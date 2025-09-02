מכפיל הון עצמי של S&P 500 הגבוה ביותר מאז 1946

חברים מקפיץ לכם סקירה האחרונה של מייקל הרטנט, ממש מרתק לקרוא את זה, סקירה ענקית ומאוד פילוסופית הפעם אבל באמת נהניתי לקרוא אותה וניסיתי להביא לכם רק חלק קטן ומאוד מעניין ( לא תמצאו את הסקירה בשום מקום , לכן ממש ממליץ):
“מספרי המזל”: תובנות של אסטרטג BofA, מייקל הרטנט:
נושאים: פופוליזם, אי-שוויון, מדיניות, פריון, שוויים, היבריס, השפלה, בינה מלאכותית, פרוטקציוניזם, איזון עולמי, שחיקת הדולר וקריפטו.
32: בבחירות ב-2024 הודחו ממשלות מכהנות ב-26 מתוך 32 מדינות, ב-2025 עד כה: 6 מתוך 11.
49%: אחוז ההצבעה למפלגות המרכז בגרמניה בפברואר 2025 הנמוך ביותר מאז 1945 (בבריטניה הנמוך ביותר מאז 1918, בצרפת מאז 1945).
65 מיליון: מצביעי דור ה-Z ודור המילניום עברו את הבייבי בומרס והפכו לגוש הבוחרים הגדול ביותר בבחירות 2024 בארה״ב.
196: מספר צווים נשיאותיים שפרסם טראמפ ב-2025 יותר מכל נשיא חוץ מרוזוולט (1933–1937).
6.1x: יחס שווי נכסי השקעה לתמ”ג האמריקאי ,קרוב לשיא האי-שוויון של 6.3x ברבעון השני של 2021.
1,641: מספר הפחתות הריבית של בנקים מרכזיים מאז 2008. בשנת 2025 לבדה היו כבר 91 הפחתות , קצב ההקלות המוניטריות המהיר ביותר מאז 2020.
2,259 שנים: הזמן שיידרש להוציא 100 דולר בכל שנייה כדי להגיע להיקף הוצאות הממשלה האמריקאית בשנה החולפת: 7.1 טריליון דולר.
$37 טריליון: חוב ממשלת ארה”ב גבוה מהתמ”ג המשולב של סין, יפן, גרמניה והודו.
1905: השנה האחרונה שבה ממשלת איטליה רשמה עודף תקציבי (בצרפת: 1974, בבריטניה ובארה”ב: 2001).
3.25%: התשואה על אג”ח ממשלת ארה”ב ל-5 שנים שמתחתיה תשלומי הריבית של הממשלה (1.2 טריליון דולר) מתייצבים.
52%: צמיחת התמ”ג הנומינלית בארה”ב ב-5 השנים האחרונות (28% אינפלציה, 24% צמיחה ריאלית) , הקצב הגבוה ביותר מאז שנות ה-70.
1.3%: צמיחת הפריון של העובד האמריקאי בשנה האחרונה בהשוואה ל-1.8% בעשור הנוכחי, 1.2% ב-2010, 2.7% ב-2000, ו-2.2% בשנות ה-90.
-1.3%: תשואה נגררת ל-10 שנים על אג”ח ממשלת ארה”ב בינואר 2025 , ההפסד הגבוה בהיסטוריה, בדומה לשפל בשוק המניות בפברואר 2009.
$7.2 טריליון: שיא נכסים בקרנות כספיות בארה”ב : “הון בהמתנה”.
9914: תחזית לשיא במדד S&P 500 בספטמבר 2027 (בהתאם לעלייה ממוצעת של 177% ב-14 שווקים שורים ב-100 השנים האחרונות).
5.3x: מכפיל הון עצמי של S&P 500 הגבוה ביותר מאז 1946. מכפיל רווח (P/E) נוכחי: 27.4x רמה שנרשמה רק ב-2% מהזמן ב-125 השנים האחרונות.
4,403: מספר ה-ETF הנסחרים בארה”ב עבר את מספר המניות (4,142).
63%: שיעור שווי השוק של רכבות בארה”ב מכלל שוק המניות ב-1881 (השוואה לריכוזיות: Nifty Fifty – 40% ב-1972, יפן – 45% ב-1989, טכנולוגיה – 40% ב-2000, כיום – 39% ל-“Big 10” בינה מלאכותית).
8.1%: שיעור האבטלה של בוגרי אוניברסיטאות בארה”ב בשלושת החודשים האחרונים , עלייה מ-4.0% בדצמבר 2024, רמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2021.
2x: ביקוש האנרגיה ממרכזי נתונים גלובליים צפוי להכפיל את עצמו עד 2030 (שווה לצריכת החשמל של יפן). מחירי החשמל בארה”ב עלו ב-6.3% בשנה החולפת.
55%: הוצאות ההון (CapEx) כיחס לתזרים מזומנים תפעולי בקרב “Magnificent 7” לעומת 20% בשנת 2012.
40%: צריכה פרטית בסין כאחוז מהתמ”ג , צפויה לעלות (השוואה: גרמניה – 50%, יפן – 55%, צרפת – 58%, בריטניה – 61%, ארה”ב – 68%).
71%: מניות הבנקים ביפן עדיין נמוכות ב-71% מהשיא של 1987, על אף עלייה של 330% ב-5 השנים האחרונות.
1975: השנה האחרונה שבה ארה”ב רשמה עודף במאזן הסחר. שיעור המכס האפקטיבי כיום: 15% הגבוה ביותר מאז 1937.
33%: ירידה ממוצעת בשער הדולר האמריקאי בתקופות שוק דובי מאז 1967. מאז ינואר 2025 ירידה של 11%.
0.3%: ההקצאה הממוצעת לקריפטו בתיקי ההשקעה של מוסדות פיננסיים, לפי סקר מנהלי קרנות של BofA (בהשוואה ל-2.2% בזהב).