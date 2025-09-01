הזדמנות בתחום המשרדים בארה״ב: בוליגו קפיטל נכנסת להשקעה של 50 מיליון דולר בתחום המשרדים בארה״ב

בוליגו קפיטל רוכשת בניין משרדים באטלנטה, ג'ורג'יה תמורת 50 מיליון דולר.
איתי גורן, מנכ"ל בוליגו קפיטל: "יש הזדמנויות חד-פעמיות בתחום המשרדים לאחר הירידות הגדולות".
במקביל, בוליגו קפיטל מדווחת על מימוש נוסף של נכס מולטי פמילי בדרום קרוליינה תמורת 64 מיליון דולר.
בוליגו קפיטל מתחילה לנצל הזדמנויות רכישה בשוק המשרדים בארה"ב, ומדווחת על השלמת העסקה בהובלתה לרכישת בניין משרדים בשטח של כ-250 אלף רגל רבוע בעיר אטלנטה, ג'ורג'יה. מחיר הרכישה עומד על כ-50 מיליון דולר והיקף ההון העצמי יעמוד על כ-24.5 מיליון דולר, מתוכם בוליגו קפיטל תשקיע כ-0.7 מיליון דולר.
עבור בוליגו קפיטל, מדובר בניצול הזדמנות בשוק המשרדים, שחווה במהלך השנתיים האחרונות ירידה משמעותית בשווי הנכסים, ויצר הזדמנויות רכישה חדשות. עד כה, בוליגו קפיטל התמקדה בסקטורים של מולטי פמילי, דיור מוגן, מרכזים מסחריים ונכסי תעשייה ולוגיסטיקה, ועתה היא מתרחבת גם לתחום המשרדים, תוך ניצול הזדמנויות מושכלות.
איתי גורן, מנכ"ל ומייסד בוליגו קפיטל: "לאחר בחינה ארוכה וקפדנית של ההזדמנויות בשוק המשרדים בארה"ב, אנו שמחים להשלים את עסקת רכישת בניין המשרדים באטלנטה. אנו מאמינים שכיום, לאחר הירידות הגדולות בשווי הנכסים, ישנן הזדמנויות חד פעמיות בתחום המשרדים, ונמשיך לבחון עסקאות רכישה נוספות. במקביל, אנו שמחים לבשר על עסקת מימוש נוספת של נכס מולטי פמילי, שהניבה תשואה גבוהה למשקיעים".
עסקת מימוש נוספת ב-2025:
בוליגו קפיטל מדווחת עוד על עסקת מימוש בשנת 2025, של המולטי פמילי Ironwood בדרום קרוליינה, תמורת 64 מיליון דולר. הנכס, הכולל 280 יחידות דיור נמכר כעת לאחר השקעה של הון עצמי בהיקף של כ-16.5 מיליון דולר בלבד. דולר. תזרים המזומנים החופשי (100%) שינבע מעסקת מכירת הנכס, בצירוף החלוקות השוטפות למשקיעים צפוי להסתכם לכ-32 מיליון דולר, המשקף לשותפים המוגבלים תשואה שנתית של כ-13% ומכפיל הון צפוי של פי 2. בעקבות העסקה, בוליגו קפיטל צופה לקבל דמי הצלחה בהיקף של כ-1.2 מיליון דולר. השלמת העסקה מתוכננת למהלך הרבעון הרביעי של שנת 2025.