תחזית ביצועי קרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה לאוגוסט 2025

אוגוסט 2025: המומנטום החיובי נמשך (מתחילת השנה רק החודשים פברואר ומרץ היו שליליים).
התשואה הממוצעת של קופות הגמל באוגוסט: 1.0%.
החודש לא היה פער לטובת הקופות עם מרכיב מנייתי דומיננטי לעומת קופות עם מרכיב אג"חי דומיננטי.
ינואר-אוגוסט 2025: 8.9%.
הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו באוגוסט 0252 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.0%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.7% לבין תשואה של 1.2%.
|
שם המסלול
|
תשואה בחודש אוגוסט 2025
|
טווח תשואה עליון
|
טווח תשואה תחתון
|
כללי
|
1.0%
|
1.2%
|
0.7%
|
מנייתי
|
1.2%
|
1.5%
|
0.8%
|
500 S&P *
|
0.2%
|
0.3%
|
0.1%
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50
|
1.1%
|
1.3%
|
0.8%
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60
|
1.1%
|
1.3%
|
0.8%
|
פנסיה מקיפה לבני 60+
|
1.0%
|
1.2%
|
0.7%
*החישוב בשקלים.
בחודש אוגוסט נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות. לעומת זאת, היחלשות המט"ח (הדולר) פגעה וגרעה כ-0.35% מתשואות הקופות.
בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-1.5%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.1%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.2%, ומדד יתר 60 עלה ב-1.2%.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית המדדים.
בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-3.2%, מדד ה-S&P עלה ב-1.9% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 1.6%.
באירופה נרשמה מגמה מעורבת: ה-DAX הגרמני ירד ב-0.7%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-0.9% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-0.6%.
מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור של 4.0%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 1.2%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-0.7% כ"א. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.7%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.6% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-1.1%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.5%.
אוגוסט 2025:
סיכום ינואר-אוגוסט 2025: 8.9%
להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:
|
שם המסלול
|
תשואה בחודשים ינואר-אוגוסט 2025
|
טווח תשואה עליון
|
טווח תשואה תחתון
|
כללי
|
8.9%
|
9.5%
|
8.3%
|
מנייתי
|
14.2%
|
16.0%
|
12.5%
|
500 S&P *
|
1.2%
|
1.4%
|
1.0%
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50
|
10.3%
|
11.0%
|
9.5%
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60
|
9.3%
|
10.0%
|
8.5%
|
פנסיה מקיפה לבני 60+
|
7.1%
|
7.5%
|
6.0%
*החישוב בשקלים.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.
בארה"ב: מדד ה-500 S&P עלה ב-9.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-11.1%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 8.6% מחק חלק ניכר מן התשואות הללו במונחים שקליים.
באירופה נרשמו עליות שערים חדות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-20.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-4.4% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 9.3%.
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 7.1%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 17.0%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בישראל נרשמו עליות שערים חדות: מדד ת"א 35 עלה ב-27.5%, מדד ת"א 125 עלה 28.4%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 28.2%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 22.5%.
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 4.2%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה בשיעור של 3.7%.
ינואר-אוגוסט 2025:
תמונה: Dreamstime