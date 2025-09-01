תיק אישי
תחזית ביצועי קרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה לאוגוסט 2025

אוגוסט 2025 בקרנות השתלמות, גמל ופנסיה: המומנטום החיובי נמשך. מתחילת השנה רק החודשים פברואר ומרץ היו שליליים. מסלול S&P500 עלה פחות ממסלול המניות.

 

 
תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה / תמונה: Dreamstime
 
אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה
01/09/2025

אוגוסט 2025: המומנטום החיובי נמשך (מתחילת השנה רק החודשים פברואר ומרץ היו שליליים).

התשואה הממוצעת של קופות הגמל באוגוסט: 1.0%. 

החודש לא היה פער לטובת הקופות עם מרכיב מנייתי דומיננטי לעומת קופות עם מרכיב אג"חי דומיננטי.

ינואר-אוגוסט 2025: 8.9%. 

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו באוגוסט 0252 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.0%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.7% לבין תשואה של 1.2%.
 

שם המסלול

תשואה בחודש   אוגוסט  2025

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

1.0%

1.2%

0.7%

מנייתי

1.2%

1.5%

0.8%

500 S&P  *

0.2%

0.3%

0.1%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

1.1%

1.3%

0.8%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

1.1%

1.3%

0.8%

פנסיה מקיפה לבני 60+

1.0%

1.2%

0.7%

*החישוב בשקלים.


בחודש אוגוסט נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות. לעומת זאת, היחלשות המט"ח (הדולר) פגעה וגרעה כ-0.35% מתשואות הקופות.

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-1.5%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.1%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.2%, ומדד יתר 60 עלה ב-1.2%. 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית המדדים.             

בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-3.2%, מדד ה-S&P עלה ב-1.9% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.6%. 

באירופה נרשמה מגמה מעורבת: ה-DAX הגרמני ירד ב-0.7%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-0.9% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-0.6%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור של 4.0%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 1.2%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-0.7% כ"א. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.7%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.6% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-1.1%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.5%. 
 

אוגוסט 2025:

 

סיכום ינואר-אוגוסט 2025: 8.9%


להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:

שם המסלול

תשואה בחודשים   ינואר-אוגוסט 2025

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

8.9%

9.5%

8.3%

מנייתי

14.2%

16.0%

12.5%

500 S&P  *

1.2%

1.4%

1.0%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

10.3%

11.0%

9.5%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

9.3%

10.0%

8.5%

פנסיה מקיפה לבני 60+

7.1%

7.5%

6.0%

*החישוב בשקלים.


שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.

בארה"ב: מדד ה-500 S&P עלה ב-9.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-11.1%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 8.6% מחק חלק ניכר מן התשואות הללו במונחים שקליים.

באירופה נרשמו עליות שערים חדות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-20.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-4.4% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 9.3%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 7.1%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 17.0%.     

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בישראל נרשמו עליות שערים חדות: מדד ת"א 35 עלה ב-27.5%, מדד ת"א 125 עלה 28.4%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 28.2%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 22.5%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 4.2%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה בשיעור של 3.7%. 
 

ינואר-אוגוסט 2025:


 


x