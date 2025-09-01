נתנאל גרופ מרחיבה הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית

באוגוסט 2024 זכתה החברה במחצית הראשונה של המתחם – וכעת בחלקו השני;
המתחם, בשטח כולל של כ-8.5 דונם, ממוקם ברחובות הרא"ה, הנשיא ויונה;
נתנאל התקשרה בהסכמי פינוי-בינוי עם כ-50% מבעלי הזכויות בכלל המתחם;
נתנאל גרופ ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית: נתנאל גרופ התחדשות עירונית, חברה בת (100%) של נתנאל גרופ, זכתה במכרז ונבחרה על-ידי בעלי הזכויות לקידום פרויקט התחדשות עירונית בעיר רמת גן – וזאת לאחר שזכתה באוגוסט 2024 במחצית הראשונה של מתחם זה. המתחם ממוקם ברחובות הרא"ה, הנשיא ויונה, והינו בשטח כולל של כ-8.5 דונם.
במסגרת הפרויקט ייהרסו 204 דירות, ובמקומן ייבנו, ע"פ תכנון ראשוני של החברה ולהערכתה, כ-530 יח"ד בבנייה רוויה. הפרויקט יכלול שלושה מגדלי מגורים בני עד 35 קומות, עם שטחי מסחר ושטחים ציבוריים. למועד זה, נתנאל התקשרה בהסכמי פינוי-בינוי עם כ-50% מבעלי הזכויות בכלל המתחם. הפרויקט הינו במסלול "תכנית מפורטת" במסגרת ועדה מחוזית.
נתנאל גרופ הרחיבה בשנים האחרונות משמעותית את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית - אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה. בדצמבר 2023 פיצלה הקבוצה את פעילותה בתחום לחברה בת עצמאית - נתנאל גרופ (א.ד.) התחדשות עירונית. נתנאל גרופ התחדשות עירונית נחשבת לאחת מהחברות המוכרות והמובילות בישראל בתחום, עם צבר פרויקטים משמעותי באזורי ביקוש, בפריסה ארצית ובמיקומים אסטרטגיים - בתל אביב, רמת גן, גבעתיים, חולון, בת ים, יבנה, רחובות ואור יהודה. החברה מקדמת כיום יותר מ-10,000 יח"ד.
לאורך השנים צברה נתנאל גרופ ידע וניסיון רב בתהליכי ההתחדשות העירונית, המאפשרים לה להוביל פרויקטים מורכבים בסטנדרטים גבוהים של תכנון, ביצוע ושירות, לצד יצירת ערך משמעותי לבעלי הדירות, לרוכשים ולרשויות המקומיות.
מיכה נתנאל, מנכ"ל נתנאל גרופ התחדשות עירונית: "אנו מודים לדיירים על הבעת האמון בחברה. כפי שאנו נוהגים בכל פרויקט, החברה תעניק לבעלי הזכויות ליווי אישי וצמוד לכל אורך התהליך, החל משלבי התכנון הראשונים עד למסירת המפתח, ואף מעבר לכך".
אדריכלי הפרויקט: איתן כרמל ECA בשיתוף מילוסלבסקי אדריכלים.
עורכי דין הבעלים: משרד עו"ד רוית סיני, משרד מינצר ניסים בריזדה ושות', משרד טום פרז ושות', עורך דין אורן מור.
רמת גן, פינוי בינוי, נתנאל גרופ, קרדיט להדמיה: לקסם הדמיה