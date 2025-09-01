ביטוחי מנהלים ביולי: הכשרה בכללי ובקרן י׳ - ליגת FUNDER לתשואות ביטוחי המנהלים

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר



סיכום יולי בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. כלל הנתונים בתשואות חיוביות, למרות שנמוכות משמעותית מהתשואות בחודש קודם.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. הכשרה בחודש חזק עם נצחון במסלולים תלויי גיל, בכללי ובקרן י'.

2. תשואות החודש מורידות את התשואות מתחילת השנה במסלולים השונים ביחס לתשואות בחודש שעבר.

3. התשואות במסלולים השונים ל-3 ול-5 שנים נמוכות יותר החודש, מאשר בחודש שעבר.

4. נתוני הגופים השונים בתשואה במסלולים תלויי גיל, לא כוללים את נתוני התשואה של הפניקס, כך שיתכן שעם נתונים אלו התמונה היתה שונה.



תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים במסלול

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.08% לעומת 3.13% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 0.82% (מגדל) ל-1.4% (הכשרה). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 7.88%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.25%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-27.27%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-55%.

הכשרה מנצחים החודש עם תשואה של 1.4%. אחריהם הפניקס עם 1.3%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 64.26%.



ביטוחי מנהלים - קרן י' שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה הכשרה 1.40% 6.19% 11.38% 26.27% 55.11% 1,854 35012 הפניקס 1.30% 7.87% 15.02% 29.59% 64.26% 36,472 7012 איילון 1.24% 10.56% 18.33% 32.14% 56.90% 2,060 46012 מנורה מבטחים 0.99% 7.70% 13.91% 26.21% 49.01% 13,447 18012 הראל 0.89% 6.76% 12.14% 24.21% 49.35% 25,946 259012 כלל 0.88% 8.42% 14.94% 24.46% 55.82% 44,748 14012 מגדל 0.82% 7.67% 14.00% 28.05% 54.55% 83,660 17012 ממוצע 1.08% 7.88% 14.25% 27.27% 55.00%

תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 1.07% לעומת 3.19% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.83% (מגדל) ל-1.51% (הכשרה). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7.83%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.09%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-27%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-51.79%.

הכשרה מנצחים גם במסלול זה עם 1.51%, איילון במקום שני עם 1.19%. איילון מובילים במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה, בשנה האחרונה, ו-3 השנים האחרונות עם 31.39%. הפניקס (1.15% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 59.88%.



ביטוחי מנהלים - מסלול כללי שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה הכשרה 1.51% 6.71% 12.20% 26.97% 49.21% 4,663 62 איילון 1.19% 10.33% 18.01% 31.39% 53.58% 1,658 116 הפניקס 1.15% 7.41% 14.11% 29.47% 59.88% 27,309 50 כלל 0.92% 8.26% 14.44% 24.73% 51.82% 12,123 99 הראל 0.84% 6.53% 11.67% 22.71% 46.29% 21,570 88 מגדל 0.83% 7.72% 14.13% 26.70% 49.93% 34,815 17013 ממוצע 1.07% 7.83% 14.09% 27.00% 51.79%

מסלולים תלויי גיל – הכשרה מנצחים במסלולים

התשואה החודש במסלולים תלויי גיל, לא כוללת את נתוני הפניקס, שלא הועברו למערכת.

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.99%. הכשרה מנצחים גם כאן עם 1.47%. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. ב-5 השנים האחרונות מובילים כלל עם 58.73%.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.37%. הכשרה מנצחים במסלול עם 1.37%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 49.68%

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.62%. הכשרה מנצחים במסלול עם 0.9%. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה. מגדל מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים.

ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול, שבעצם מובילים בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה וב-3 השנים האחרונות, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית בשל היקף נכסים נמוך. בהתייחס לנתוני התשואה, תמיר הרשקוביץ, סמנכ"ל ומנהל אגף השקעות באיילון ביטוח ופיננסים, מסר ל-FUNDER כי "בחודש יולי התיקים הניבו תשואות עודפות מהאפיקים הלא סחירים: תיקי המשכנתאות שלנו, אשראי חברות ופורטפוליו החברות הפרטיות. במקביל בשווקים הסחירים לאיילון אחזקות משמעותיות בסקטור הביטוח, בעוד חשיפת המט״ח שלנו היא הנמוכה בתעשייה - 16% בלבד"

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה הכשרה 1.47% 6.44% 11.35% 22.00% 45.04% 273 9629 איילון 1.26% 11.48% 19.62% 33.98% 57.20% 304 9636 כלל 1.10% 9.10% 15.90% 27.30% 58.73% 3,858 9659 מנורה מבטחים 1.09% 8.88% 15.34% 29.85% 56.01% 1,282 9536 מגדל 0.99% 8.02% 14.86% 29.69% 53.90% 4,087 9599 הראל 0.89% 7.87% 13.33% 24.59% 49.52% 2,613 9562 ממוצע 1.13% 8.63% 15.07% 27.90% 53.40% ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה הכשרה 1.37% 6.62% 11.48% 22.72% 43.92% 224 9630 איילון 1.12% 10.08% 17.34% 30.72% 47.59% 104 9670 מנורה מבטחים 0.90% 7.92% 14.02% 26.34% 49.68% 1,089 9537 כלל 0.90% 7.70% 14.06% 25.36% 48.02% 11,187 9660 מגדל 0.85% 7.76% 14.14% 27.29% 46.76% 3,621 9604 הראל 0.80% 6.89% 12.13% 23.06% 43.49% 2,262 9563 ממוצע 0.99% 7.83% 13.86% 25.91% 46.58% ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה הכשרה 0.90% 4.70% 8.15% 16.50% 33.93% 191 9631 כלל 0.61% 5.86% 11.14% 18.73% 33.07% 2,200 9661 מנורה מבטחים 0.53% 5.65% 10.45% 18.06% 33.97% 1,213 9544 הראל 0.53% 4.82% 8.68% 14.85% 27.50% 3,439 9564 מגדל 0.52% 5.58% 10.57% 19.31% 32.85% 3,441 9729 איילון 0.66% 7.38% 13.24% 21.38% 33.20% 68 9671 ממוצע 0.62% 5.32% 9.80% 17.49% 32.26%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.