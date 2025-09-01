שני גרפים המציגים את אהבת הסיכון המתדלדלת בארה"ב

אחרי שבוע חיובי למדי, וול-סטריט סגרה את השבוע עם שלילה בינונית:

לכאורה, לא היו לכך סיבות פונדמנטליות מיידיות: גם נתוני התוצר וגם נתוני האינפלציה האחרונים היו

טובים או עמדו בציפיות. אז מה הבעיה? למה השוק החליט לקחת ,פסק זמן במגמה החיובית. נמצא את

הרמז במדדים שהראיתי לעיל: המניות הוותיקות (DOW) נפלו רק 0.20%- כאשר הסנופי נחתך ב-

0.64%- מול הנסדק שירד הכי הרבה עם 1.15%-. מי שמסתכל על התוצאות של המסחר ביום שישי

רואה מייד את החולשה היחסית במניות הטכנולוגיות ובמיוחד במניות ה"מופלאות".

אוקי, אבל האם יש משהו שאנו לא מבינים שמתרחש מאחורי הקלעים? אני מביא בפניכם שני גרפים

המראים את מה שאני קורא לו"עייפות החומר" בסקטור הטכנולוגי ה"מעופף" והמצביע על ירידה

משמעותית באהבת הסיכון שהיינו רגילים למצוא בשוק. לפני הגרפים, מילה כללית: אנו נכנסים לעונה

מסוכנת עבור המניות. הסתיו בכלל ידוע כבעייתי היסטורית אבל במיוחד כאשר מגיעים אליו עם מגמה

ארוכת ימים ועם סנטימנט קיצוני. וזה המצב בשוק כרגע. לכן, אנו יכולים לומר זאת: השחקנים הגדולים

ממשיכים להיות שותפים למגמה החיובית אבל מהדקים מאוד את הסיכון ומחכים לטריגר שיתחיל את

התיקון הבלתי נמנע מטה.

אחזור שוב: כלל ברזל הוא להיות במגמה כל עוד היא קיימת (רצף של שיאים ושפלים בכיוון המגמה),

אבל כאשר מתגלים סימני חולשה אנו חייבים להתנהל כאילו הטריגר עומד בפתח ממש. אז הנה שני

הגרפים המצביעים בצורה ברורה על קיטון משמעותי באהבת הסיכון בוול-סטריט. ראשית, גרף יומי של

מניית אנבידיה:

ב-27-08 התפרסמו הדוחות של החברה כאשר הרווחים וההכנסות הפתיעו לטובה. במקום להיות

קטליזאטור להמשך המגמה החיובית, המנייה הזו, אשר מהווה כיום דגל לסקטור הכי "סקסי" בוו-סטריט

(בינה מלאכותית), החליטה לעמוד במסגרת הדשדוש העליון שלה ולאחר מכן לעבור מן הגבול העליון שלו

לגבול התחתון שלו. כמו כן, שימו לב שאנו נמצאים בה בסטייה שלילית מתמשכת מאז השליש האחרון

של יולי בין המומנטום והמחיר.

כל זה כאשר, שוב, ציפינו לתוצאות עסקיות שתמיד היו מנוע לחיוב. בכל מקרה, אנבידיה כיום, כמו טסלה

בעבר, או אפל לפני הרבה זמן, מסמנת לנו שהגיע הרגע לצמצם סיכונים, ולמרות שהחברה ממשיכה

להיות המובילה ללא עוררין בחלק החומרה בתחום, היא נכנסה לתצורה של הססנות. הגרף השני מגיע

היישר מזירת המטבעות הדיגיטאליים: גרף יומי של הביטקוין:

גם כאן, זהו נכס שהיה ונשאר דגל משמעותי למאמינים במהות הקריפטו ועל ידי כך לסמל של לקיחת

סיכונים שיביאו לתמורה נאותה מאוד. בשיא, הביטקוין הגיע עד קרוב ל-125 אלף דולר למטבע וזה מספר

דמיוני לכל הדעות עבור מי שעקב אחריו כל השנים. בכל מקרה, כאן המצב של סטייה שלילית מתמשכת

עוד יותר ארוך מאשר במניית אנבידיה. ישנה כזו מאז אמצע יולי כאשר המחיר יצר תבנית היפוך ברורה

של פסגה כפולה עם בסיס סביב 110500. ביום שישי האחרון הביטקוין שבר סופית את הבסיס הזה ועל

ידי כך אישר את התבנית. יש לזכור שהיעד הטכני למצב כזה הוא הגעה ל-95000 דולר למטבע אחד:

גודל הירידה כגודל המרחק בין הבסיס ופסגות.

שני גרפים אלו מדגימים לנו היטב שלמרות שהמדדים הגדולים עדיין לא נמצאים בתצורה מאיימת כל כך

ועדיין קרובים לשיאם ההיסטורי, אווירת צמצום הסיכונים מתרחשות דרך נכסים ספציפיים שונים. כאלו

ש"מתנפלים" עליהם כאשר אותה אהבת סיכון נמצאת בשיא. מסקנה: להמשיך להיות במגמות אבל

להיות מודעים לשינוי האווירה ולקחת עמדות הגנה מתאימות למקרה שיגיע הטריגר הבלתי צפוי.

אגב, בנוגע לחדשות של יום שישי: האם מדיניות המכסים של טראמפ בסכנה? ביום שישי שמענו שיש

שופטים שחושבים כך. האם זה סוג של טריגר? לא ממש עד שייקבע שאלמנט זה של מדיניות הממשל

החדש מבוטלת סופית. ולשם ממש לא הגענו עדין... רק יחד נגיע להכרעה ולניצחון!

