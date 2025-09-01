תיק אישי
ביטוחי מנהלים ביולי: הכשרה בכללי ובקרן י׳ - ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים

ביטוחי מנהלים ביולי: הכשרה בכללי ובקרן י׳ - ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים

הכשרה מנצחים גם במסלולים תלויי גיל | ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים ביולי במסלולים השונים – קרן י'''', מסלול כללי, מסלולים תלויי גיל

 

 
ביטוחי מנהלים ביולי / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstimeביטוחי מנהלים ביולי / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
01/09/2025

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
 

סיכום יולי בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. כלל הנתונים בתשואות חיוביות, למרות שנמוכות משמעותית מהתשואות בחודש קודם.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. הכשרה בחודש חזק עם נצחון במסלולים תלויי גיל, בכללי ובקרן י'.

2. תשואות החודש מורידות את התשואות מתחילת השנה במסלולים השונים ביחס לתשואות בחודש שעבר.

3. התשואות במסלולים השונים ל-3 ול-5 שנים נמוכות יותר החודש, מאשר בחודש שעבר.

4. נתוני הגופים השונים בתשואה במסלולים תלויי גיל, לא כוללים את נתוני התשואה של הפניקס, כך שיתכן שעם נתונים אלו התמונה היתה שונה.


תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.08% לעומת 3.13% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 0.82% (מגדל) ל-1.4% (הכשרה). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 7.88%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.25%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-27.27%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-55%.

הכשרה מנצחים החודש עם תשואה של 1.4%. אחריהם הפניקס עם 1.3%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 64.26%.
 

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה

1.40%

6.19%

11.38%

26.27%

55.11%

1,854

35012

הפניקס

1.30%

7.87%

15.02%

29.59%

64.26%

36,472

7012

איילון

1.24%

10.56%

18.33%

32.14%

56.90%

2,060

46012

מנורה מבטחים

0.99%

7.70%

13.91%

26.21%

49.01%

13,447

18012

הראל

0.89%

6.76%

12.14%

24.21%

49.35%

25,946

259012

כלל

0.88%

8.42%

14.94%

24.46%

55.82%

44,748

14012

מגדל

0.82%

7.67%

14.00%

28.05%

54.55%

83,660

17012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.08%

7.88%

14.25%

27.27%

55.00%

 

 

 

תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 1.07% לעומת 3.19% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.83% (מגדל) ל-1.51% (הכשרה). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7.83%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.09%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-27%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-51.79%.

הכשרה מנצחים גם במסלול זה עם 1.51%, איילון במקום שני עם 1.19%. איילון מובילים במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, ו-3 השנים האחרונות עם 31.39%. הפניקס (1.15% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 59.88%.
 

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה

1.51%

6.71%

12.20%

26.97%

49.21%

4,663

62

איילון

1.19%

10.33%

18.01%

31.39%

53.58%

1,658

116

הפניקס

1.15%

7.41%

14.11%

29.47%

59.88%

27,309

50

כלל

0.92%

8.26%

14.44%

24.73%

51.82%

12,123

99

הראל

0.84%

6.53%

11.67%

22.71%

46.29%

21,570

88

מגדל

0.83%

7.72%

14.13%

26.70%

49.93%

34,815

17013

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.07%

7.83%

14.09%

27.00%

51.79%

 

 

 

מסלולים תלויי גיל – הכשרה מנצחים במסלולים

התשואה החודש במסלולים תלויי גיל, לא כוללת את נתוני הפניקס, שלא הועברו למערכת.

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.99%. הכשרה מנצחים גם כאן עם 1.47%. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. ב-5 השנים האחרונות מובילים כלל עם 58.73%.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.37%. הכשרה מנצחים במסלול עם 1.37%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 49.68%

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.62%. הכשרה מנצחים במסלול עם 0.9%. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה. מגדל מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים.

ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול, שבעצם מובילים בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה וב-3 השנים האחרונות, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך. בהתייחס לנתוני התשואה, תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל ומנהל אגף השקעות באיילון ביטוח ופיננסים, מסר ל-FUNDER כי "בחודש יולי התיקים הניבו תשואות עודפות מהאפיקים הלא סחירים: תיקי המשכנתאות שלנו, אשראי חברות ופורטפוליו החברות הפרטיות. במקביל בשווקים הסחירים לאיילון אחזקות משמעותיות בסקטור הביטוח, בעוד חשיפת המט״ח שלנו היא הנמוכה בתעשייה - 16% בלבד"

 

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה

1.47%

6.44%

11.35%

22.00%

45.04%

273

9629

איילון

1.26%

11.48%

19.62%

33.98%

57.20%

304

9636

כלל

1.10%

9.10%

15.90%

27.30%

58.73%

3,858

9659

מנורה מבטחים

1.09%

8.88%

15.34%

29.85%

56.01%

1,282

9536

מגדל

0.99%

8.02%

14.86%

29.69%

53.90%

4,087

9599

הראל

0.89%

7.87%

13.33%

24.59%

49.52%

2,613

9562

ממוצע

1.13%

8.63%

15.07%

27.90%

53.40%

 

 
               

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה

1.37%

6.62%

11.48%

22.72%

43.92%

224

9630

איילון

1.12%

10.08%

17.34%

30.72%

47.59%

104

9670

מנורה מבטחים

0.90%

7.92%

14.02%

26.34%

49.68%

1,089

9537

כלל

0.90%

7.70%

14.06%

25.36%

48.02%

11,187

9660

מגדל

0.85%

7.76%

14.14%

27.29%

46.76%

3,621

9604

הראל

0.80%

6.89%

12.13%

23.06%

43.49%

2,262

9563

ממוצע

0.99%

7.83%

13.86%

25.91%

46.58%

 

 
               

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה

0.90%

4.70%

8.15%

16.50%

33.93%

191

9631

כלל

0.61%

5.86%

11.14%

18.73%

33.07%

2,200

9661

מנורה מבטחים

0.53%

5.65%

10.45%

18.06%

33.97%

1,213

9544

הראל

0.53%

4.82%

8.68%

14.85%

27.50%

3,439

9564

מגדל

0.52%

5.58%

10.57%

19.31%

32.85%

3,441

9729

איילון

0.66%

7.38%

13.24%

21.38%

33.20%

68

9671

ממוצע

0.62%

5.32%

9.80%

17.49%

32.26%

 

 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

x