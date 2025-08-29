קרן נאמנות במוקד || אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90

בימים אלו של חוסר וודאות מקומית וכללית, וכאשר כל אנליסט וחברו מנבאים קריסות של שוק, אנו חייבים להיות צנועים וזהירים. ומה יכול להיות טוב יותר, מנקודת מבט של זהירות, מלבחור קרן של 10-90. אוקי, אבל יש באמת הרבה מאוד כאלו כי לכל גוף גדול ישנן כמה קרנות מהסוג הזה וגם אוסף לא קטן של קרנות הוסטינג. לכן, הקריטריון שעל פיו בחרתי הפעם את הקרן היה שונה: לא מנקודת מבט של ביצוע (טווחים שונים...) אלא מנקודת המבט של אמון הצרכנים (המשקיעים).

דהיינו, על פי הגיוסים. לא רק זאת: גיוסים שמתמשכים ואינם קפיצה חד פעמים ללא המשכיות. וכך, לפניכם הקרן הזו של אי-בי-אי. אבל, מעבר לעניין הפשוט הזה, יש בה עוד אלמנט מעניין ושונה: המח"מ הקצר של עד 3 שנים באג"ח. עניין שמקנה תכונה מיוחדת לאותו חלק אג"חי. לעיתים לטובה ולעיתים לרעה אבל נראה שיותר לטובה בתקופה האחרונה. בכל אופן, גודלה משמעותי וגיוסיה מרשימים במיוחד. לכן, הבה נתחיל לראות אם ביצועיה מותאמים לציפיות שלנו: להיות יותר בהובלה מאשר בזנב של הקבוצה...



פרטי הקרן





הקרן מגיעה אלינו מבית אי-בי-אי והיא וותיקה למדי עם הקמה בקיץ 2018, וכאשר היא לא שינתה מדיניות מאז. הישג לכל קרן שמצליחה לעשות זאת. היא קרן 10-90 אבל עם טוויסט: ממוצע המח"מ של האג"ח בה עומד מתחת ל-3 שנים (2.93) וזו נישה שמעניינת חלק מן המשקיעים מאוד. גם צרכים וגם טעמים שונים יש בעניין המח"מ כאשר אנו מדברים על השפעת העניין על תשואות, סיכון, ועוד כהנה שיקולים.

בכל אופן, זהו שילוב שבאמת יכול לעניין רבים ובמיוחד כאשר אנו מדברים על מצב שבו הריבית במשק נמצאת ברמה גבוהה ואמורה לקטון. אולי בקרוב... גודלה עומד על 762.6 מיליוני שקלים הממקמים אותה במקום ה-7 מתוך 51 קרנות בקטגוריה (מהגדולה לקטנה) ודמי הניהול שלה עומדים על 0.59% הממקמים אותה במקום ה-46 מתוך אותן 51 קרנות (מהיקרה לזולה). בקיצור: גדולה, מגייסת, וזולה (!).

תשואתה השנתית עומדת על 12.30% מול ממוצע של 10.78% של הקטגוריה ובמיוחד מול 8.75% בקרן מחקה 10-90. אלו ביצועים טובים עם סטיית תקן נמוכה במיוחד (תנודתיות) של 0.43% (!). בחשיפות אנו למדים על זהירות: רק 7.98% מניות במקום ה-10 המקסימאליים. כמו כן, רק 2.21% מט"ח וזה אומר התמקדות בשוק המקומי.



ביצועי הקרן





בפרק זה, כרגיל, ניתן לגרפים לדבר: הגרף השנתי לעיל מצביע היטב על המגמה ועל חוסר התנודתיות של הקרן כאשר הרצף התשואתי מטה מצביע על תצורה קלאסית של המשכיות חיובית לאורך טווחים שונים.





כמו כן, הנה ההשוואה מול הקרנות שגייסו הכי הרבה ביולי, אחרי הקרן של אי-בי-אי. אלו קרנות מבית אילים, פורטה, סיגמא, ומור. הטווחים המוצגים מראים את ההתפתחות בהובלה בין הקרנות בין השנתיים ועד שלושת החודשים האחרונים. שימו לב שהקרן של אי-בי-אי קורלטיבית כמו כולן אבל נמצאת תמיד בחלק העליון של הקבוצה:



גיוסים ופדיונות





וכך הגענו לחלק ה"סקסי" של הסקירה. האם יש מה להוסיף לתצוגה המדהימה של הגיוסים בקרן מאז אמצע 2024? גיוסים שהולכים וגדלים בצורה מפתיעה בעוצמתם. עקומת שווי נכסי הקרן מדגימה זאת היטב מנקודת המבט שלה גם כן. מדוע זה כך? הפרשי הביצועים אינם יכולים להיות הסיבה היחידה. אנו נאמר כך: גם ה-Feature של המח"מ הקצר, וכנראה, גם שיווק אגרסיבי ויעיל עשו כאן את העבודה. בכל מקרה, יש להוריד את הכובע לאחראים. מעניין יהיה לראות מה יקרה כאשר המגמה הכללית תשתנה לרעה... ראו מטה את הגיוסים של הקרנות מההשוואה כאשר הקו הכחול מציין את העוצמה של הקרן של אי-בי-אי:



למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

תמונה: Dreamstime



