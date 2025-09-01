דו״חות הפנסיה בדרך אליכם עם תשואות פנומנליות

בימים אלו נשלחים למיליוני חוסכים הדו"חות הרבעוניים של קרנות הפנסיה החדשות המסכמים את ביצועי מחצית א' של שנת 2025 * הדו"חות יציגו תשואה חיובית יוצאת דופן אשר תעלה חיוך רחב על פניהם של רוב החוסכים
קרנות הפנסיה החדשות המקיפות מנהלות כיום כטריליון ₪ עבור כ-5 מיליון עמיתים וזאת באמצעות 9 חברות מנהלות. ממש בימים אלו מקבלים עמיתים אלו את הדו"ח הרבעוני של הרבעון השני לשנת 2025 המסכם למעשה את ביצועי הקרנות במחצית הראשונה לשנת 2025.
למזלם של החוסכים, המחצית הראשונה של שנת 2025 האירה פניה לציבור החוסכים בעקבות תשואות חיוביות שהניבו בעיקר מדדי המניות המובילים בישראל וזאת על אף המלחמה בעזה ובאיראן.
|
תשואות מדדי מניות בישראל ובעולם
|
קטגוריה
|
מדד
|
תשואה במחצית א' 2025
|
חו"ל
|
s&p
|
5.5%
|
נאסד"ק
|
5.5%
|
דאו ג'ונס
|
3.6%
|
ניקיי
|
1.5%
|
ישראל
|
ת"א 35
|
23.5%
|
ת"א 90
|
25.5%
|
ת"א 125
|
24.5%
התשואות הגבוהות במדדי המניות השונים כאמור, באו לידי ביטוי בתשואות חיוביות גם בחסכונות השונים של הציבור, לרבות קרנות הפנסיה החדשות במסלולי ההשקעות השונים.
כך לדוגמא, המסלול לחוסכים במסלול מניות הניב במחצית זו תשואה ממוצעת של כ-9%. זוהי תשואה מרשימה למחצית אחת בלבד אשר יש רבים שיגידו שזוהי תשואה שמתאימה יותר לשנה שלמה מאשר למחציתה.
בהקשר זה יצוין כי מסלול ה-S&P 500 הפופולארי הציג ממוצע תשואות שליליות של כ-0.38% על אף שבתקופה זו המדד עלה בכ-5.5%. הסיבה לכך היא התחזקות השקל בשיעור של כ- 7.5% מתחילת השנה אשר "מחק" למעשה את התשואה החיובית של המדד.
דירוג תשואות ב-5 מסלולי ההשקעות הבולטים:
|
תשואות במסלולי ההשקעה המרכזיים - מחצית א' 2025
|
חברה/מסלול
|
עד 50
|
50-60
|
60+
|
מנייתי
|
s&p
|
כלל
|
8.25%
|
7.34%
|
5.51%
|
8.89%
|
-0.80%
|
הראל
|
7.14%
|
6.30%
|
5.05%
|
8.64%
|
-0.59%
|
מגדל
|
7.86%
|
7.10%
|
5.29%
|
9.12%
|
-0.72%
|
הפניקס
|
7.79%
|
7.32%
|
5.56%
|
9.40%
|
-0.35%
|
מיטב
|
7.37%
|
6.76%
|
5.37%
|
8.60%
|
-0.34%
|
אינפיניטי
|
7.95%
|
6.73%
|
5.55%
|
|
0.87%
|
אלטשולר
|
7.68%
|
6.94%
|
4.58%
|
8.61%
|
-0.50%
|
מור
|
7.88%
|
6.80%
|
5.06%
|
9.48%
|
-
|
מנורה
|
-
|
-
|
-
|
8.89%
|
-0.60%
|
ממוצע
|
7.74%
|
6.91%
|
5.25%
|
8.95%
|
-0.38%
*מנורה לא נכללה בחישוב המסלולים הגילאיים כיוון שהיא מפעילה מודל שונה של מסלולי השקעה
חשוב להדגיש כי פערי התשואות המופיעים בטבלה לעיל, אינם מעידים בהכרח על איכות ניהול ההשקעות שכן מדובר על תשואות של מחצית אחת בלבד עבור מכשיר חיסכון הנועד לטווח של שנים רבות. עם זאת, כדאי לדעת שבניתוח התשואות במסלולי ההשקעות לאורך שנים, ניתן לראות כי ישנם פערים מהותיים ביותר בין המסלולים ובין הגופים השונים. לא הרבה יודעים אך ניתן להעביר את הכספים מחברה אחת לחברה אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר ללא מגבלה. מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע כגון סוכן ביטוח טרם קבלת ההחלטה האם ולאן כדאי להעביר את הכספים על מנת שיתאימו לצרכינו באופן המיטבי ביותר.
