דו״חות הפנסיה בדרך אליכם עם תשואות פנומנליות

בימים אלו נשלחים למיליוני חוסכים הדו"חות הרבעוניים של קרנות הפנסיה החדשות המסכמים את ביצועי מחצית א' של שנת 2025 * הדו"חות יציגו תשואה חיובית יוצאת דופן אשר תעלה חיוך רחב על פניהם של רוב החוסכים

קרנות הפנסיה החדשות המקיפות מנהלות כיום כטריליון ₪ עבור כ-5 מיליון עמיתים וזאת באמצעות 9 חברות מנהלות. ממש בימים אלו מקבלים עמיתים אלו את הדו"ח הרבעוני של הרבעון השני לשנת 2025 המסכם למעשה את ביצועי הקרנות במחצית הראשונה לשנת 2025.

למזלם של החוסכים, המחצית הראשונה של שנת 2025 האירה פניה לציבור החוסכים בעקבות תשואות חיוביות שהניבו בעיקר מדדי המניות המובילים בישראל וזאת על אף המלחמה בעזה ובאיראן.

