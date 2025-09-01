"חוסן ויציבות פיננסית": לפידות קפיטל מדווחת על המשך צמיחה ושיפור ברווחיות

ברבעון השני נרשם גידול של כ- 219 מיליון ש"ח בהון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה.

החברה ממשיכה בחלוקת דיבידנדים מהותיים לבעלי המניות ומכריזה על דיבידנד בסך 100 מיליון ש"ח, מתחילת השנה הכריזה החברה על דיבידנדים (כולל רכישות עצמיות) בסך 300 מיליון ₪.

החברה שומרת על רווח נקי גבוה לבעלי המניות ברבעון השני בסך כ-54 מיליון ₪.

הרווח הנקי המאוחד של חברות הקבוצה בחציון הראשון של 2025 הסתכם לכ-174 מיליון ₪ זאת לעומת רווח של כ-168 מיליון ₪ בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-4%. חלק בעלי המניות בחציון הראשון הסתכם לכ- 116 מיליון זאת לעומת רווח של כ- 105 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10%.

במהלך הרבעון השני הפיצה החברה מניות דניה סיבוס בהיקף של כ- 200 מש"ח ורשמה רווח בסך כ-165 מש"ח שנרשם ישירות להון העצמי.

מתחילת שנת 2025, הכריזו חברות הקבוצה על דיבידנדים בהיקף של כ-216 מיליון ₪, מתוכם חלק לפידות עומד על כ-133 מיליון ₪.

דירקטוריון לפידות החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 100 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השני, בנוסף לרכישה עצמאית של מניות שביצעה החברה בהיקף של כ-132 מיליון ₪. הסך המצטבר של הדיבידנדים שהכריזה לפידות מתחילת 2025 (כולל רכישות עצמיות) מסתכם לכ-300 מיליון ₪.

התרחבות פעילות במשק המים- לפידות קיבלה כ-12 קידוחים נוספים ממקורות בהיקף צפוי של כ-150 מיליון ₪, אשר מביא את סך ההכנסות מהמכרז הבינלאומי לכ- 500 מש"ח.

לחברות הקבוצה יתרות מזומנים בסך 1.13 מיליארד ₪.

לפידות קפיטל, קבוצת השקעות מובילה בתחומי הנדל"ן והתשתיות, התקשורת וחלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2025. בדו"חות הכספיים של הקבוצה נכללים תוצאות החברות הציבוריות דניה, אפריקה ישראל מגורים וסאני תקשורת.

הרווח הנקי המאוחד של לפידות לרבעון השני לשנת 2025 הסתכם ב-78 מיליון ₪, לעומת רווח נקי של 86 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד אם זאת הרווח הנקי של בעלי המניות של לפידות הסתכם בכ-54 מיליון בסכום דומה לרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי המאוחד של לפידות ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-3.8 מיליארד ₪ (חלק הבעלים כ-2.4 מיליארד ₪), זאת לעומת 3.7 מיליארד ₪ (חלק הבעלים כ-2.3 מיליארד ₪) בתאריך 31 בדצמבר 2024.

דיבידנד – דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 100 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השני כך שבמצטבר הכריזה לפידות דיבידנדים בשנת 2025 בסך כ-168 מיליון ₪ וזאת בנוסף לרכישה עצמאית של מניות שביצע החברה ברבעון בסך של כ-132 מיליון ₪. סך הדיבידנד עליו הכריזו כלל חברות הקבוצה מתחילת שנת 2025 הסתכם ב-216 מיליון ₪, מתוכם כ-133 מיליון ₪ חלקה של לפידות.

יתרות נזילות - אמצעיה הנזילים של החברה וחברות הבנות שלה בבעלות 100% בלבד הסתכמו לסך של כ- 257 מיליוני ₪ וברמת הקבוצה הסתכמו לכ 1.13 מיליארד ₪.

להלן עיקרי התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות ע"י הקבוצה:

דניה (מוחזקת בשיעור של 65.91%), מחברות הבניה והתשתיות הגדולות בישראל, סיימה את הרבעון השני לשנת 2025 עם הכנסות בהיקף של 1.7 מיליארד ₪, גידול של 21% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של דניה בחציון הראשון לשנת 2025 הסתכם בכ-82.9 מיליון ₪. צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף הרבעון השני לשנת 2025 עמד על כ-18.6 מיליארד ₪ צבר שיא. יתרת הצבר כוללת לראשונה את חלקה של החברה בקבלן ההקמה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים בהיקף של כ- 5 מיליארד ש"ח. לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בפרויקטים נוספים בהיקף של כ- 2.8 מיליארד ₪. ההון העצמי של החברה ליום 30.06.2025 הסתכם בכ- 722 מיליון ש"ח. דירקטוריון דניה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-40 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון השני.

אפריקה מגורים (מוחזקת בשיעור של 51%), במחצית הראשונה מכרה החברה 152 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-422 מיליון ש"ח כולל מע"מ, ברבעון השני מכרה החברה 63 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-192 מיליון ש"ח כולל מע"מ. שיעור הרווח הגולמי לרבעון השני לשנת 2025 נותר גבוהה ועלה ל-29% לעומת כ-25% ברבעון המקביל אשתקד. לחברה 3,037 יח"ד בשלבי ביצוע ושיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,651 יח"ד (כ-54%), בהיקף כספי של כ-4.625 מיליארד ₪ כולל מע"מ (חלק החברה). כשאר החברה מכרה 98% מהדירות שמיועדות לאכלוס בשנים 2025-2026. כמו-כן, כ-69% מהדירות המיועדות לאכלוס בשנת 2027 כבר נמכרו. החברה סיימה את הרבעון השני לשנת 2025 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 21.1 מיליון ₪. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה הסתכם בכ-55.9 מיליון ₪. לצד המשך שמירה על מינוף נמוך של 38.6% יחס החוב נטו ל-CAP נטו של החברה, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 15 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון.

סאני תקשורת (מוחזקת בשיעור של כ-52%) לאחר השקה מוצלחת של מכשיר הדגל של החברה ה-25S בחודש ינואר רשמה החברה הכנסות בסך 228.7 מיליון ₪ ברבעון השני לשנת 2025. הרווח הנקי של סאני ברבעון הסתכם בכ-8.3 מיליון ₪ בדומה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד.

בנוסף, החברה שמחה להודיע על מינויו של יגאל שטיינברג לתפקיד סמנכ"ל הכספים. יגאל שימש בשלוש השנים האחרונות כחשב החברה, ולפני כן כיהן כמנהל במחלקת הביקורת של KPMG.

החברה מבקשת להודות לסמנכ"ל הכספים היוצא, עמית וסאל, על תרומתו המשמעותית ומאחלת לו הצלחה רבה בתפקידו החדש.

יעקב לוקסנבורג, יו"ר לפידות קפיטל:

"בחציון הראשון של שנת 2025 מציגה הקבוצה המשך צמיחה ושיפור ברווחיות, תוך הפגנת חוסן ויציבות פיננסית גם על רקע סביבה כלכלית מאתגרת ושוק הון תנודתי. יתרונה של הקבוצה מתבטא בניהול שקול ובאסטרטגיה ארוכת טווח, הנשענים על בסיס פיננסי איתן ועל חיזוק מבנה ההון. רמת הנזילות הגבוהה מאפשרת לנו לקדם השקעות ממוקדות בפעילויות ליבה ובתחומים חדשים, ולחלק דיבידנדים משמעותיים לבעלי המניות."



לגרף לפידות קפיטל לחצו כאן

56 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 50.54 מיליון בלפידות קפיטל

קרנות נאמנות שמחזיקות את לפידות קפיטל. לרשימה המלאה