קיבלתי את הדו"ח - למה כדאי לשים לב?
הדו"ח מופיע על גבי עמוד אחד ומכיל 5 סעיפים עיקריים:
א. תשלומים צפויים מקרן הפנסיה- בטבלה זו מוצגים הסכומים שהמבוטח/שאריו יקבל מקרן הפנסיה ב-3 מקרים: פנסיית זקנה, פנסיית שאירים במקרה מות העמית ופנסיית נכות בעת נכות מלאה של המבוטח.
למה כדאי לשים לב? גובה הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים הניתן לכל מבוטח אינו בהכרח המרבי היות והוא מושפע משלל נתונים. לכן, חשוב לבדוק מה גובה הכיסוי הביטוחי ולפעול להתאמתו במידת הצורך והאפשר
ב. תנועות בקרן הפנסיה – טבלה זו מציגה סיכום של הנתונים הבאים בתקופת הדו"ח: עלות כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ונכות, סך הפקדות לקרן הפנסיה, רווחי השקעות, דמי ניהול, יתרת כספים ועוד.
למה כדאי לשים לב? כדאי לדעת כי מבוטחים רווקים רשאים לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים ובכך למעשה לנתב את עלויות הכיסוי הביטוחי לשאירים להגדלת החיסכון באופן משמעותי.
ג. דמי ניהול – טבלה המציגה פירוט של שיעור דמי הניהול שנגבו מהחשבון: דמי ניהול מהצבירה(ניתן עד 0.5% שנה), דמי ניהול מההפקדות(ניתן עד 6% מכל הפקדה).
למה כדאי לשים לב? השוו את דמי הניהול שאתם משלמים לדמי הניהול הממוצעים וכן לדמי ניהול של חברות אחרות ופעלו בהתאם.
ד. תשואות – טבלה המציגה את התשואות שהשיגה קרן הפנסיה בתקופת הדו"ח לגבי כל מסלול השקעה בו חוסך המבוטח.
למה כדאי לשים לב? חשוב לבדוק היכן מושקעים החסכונות והאם מסלול ההשקעה מתאים לרצונותינו וצרכינו. ניתן לעבור לקרן פנסיה אחרת או למסלול השקעה אחר באותה קרן הפנסיה ללא מגבלה.
ה. פירוט הפקדות – טבלה המציגה את פירוט ההפקדות בחשבון בתקופת הדו"ח לרבות סכום הפקדה, תאריך הפקדה, חלוקת ההפקדה (תגמולים ופיצויים), גובה משכורת בגינה הופקדו הכספים, חודש השכר בגינו הופקדו כספים.
למה כדאי לשים לב? בדקו כי סכום ההפקדות בטבלה תואם את הנדרש וכי ההפקדות מבוצעות באופן חודשי רציף. כמו כן, בדקו האם ההפקדות לקרן הפנסיה מבוצעות בגין כל רכיבי השכר ובאם לא- שיקלו לבצע זאת באופן עצמאי על מנת להגדיל את היקף החיסכון והכיסוי הביטוחי.