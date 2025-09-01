בית ההשקעות אינווסטו קפיטל בכנס איגוד הפרלמנטים הישראליים בפלורידה: ניתוח כלכלה עולמית והשפעתה על שוקי הנדל"ן

בימים האחרונים, פירמת השקעות הנדל"ן הבינלאומית אינווסטו קפיטל, בבעלותם של אוהד ארד ונועם שפלטר, העבירה סקירת שוק מקיפה באירוע שאורגן על ידי איגוד הפרלמנטים הישראליים בדרום פלורידה.
האירוע, שהתקיים בבוקה רטון, פלורידה, התמקד בהעמקת השיח הכלכלי בקרב הקהילה העסקית הישראלית בפלורחדה ובחיזוק קשרי נטוורקינג בין משקיעים, אנשי נדל"ן ויזמים בינלאומיים. מטרתו הייתה לספק למשתתפים ניתוח עדכני של מגמות הכלכלה בארה"ב והשפעתן על עולם ההשקעות, לצד יצירת פלטפורמה לשיתופי פעולה עסקיים חדשים.
המרצה המרכזי מטעם פירמת ההשקעות היה נועם שפלטר, מייסד-שותף בחברה, אשר נשא הרצאה מקיפה בפני 120 משתתפים, כולם אנשי עסקים יהודים ישראליים, אנשי נדל"ן ומשקיעים בכירים. ההרצאה כללה ניתוח עדכני של הכלכלה האמריקאית, המגמות הצפויות והשלכותיהן הישירות על משקיעים, כולל דוגמאות מהשטח מתוך פעילות החברה בארה"ב. הוא התייחס למהלכים אסטרטגיים שהחברה מובילה בתקופות של חוסר ודאות, וציין כי: "המשקיעים שידעו להתמיד באסטרטגיה שקולה ולא להיגרר אחרי פחד רגעי, הם אלה שייצרו לעצמם יתרון משמעותי בטווח הארוך."
אוהד ארד, בעלים משותף באינווסטו קפיטל הוסיף: "העולם הפיננסי הופך יותר ויותר גלובלי, מה שקורה בארה"ב משפיע כמעט מיידית על אירופה, ישראל ושווקים נוספים. האחריות שלנו היא לא רק לנתח מגמות, אלא גם להעניק למשקיעים כלים מעשיים לפעול נכון בתוך סביבה משתנה. השקעות נדל"ן אינן רק שאלה של תשואה, הן שאלת ביטחון פיננסי לטווח ארוך, ואנו רואים בזה שליחות ללוות את המשקיעים גם בתקופות תנודתיות".