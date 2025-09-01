קרסו נדל"ן מרחיבה את אחיזתה בדרום תל אביב

במסגרת הפרויקט, במקום 11 מבני מגורים ישנים, עם כ-40 יח"ד - ייבנו 5 בניינים חדשים בני 6 עד 10 קומות הכוללים 180 יח"ד; הפרויקט צפוי לצאת לדרך בשנת 2029, עם רווח מוערך של כ-179 מיליון שקלים; ירון צוברי משנה למנכ"ל: "הבאנו לאישור תוכנית לבניית מתחם איכותי ומרשים בלב שכונת שפירא שאת הפוטנציאל הטמון בה זיהינו כבר לפני שנים"

ועדת המשנה לתכנון ובניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב –אישרה למתן תוקף את תכנית ההתחדשות העירונית ברחוב הר ציון 71-59 בשכונת שפירא, בצמוד לתחנת הרק"ל של הקו הירוק, אותה מקדמת קרסו נדל"ן. מדובר בתכנית הראשונה בשכונת שפירא המקודמת בהתאם לעקרונות תכנית המדיניות העירונית לשכונה שאושרה בשנת 2022. במתחם בשטח כולל של כ-6.6 דונמים, חלקו בלב השכונה, אשר ייהרסו בו 11 מבני מגורים ותיקים הכוללים כ- 40 יחידות דיור קיימות, ובמקומם יוקמו חמישה בניינים חדשים בני 10-6 קומות ובהם 180 יחידות דיור חדשות, בסטנדרט בניה גבוה.

על התוכנית אמון משרד הפלטפורמה העירונית בבעלות האדריכל אדר סקר.

הדירות שייבנו יכללו תמהיל דירות מגוון שיתן מענה לקהלי יעד שונים, בטווח שבין 45-106 מ"ר, 15% מכלל הדירות, כ-27 יחידות, יוקצו לדיור בהישג יד, לטובת שכירות ארוכת טווח, בהתאם למדיניות העירונית.

בנוסף ליחידות הדיור, התכנית מקצה שטחים בנויים לטובת מבני ציבור ושטחי ציבור פתוחים ירוקים ומגוננים בשני מרחבי תכנון. האחד, בלב הפרויקט, אשר יחבר בין השכונה לבין שדרות הר ציון וייצור מרחב עירוני חדש נגיש ואיכותי והשני, בלב השכונה, בסמיכות לשטחי ציבור קיימים וגינת שפירא. שטחים אלו יעמדו לרווחת הציבור ויתנו מענה לצרכים הקהילתיים של תושבי השכונה. הפרויקט ישלב גם שטחי מסחר בקומת הקרקע בדופן שדרות הר ציון, שתכלול חנויות ושירותים שכונתיים, לצד שבילים חדשים להולכי רגל ורוכבי אופניים.

לחברת קרסו נדל"ן ניסיון מצטבר בעבודה מול בעלי קרקע פרטיים ובייזום של פרויקטים רחבי היקף ברחבי הארץ.

כיום מקדמת החברה 83 פרויקטים למגורים- כולם על קרקעות פרטיות- הכוללים כ- 15,000 יח"ד.

מתוכם 73 פרויקטים נבנים במסלולים קלאסיים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א מסוג הריסה ובניה), והיתר מתקדמים באמצעות עסקאות קומבינציה או תמורות מול בעלי קרקע - מודלים המאפשרים שותפות עם בעלי הקרקע, מבלי שהחברה נדרשת לרכוש אותה במזומן.

מתוך מלאי נכסים בשווי כולל של כ- 2.3 מיליארד ₪, השקיעה קרסו 170 מיליון ₪ בלבד ברכישת קרקעות - נתון הממחיש את המומחיות שפיתחה החברה לאורך השנים, ואת המודל הכלכלי הייחודי שמאפשר לה להגדיל את צבר הפרויקטים באופן מדוד, חכם ויציב.

הפרויקט בהר ציון 59-71 (אי-זוגיים) הוא דוגמא בולטת לשיטה ולדרך המחשבה בה: ייזום של התחדשות עירונית יש מאין תוך חיבור עם עשרות בעלי קרקע פרטיים בשכונה- ללא הכרזה על מתחם פינוי - בינוי וללא ניצול של זכויות התמ"א 38/2.

התוכנית גובשה בהתאם לעקרונות מדיניות התכנון העירונית לשכונת שפירא שאושרה בשנת 2022 והתקדמה כתוכנית מפורטת (תב"ע) שמאפשרת הריסה ובנייה מחדש במרקם קיים.

הניסיון התכנוני, היכולות היזמיות והאיתנות הפיננסית של קרסו, לצד הבחירה המתמשכת לפעול בשותפות עם בעלי קרקע - ולא ברכישה במזומן- פיתחו עם השנים מומחיות ייחודית בקידום תב"עות ועבודה רגישת הקשר במרקמים קיימים. כך נוצרת יכולת ליזום מהלכי התחדשות מורכבים, גם במקומות שלא הוגדרו מראש, באופן שמחבר בין תכנון איכותי, כדאיות כלכלית ואמון הדדי.

ירון צוברי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת מגורים בקרסו:

"המתחם שייבנה ברחוב הר ציון, בלב שכונת שפירא - שכבר לפני שנים זיהינו את הפוטנציאל שבה - הוא דוגמה ליכולת שלנו ליזום פרויקטים מורכבים מהיסוד, תוך רכישה מדודה ועבודה משותפת עם עשרות בעלי קרקע. הצלחנו להביא לאישור תוכנית שמאפשרת בנייה איכותית במרקם עירוני קיים, באופן שמוסיף ערך אמיתי - גם לסביבה וגם לבעלי הזכויות".





קרדיט הדמיה: הפלטפורמה העירונית