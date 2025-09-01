החברה לנכסי קיסריה אדמונד דה רוטשילד מקימה עבור ׳כמיפל׳ מרכז לוגיסטי מקורר מהמתקדמים בישראל

לאחר שהתקבל היתר בנייה, החלה החברה לנכסים בהקמת המרלו״ג החדש, שייבנה בחלקו הצפוני של פארק העסקים החכם קיסריה. המבנה ישתרע על פני כ-16,000 מ"ר ויתנשא לגובה של 40 מטרים - מהמרלו"גים הגבוהים והמרשימים בישראל. המבנה החדשני יכלול מערכות אלקטרומכניות משוכללות, ומערך ליקוט ואחסנה אוטומטי מהמתקדמים בעולם.

'כמיפל' תשכור את המרלו"ג לתקופה של 25 שנה, והוא עתיד לשמש את החברה כמרכז פעילותה הלוגיסטית המרכזי, תוך איחוד כלל מתקניה תחת קורת גג אחת. המערכות החדשניות שיותקנו בו צפויות לתמוך בצמיחתה המתמשכת של כמיפל ולהבטיח רמת שירות גבוהה ללקוחותיה ולספקיה בארץ ובעולם.

איתן גל, בעלים ומנכ"ל קבוצת 'כמיפל': "המרכז הלוגיסטי החדש שלנו, לצד המערכות האוטומטיות שיוטמעו בו, ימקמו את 'כמיפל' בחזית השירותים הלוגיסטיים לתחום הפארמה, הקוסמטיקה היוקרתית ומוצרי הצריכה הייחודיים. המרלו"ג יהווה סטנדרט חדש וגבוה במיוחד של איכות ושירות עבור חברות הפארמה בישראל ובעולם, ויאפשר לנו לחזק את מעמדנו כחברה מובילה ברמת השירות לשותפינו העסקיים וללקוחותינו, תוך התייעלות תפעולית משמעותית ויצירת עתודה רחבה לצמיחה עתידית".

הוא הוסיף: "את פרויקט הענק הזה אנו מובילים יחד עם פארק העסקים הבינלאומי של קיסריה וצוות החברה לנכסי קיסריה - שותפים מקצועיים ואנושיים מהמעלה הראשונה".

מיקי קליגר, יו"ר החברות לפיתוח ולנכסי קיסריה, הדגיש: "פארק העסקים החכם קיסריה ממשיך לבסס את מעמדו כפארק המוביל בישראל. אנו גאים להיות שותפים בהקמת מרלו"ג מהשורה הראשונה עבור 'כמיפל', ולהמשיך להגשים את חזון משפחת רוטשילד ליצירת מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים עבור מדינת ישראל ואזור הפארק כולו".

מיכאל כרסנטי, מנכ"ל החברות לפיתוח ולנכסי קיסריה, הוסיף: "הצוות שלנו יעשה הכול כדי למסור ל'כמיפל' את המרלו"ג החדש - בזמן וב'סטנדרט קיסריה' - שיתמוך בצמיחה המרשימה של החברה. מצאנו אצל הנהלת 'כמיפל' ואנשיה איכות בלתי מתפשרת והתאמה לערכי הליבה שלנו, ואנו גאים בכך שהם בחרו בנו ובפארק העסקים החכם קיסריה כשותפים לדרך ארוכה".

"מלבד ההצטיינות בתחום המרכזים הלוגיסטיים, אנו גאים במיוחד בקבלת אישור האכלוס ובהסכמי השכירות הראשונים ב'קמפוס הרכבתCaesarea Station ', מגה-פרויקט בהיקף של כ-45 אלף מ"ר, המשלב משרדים ומסחר, הסמוך לתחנת הרכבת הפעילה בפארק. הקמפוס מתאכלס בימים אלה וקולט חברות מובילות מתחומי ההיי-טק, הפיננסים והמכשור הרפואי.

אסטרטגית הצמיחה שלנו, יחד עם הניסיון הרב בשני התחומים ויכולות הביצוע הגבוהות, ממשיכים לבסס את פארק העסקים החכם קיסריה כמרכז מצוינות ועסקים מוביל וייחודי בישראל", הוסיף כרסנטי.