נועם סגל, מנכ"ל ISI: "תוצאות טובות ברבעון השני עם גידול משמעותי בהכנסות וב- EBITDA"

ההכנסות ברבעון השני עלו מעל פי 2 והסתכמו בכ- 19 מיליון דולר לעומת כ- 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וכ- 7.5 מיליון דולר ברבעון הקודם.

העלייה נבעה בעיקר מהכרה בהכנסה מחוזים חדשים שנחתמו במחצית השנייה של 2024 עם לקוחות א' ו- ו', וכן התקדמות בביצוע אבני דרך בפרויקטים.

הרווח הגולמי לפני פחת והפחתות ברבעון צמח בכ- 57% והסתכם לכ- 7.5 מיליון דולר (כ- 39% מההכנסות).

ה- EBITDA ברבעון עלה מעל פי 2 לעומת אשתקד לכ-4.8 מיליון דולר (כ-25% מההכנסות).

צבר ההזמנות של החברה לסוף רבעון שני 2025 עמד על כ- 186.4 מיליון דולר.

בחודש אוגוסט 2025, החברה דיווחה כי התקבלה הודעה בחברה כי הועברו אליה תקבולי ביטוח בסך של כ-9.5 מיליון דולר משני מבטחים מתוך מאגד המבטחים המלא של לווין ה-EROS C3, אשר יחדיו מהווים כ-8.8% מסך הכיסוי הביטוחי, בגין תביעת נזק שהוגשה למאגד המבטחים בגין אירועי אנומליה בלוויין ה -EROS C3 בחודשים ספטמבר ונובמבר 2024.

ההכנסות ברבעון השני עלו במעל פי 2 והסתכמו בכ- 19.1 מיליון דולר לעומת כ-7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מהכרה בהכנסה מחוזים חדשים שנחתמו במחצית השנייה של 2024 עם לקוחות א' ו- ו', וכן התקדמות בביצוע אבני דרך בפרויקטים.

הרווח הגולמי ברבעון (לפני פחת והפחתות) גדל בכ- 57% והסתכם בכ- 7.5 מיליון דולר (כ- 39% מההכנסות) לעומת כ- 4.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי (לאחר פחת והפחתות) ברבעון הסתכם בכ- 0.2 מיליון דולר לעומת כ- 0.4 מיליון דולר אשתקד. הקיטון נובע ברובו מהאצת פחת לוויין EROS C3ומתחילת הפחתת לוויין ה-Runner ברבעון השלישי לשנת 2024.

ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 2.9 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של כ- 2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDA ברבעון עלה במעל פי 2 והסתכם בכ- 4.8 מיליון דולר (כ- 25% מההכנסות) לעומת כ- 2.3 מיליון דולר אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.1 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של כ- 2.6 מיליון דולר אשתקד. הגידול בהפסד נובע בעיקר מהאצת פחת לוויין EROS C3ומתחילת הפחתת לוויין ה-Runner ברבעון השלישי לשנת 2024 וכן מגידול בהוצאות המימון כתוצאה משינוי בשער החליפין לאורך התקופה ומהוצאות המס ביחס לתקופה המקבילה.

ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני, 2025 הסתכם לכ-147.5 מיליון דולר לעומת כ- 159.5 מיליון דולר בסוף שנת 2024. הקיטון בעיקרו נובע מההפסד הנקי במהלך החציון.

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 ביוני, 2025 עמד על כ- 186.4 מיליון דולר, לעומת כ- 170.7 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2024. במהלך החציון הראשון לשנת 2025 קטן צבר ההזמנות בכ-26.6 מיליון דולר (כנגד ההכנסה שהוכרה בחציון זה) ומנגד, גדל צבר ההזמנות בכ-42 מיליון דולר כתוצאה מחתימה על הסכם חדש עם לקוח א' של החברה ובנוסף, גדל צבר ההזמנות ב-0.3 מיליון דולר כתוצאה מחתימה על חוזה עם לקוח אחר. כמו כן, בוצעו מספר התאמות הנובעות משערוך חוזים אשר אינם במטבע הפעילות של החברה (דולר) ועדכון חוזים.

אירועים לאחר תאריך המאזן:

באוגוסט 2025, התקבלה הודעה בחברה כי הועברו אליה תקבולי ביטוח ע"ס של כ-9.5 מיליון דולר משני מבטחים מתוך מאגד המבטחים המלא של לווין ה-EROS C3, אשר יחדיו מהווים כ-8.8% מסך הכיסוי הביטוחי, בגין תביעת נזק שהוגשה למאגד המבטחים בגין אירועי אנומליה בלווין בחודשים ספטמבר ונובמבר 2024. החברה ממשיכה לפעול ומקיימת מו"מ מול יתר מבטחי הלווין למימוש יתרת הכיסוי הביטוחי הנתבע. בשלב זה, אין באפשרות החברה להעריך מה יהיו תוצאות משא ומתן זה.

נועם סגל, מנכ"ל ISI, מסר: "אנו שמחים לדווח תוצאות טובות ברבעון השני עם גידול משמעותי בהכנסות וב- EBITDA, זאת בעיקר כתוצאה מתחילת הכרה בהכנסות מחוזים חדשים שחתמנו במחצית השנייה של 2024 עם לקוחות א' ו- ו', וכן התקדמות בביצוע אבני דרך בפרויקטים.

ברבעון, דיווחנו על השלמת חתימת העסקה עם לקוח א', לאספקת שירותים מלווייני EROS C2 ו– EROS C3 של החברה, בהיקף של 42 מיליון דולר לשנתיים. מימוש עסקה זו העמיד את צבר ההזמנות לסוף רבעון שני 2025 על כ-186 מיליון דולר.

בנוסף, לאחרונה דיווחנו על כך שהועברו אלינו לראשונה תקבולי ביטוח בסך של כ-9.5 מיליון דולר משני מבטחים מתוך מאגד המבטחים המלא של לווין ה-EROS C3, אשר יחדיו מהווים כ-8.8% מסך הכיסוי הביטוחי, בגין תביעת נזק שהוגשה למאגד המבטחים בגין אירועי אנומליה בלוויין ה - EROS C3 בחודשים ספטמבר ונובמבר 2024. אנו ממשיכים לפעול ומקיימים מו"מ מול יתר מבטחי הלווין למימוש יתרת הכיסוי הביטוחי הנתבע. בשלב זה, אין באפשרות החברה להעריך מה יהיו תוצאות מו"מ זה.

הנוכחות הבינלאומית של החברה וסל המוצרים המגוון שלה, מאפשרים לנו להגיב בגמישות לצרכים ביטחוניים מתפתחים ולייצר הזדמנויות נוספות להגדלת צבר ההזמנות. אני משוכנע כי השילוב בין החדשנות הטכנולוגית שלנו, הפיזור הגיאוגרפי של לקוחותינו והתפתחות הצרכים בשוק החלל הביטחוני העולמי, יסייעו להמשך הצמיחה ולהצלחת החברה בשנים הבאות".

