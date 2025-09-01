אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "מימוש ההשקעות בפז ובמגוריט יצר נזילות עצומה. חלקה יופנה לחלוקת דיבידנד"

סאמיט אחזקות נדל"ן מסכמת את מחצית השנה עם עלייה ברווח הנקי ל-154 מיליון שקל. בנוסף, רווח משערוך המלונות בניו יורק בסך 170 מיליון שקל נזקף לרווח הכולל האחר.
לאחר תאריך המאזן מימשה סאמיט את אחזקותיה במניות פז בתמורה כוללת של כ-1.12 מיליארד שקל, במזומן ובאופציה. השפעות העסקה יכללו בדוח לרבעון השלישי.
החברה תחלק דיבידנד בסך 300 מיליון שקל.
חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025.
עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ-226 מיליון שקל, לעומת כ-230.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. השינוי נובע בעיקר מפיחות שע"ח של הדולר לעומת השקל, וכן משינוי בהכנסות בארה"ב ובגרמניה.
ה- NOI ברבעון השני השנה הסתכם בכ-126.2 מיליון שקל, לעומת כ-132.9 מיליון שקל ברבעון הקודם בשנה הקודמת.
ה-NOI Same Properties ברבעון הסתכם בכ-125.4 מיליון שקל, לעומת כ-129.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר משינויים בשע"ח וירידה בהכנסות בארה"ב ובגרמניה.
ה-FFO לבעלי המניות הסתכם לכ-79 מיליון שקל, בהשוואה לכ-90 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מהכנסות דיבידנד נמוכות יותר.
חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי השווי המאזני ברבעון הסתכם לכ-20.7 מיליון שקל, ונובע מהמעבר לטיפול החשבונאי בהשקעה בפז לפי שיטה זו.
החברה רשמה ברבעון השני לשנת 2025 עלייה של כ-3% ברווח הנקי לכ-73.5 מיליון שקל (מתוכו כ-74.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-71.6 מיליון שקל (מתוכו כ-64.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-84.6 מיליון שקל, לעומת כ-137.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע משינוי בסעיפי רכוש והתחייבויות.
עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של שנת 2025:
ההכנסות בתקופה הסתכמו לכ-438.4 מיליון שקל, לעומת כ-456.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
ה- NOI במחצית הסתכם לכ-250.8 מיליון שקל, לעומת כ-268.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-NOI Same Properties בתקופה הסתכם לכ-244.2 מיליון שקל, לעומת כ-259.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-FFO לבעלי המניות הסתכם לכ-141 מיליון שקל, בהשוואה לכ-161 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
הוצאות אחרות, נטו הסתכמו לכ-17.6 מיליון שקל, לעומת כ-48.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. עיקר השינוי נובע מהשקעות בנדל"ן ומשערוך נכס בישראל התקופה.
הוצאות מימון, נטו בתקופה הסתכמו לכ-67.2 מיליון שקל, לעומת כ-32.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. עיקר השינוי נובע מקבלת דיבידנד מהשקעה בפז ברבעון המקביל אשתקד, שנרשם הרבעון כהקטנת השקעה לאחר המעבר להצגה על בסיס אקוויטי כאמור לעיל.
חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי השווי המאזני בתקופה הסתכם לכ-44.1 מיליון שקל, ונובע מהמעבר לטיפול החשבונאי בהשקעה בפז לפי שיטה זו.
החברה רשמה במחצית הראשונה לשנת 2025 עלייה של כ-7% ברווח הנקי לכ-154.4 מיליון שקל (מתוכו כ-150.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-144.7 מיליון שקל (מתוכו כ-129.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל הסתכם לכ-204.4 מיליון שקל (כ-207.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-245.7 מיליון שקל (כ-216.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה ב-2024.
תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-172.6 מיליון שקל, לעומת כ-222.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר משינוי בסעיפי רכוש והתחייבויות.
עיקרי מאזן החברה ליום 30.6.2025:
סך מאזן החברה ליום 30.6.2025 הסתכם בכ-10.4 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן הסתכם לכ-50.6% לעומת כ-48.1% ביום 31.12.2024.
ההון העצמי ליום 30.6.2025 הסתכם לכ-5.26 מיליארד שקל (כ-4.86 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-5.06 מיליארד שקל (כ-4.66 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.2024. השינוי נובע בעיקר מרווח בתקופה, שיערוך מלונות בארה"ב דרך רווח כולל אחר בקיזוז שינויים בשע"ח.
השווי הנכסי למניה, בדילול מלא, עלה לכ-85.7 שקל.
שווי הנכסים הבלתי משועבדים של החברה מסתכם בסך כ-4.3 מיליארד שקל, מתוך זה כ-1.4 מיליארד שקל בגרמניה, כ-1.5 מיליארד שקל בארה"ב וכ-1.4 מיליארד שקל בישראל.
האמצעים הנזילים הסתכמו לסך של כ-336.4 מיליון שקל.
יחס חוב ל- CAP, נטו הסתכם בכ-39.9% לעומת כ-41.6% ביום 31.12.2024.
אירועים בתקופת הדוח ולאחריו:
מימוש אחזקות בפז קמעונאות ואנרגיה – ביולי 2025 סאמיט והחברות הבנות שלה מכרו בעסקאות מחוץ לבורסה את אחזקותיה בפז בסך הצפוי להסתכם לכ-1.12 מיליארד שקל.
