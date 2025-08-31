אוגוסט הטוב מאחורינו - ספטמבר וסכנותיו לפנינו

חודש אוגוסט בוול סטריט הסתיים בעליות, זהו כבר החודש הרביעי ברציפות, אך חשוב לשים לב שמדובר בפתיחתה של תקופה היסטורית תנודתית יותר. ספטמבר ידוע כחודש שבו לא פעם השווקים חווים חולשה זמנית, מה שיכול להפוך לקרקע פורייה לראלי חזק יותר בהמשך השנה. השוק מגלם כעת הסתברות גבוהה מאוד להפחתת ריבית, לצד המשך השקעות מאסיביות בבינה מלאכותית שממשיכות להזרים חמצן לכלכלה האמריקאית.

עם זאת, המשקיעים מתחילים להפגין יותר סלקטיביות: ראינו זאת היטב בתגובה הצוננת לתוצאות אנבידיה, על אף שהיו חזקות. זה מסמן שהציפיות כבר גבוהות מאוד, והמשקיעים דורשים הפתעות גדולות יותר כדי להצדיק את המחירים הנוכחיים.

במקביל, סוגיית המכסים בארצות הברית יכולה לייצר טלטלות נוספות. ביטול אפשרי של חלק מהמכסים עשוי מצד אחד לתמוך בהקלה אינפלציונית ומדיניות מוניטרית מרחיבה, אך מצד שני להגדיל את הגירעון וללחוץ על שוק האג"ח. מדובר באתגר כפול למשקיעים שיאלצו לשקלל אותו בתקופה הקרובה.

בישראל, שוק המניות מושפע ישירות מהמגמות הגלובליות, אך ברקע יש גם סיכונים מקומיים ייחודיים כמו למשל היחלשות שוק הדיור והדיון הגובר על משבר שהולך ומעמיק. אנחנו רואים שהריבית הגבוהה לאורך זמן, פוגעת בעסקאות והגבלות המימון שהטיל בנק ישראל על מבצעי 20/80 משפיעות וישפיעו על השוק. לכן, האסטרטגיה שלנו ממשיכה להיות זהירה אך גמישה לגבי ישראל, תוך בחירה מדוקדקת של מניות ומדדים שמסוגלים לייצר ערך גם בסביבה תנודתית. מבחינת וול סטריט המבחן האמיתי יגיע כבר השבוע עם נתוני התעסוקה בארצות הברית, שיבהירו האם שוק העבודה באמת נחלש בקצב שמאפשר לפד להתחיל להוריד ריבית בקרוב.

הפחתות הריבית של הפדרל ריזרב יקבעו למעשה את הכיוון ועוצמתו, הליכה בתוואי של ציפיות המשקיעים תביא להמשך העליות, ואילו הפתעות לרעה ודחיית הורדות ריבית, יביאו לתיקון או נסיגה זמנית.

גיא נתן, מנהל קרן גידור