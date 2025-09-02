לראשונה בישראל – קרן שמתמקדת בתעשייה הביטחונית בישראל

במהלך השנים האחרונות, העולם התמודד עם מספר איומים גיאו פוליטיים, כאשר במרכזן מלחמת רוסיה אוקראינה וכן מלחמת ישראל מול מספר גזרות שונות.
אותם האיומים להערכתנו, הביאו מדינות רבות ברחבי העולם להגדיל את התקציב הביטחוני שלהן, שלווה בעיקר בעליה חדשה בביקושים לתחמושת ומערכות הגנה.
בנוסף לכל אלו, ארה"ב החלה גם לדחוף את מדינות החברות בברית נאט"ו להגדיל את הוצאות הביטחון שלה (הכוללות הוצאות לצורך תשתיות תומכות) מ-2% מהתמ"ג (כ-2.2 טריליון דולר) ל-5% מהתמ"ג (כ-5.4 טריליון דולר) בהמשך.
וכיצד ישראל משתלבת במגמה?
ראשית, נכון להיום ישראל היא אחת מיצואניות הנשק הגדולות בעולם, בעיקר בתחום ההגנה האווירית, מל"טים, לייזר וחימוש מדויק כאשר הייצוא הביטחוני רשם שיא במהלך 2024 של כ-14.8 מיליארד דולרים.(1)
מעבר לכך, מתקפת איראן באפריל 2024, שימשה כמעין "תצוגת תכלית" ליכולות הטכנולוגיות ההגנתיות של ישראל, מה שהגדיל אף יותר את הביקושים לטכנולוגיות הישראליות.
שנית, אחד מלקחי המלחמה בעזה הביאו את הממשלה להתחיל לתמוך בתעשיות הביטחוניות הישראליות במטרה להוריד את התלות של ישראל בייבוא סחורות ביטחוניות ממדינות אחרות ומשבר מדיני כזה או אחר. כך למעשה, ההוצאות הביטחוניות הישראליות גדלו בצורה משמעותית במהלך השנים האחרונות כאשר ב-2024 ההוצאות גדול ל-8.8% מהתמ"ג (גידול של כ-65% לעומת השנה המקבילה) (2,3)
עד היום, פתרונות ההשקעה שהציעו חשיפה לחברות ביטחוניות, התמקדו בעיקר בחברות גלובליות עם חשיפה כמעט אפסית לחברות בשוק המקומי.
הקרן החדשה, תאפשר להתמקד בחברות הישראליות בלבד ותאפשר לתת משקל להערכת מנהל הקרן ראוי לחברות הישראליות שהינן מעצמה בתחום לצד חברות קטנות / צעירות בתחום (3) .
כך שהקרן של IBI צפויה להיות הראשונה שמאפשרת חשיפה ממוקדת לתחום זה בישראל.
**חשיפה למניות בערך מוחלט -4: עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט -B: עד 30% .# קרן חדשה יחידות בקרן מוצעות לציבור לראשונה החל מיום 2.9.25. מועד סיום התאמת הנכסים 19.10.25. (1) נכון ל 4.6.25 (2) נכון ל 28.4.25 (3) אין התחייבות להשקיע במניות של חברות ספציפיות מהתחום, למדיניות השקעות מלאה ראה תשקיף הקרן. יובהר כי המידע האמור מתבסס על כתבות שפורסמו בעיתונות בארץ ובעולם ואינו מהווה תחליף לניתוח כלכלי כלשהו. האמור לעיל הינו להערכת מנהל הקרן בלבד בהתבסס על אותן כתבות. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי ו/או תשואה עודפת.. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות , רכישת יחידות תעשה ע"פ תשקיף בנוהל בלבד. מנהל הקרן: איביאי קרנות נאמנות בע"מ