רכישת מגדל משרדים בניו-יורק – ביולי 2025 סאמיט התקשרה בהסכם לרכישת מגדל משרדים בשדרות מדיסון, במנהטן, ניו-יורק. המגדל בן 42 קומות, ובשטח של כ-500 אלף רגל רבוע ממוקם במיקום מרכזי ביותר במנהטן, בין הרחובות 49 ו-50 ונרכש במחיר של כ-42 מיליון דולר, המשקפים עלות הזדמנותית של כ-86 דולר לרגל רבוע. שיעור התפוסה בבניין המשרדים כיום עומד על כ-53%, דמי השכירות השנתיים מסתכמים לכ-17 מיליון דולר והרווח התפעולי הנוכחי מוערך בכ-3-4 מיליון דולר בשנה. סאמיט מעדכנת כי בכוונתה לפעול לשיווק השטחים הפנויים ולהשבחת הנכס, בין היתר באמצעות השקעות נוספות במערכות ובשיפורים בנכס, ולהערכתה עשויים להגדיל משמעותית את ההכנסות מהנכס.
רכישת נכסים בישראל – באוגוסט 2025 עדכנה סאמיט על רכישת שני נכסים:
א. רכישת בית קירור בדרום הארץ תמורת כ-100 מיליון שקל, בתוספת עלויות רכישה. הנכס כולל כ-5,000 מ"ר בנוי, בעל נפח אחסון של כ-11,000 משטחים, על קרקע בשטח של כ-9 דונם. הנכס מניב כיום רווח תפעולי שנתי מייצג של כ-12 מיליון שקל.
ב. רכישת 50.01% מהון המניות של חברה ייעודית המחזיקה בקרקע בשטח של כ-20 דונם תמורת 24 מיליון שקל. על הקרקע יוקם נכס בהיקף של כ-14,000 מ"ר. כ-70% מהנכס מיועדים להשכרה לחברה יצרנית מובילה בתחום המזון בהסכם שכירות ארוך טווח. יתרת השטחים יכללו שטחי אחסנה בקירור ויושכרו לצדדים שלישיים. היקף ההשקעה הצפוי ברכישת הקרקע ובהקמת הפרויקט הינו כ-150 מיליון שקל. להערכת החברה השלמת ההקמה והאכלוס יארכו כשלוש שנים והתשואה השנתית הצפויה בהנחת תפוסה מלאה הינה כ-8%.
מכירת ני"ע של מגוריט – ביולי 2025 מכרה סאמיט 10 מיליון ע.נ. ממניות מגוריט תמורת כ-80 מיליון שקל.
הצעה למיזוג פעילויות בתחום הדיור בניו יורק – ברבעון השני החלה החברה במו״מ עם חברת דה זראסאי גרופ בע״מ ("זראסאי"), חברה מדווחת שאגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ, למיזוג פעילויות נדל"ן של שתי החברות בעיר ניו־יורק, במסגרת הסדר חוב של זראסאי לתוך חברה ציבורית חדשה שמניותיה יסחרו בבורסה.
רכישת מניות של בתי זיקוק אשדוד (בז"א) – במהלך ינואר 2025 רכשה סאמיט כ-290 אלף מניות תמורת כ-15.4 מיליון שקל, שהביאו את החזקת החברה בבז"א לכ-10.6% מההון.
בינואר 2025 ביצעה חברת הבת סאמיט פרופרטיז פרעון מלא של סדרת האג"ח שלה בסך כ-182 מיליון אירו ע.נ.
באפריל 2025 גייסה החברה חוב בסך כ- 239.4 מיליון שקל באמצעות הרחבת אגרות חוב סדרה יב'. אגרות החוב דורגו בדירוג Aa2.il באופק יציב על ידי חברת מדרוג. תמורת ההנפקה שימשה בין היתר לפדיון מוקדם של אג"ח סדרה ז'.
אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "מימוש ההשקעות בפז ובמגוריט יצר נזילות עצומה. חלקה יופנה לחלוקת דיבידנד בסך 300 מיליון ש"ח. בנוסף, אנחנו בתנופת פיתוח משמעותית בישראל ובארה"ב. פעילות המלונות שוערכה לראשונה והביאה רווח נטו של 170 מיליון ש"ח אשר נזקף לרווח הכולל האחר מכיוון שמדובר בנכסים תפעוליים. אנו צופים כי פעילות הקניונים בארה"ב תייצר עודפי תזרים ניכרים אשר יופנו בחלקם למימוש הזדמנויות בשוק המשרדים והמגורים בניו יורק. בישראל רכשנו לאחרונה שני נכסים ואנחנו ממשיכים לפעול להרחבת הפעילות בשילוב של רכישות עם פיתוח פרויקטים על קרקעות שלנו".
138 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 117.82 מיליון בסאמיט
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאמיט. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
4.22%
|
259658.88
|
4.01%
|
204331.4
|
3.42%
|
3423340.96
|
3.18%
|
432389.88
|
2.99%
|
1097980
|
2.81%
|
5512716.56
|
2.67%
|
4457745.24
|
2.48%
|
553542.6
|
2.24%
|
1088071.4
|
2.22%
|
1758803.28