הוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח החליט להרחיב את המחלקה המקצועית בלשכה

הוועד המנהל של לשכת סוכני ביטוח קיבל החלטה להרחיב ולעבות את המחלקה המקצועית בלשכה שבראשה עומד עו״ד יניב מאיר. מדובר ביוזמה אותה הוביל נשיא הלשכה, שלמה אייזיק, שמטרתה היא חיזוק הפן המקצועי של הלשכה, וסיוע נרחב ומעמיק יותר לסוכני הביטוח החברים בה.
במסגרת ההחלטה שהתקבלה, תוקם ועדת איתור מיוחדת של הלשכה על מנת להגדיר את דרישות התפקיד, לאפיין את המשרות שייפתחו במחלקה, וגם להגדיר את תנאי הסף והמומחיות הנדרשת.
בוועדת האיתור יהיו חברים יושבי ראש הוועדות המקצועיות של הלשכה - סו״ב ישראל גלעד מהוועדה האלמנטרית, סו״ב נחמה גולדווסר מוועדת הבריאות, סו״ב לידור לבקוביץ מהוועדה הפיננסית, סו״ב יורם לביאנט מהוועדה הפנסיונית, וגם היועץ המשפטי של הלשכה עו״ד פיאד טאמיש ומנהל המחלקה המקצועית עו״ד יניב מאיר.
אייזיק התייחס להחלטה ואמר כי ״הלשכה תגדיל את המערך המקצועי שלה, על ידי גיוס אנשי מקצוע מתאימים וזאת לנוכח האתגרים המקצועיים, ועל מנת לצפות פני עתיד ולהמשיך להיטיב את התמיכה בציבור הסוכנים חברי הלשכה״.