חברת אקסון ויז׳ן Axon Vision מודיעה על הזמנות אסטרטגיות מאסיה

חברת Axon Vision הישראלית, המובילה בפיתוח ואספקה של פתרונות מבוססי בינה מלאכותית (AI) לשימושים צבאיים, מודיעה על הזמנות שהתקבלו בחודשים יולי-אוגוסט מחברה ביטחונית מאסיה להתקנת מערכת EdgeSA – מערכת מודעות מצבית מתקדמת מבוססת AI – על גבי כלי רכב קרבי יבשתי בלתי מאויש (UGV).
מערכת EdgeSA (מודעות מצבית - Situational Awareness) מתוצרת החברה מהווה מכפיל כוח לפלטפורמות קרביות ומספקת חליפת הגנה חכמה מבוססת בינה מלאכותית. המערכת מעניקה לצוות מודעות מצבית היקפית מלאה 360°, מאפשרת לחימה תחת "מדפים סגורים" תוך שמירה על שדה ראייה מבצעי ע״י כך שמזהה ומספקת התרעות בזמן אמת על איומים. יכולות הזיהוי, הניתוח והסיווג של המערכת פועלות ביום ובלילה ובתנאי קרב מאתגרים, ומאפשרות תגובה מהירה, שיפור שרידות הכלי והצוות, וצמצום העומס הקוגניטיבי על הלוחמים.
במסגרת ההזמנה, המערכת תשולב בפלטפורמה קרקעית בלתי מאוישת כחלק מתהליך בחינה והתנסות מבצעית שמוביל הלקוח. היקף ההזמנות הכולל נאמד בכ-250 אלף דולר ארה״ב והמערכת תסופק עד סוף השנה. מדובר בציון דרך עבור Axon Vision, שכן זוהי הזמנה ראשונה שמגיעה בסמיכות להסכם שת"פ אסטרטגי עם גוף ביטחוני מוביל באסיה וכחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה באסיה. להערכת החברה, בדיקה היתכנות מוצלחת עשויה להביא להרחבה נוספת של שיתוף הפעולה עם הלקוח ולקבלת הזמנות הצטיידות משמעותיות.
תא"ל (במיל') רועי ריפטין, מנכ"ל אקסון ויז'ן, מסר: "מוצרי הבינה המלאכותית של Axon Vision, מוכיחים פעם אחר פעם את יתרונם המבצעי בהגנה על הכוחות ובשיפור אפקטיביות בשדה הקרב. הזמנה זו מדגימה את הצלחת המאמצים שלנו להרחיב את החדירה של החברה לשווקים בינלאומיים משמעותיים."