל הפרמטרים ומציגה שיא רבעוני בהכנסות שהסתכמו בכ- 137 מיליון ש"ח. פעולות ההתייעלות והפיתוח שעשינו בחברה מיום רכישתה מתבטאות הן בגידול במחזור והן בשורת הרווח.
ברבעון השני החלה החברה בפעילות ישפרו אנרגיה ולמעשה הכניסה את כל הפעילות הקיימת תחת קורת גג אחת, בכוונות החברה להמשיך ולפתח את הפעילות בעתיד, גם בתחום הפוטו וולטאי וגם בתחום האגירה.
אתמול פרסמנו גם את דוחות חברת הבת, תנופורט שמציגים אף הם צמיחה בכל תקופת הדו"ח. היום הוכח יותר מתמיד שהמיזוג בין החברות שהושלם בתחילת השנה דוחף את שתיהן למעלה.
אנו ממשיכים לפתח ולפעול להגדלת והשבחת תיק הנכסים של החברה, אשר לה תיק נכסים איכותיים בתמהיל מגוון, ומבנה הון איתן".