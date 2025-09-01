עמוס רוקח מקים חברה משותפת עם בית הסוכן רימונים

רונן טוב: "אני שמח ונרגש על החבירה החוזרת לעמוס, עבדנו יחד במשך שנים בקבוצת מגדל ולאחר מכן מולו במנורה . הידע הרב שלו, מקצועיותו ההבנה וההיכרות עם מכלול צורכי הסוכן מתחיל וותיק כאחד הינם נכס לכל סוכן שייבחר להנות מהיכולות והכישורים הרבים שלו".
השותפות עם עמוס הנה חלק מאסטרטגית הצמיחה של בית הסוכן רימונים שכבר היום פועל בשלושה סניפים בארץ ובאמצעות יחידות וחברות : רימונים צפון בהובלת גיל אוריון, רימונים דרום בהובלת אבישי סופר ומיקי ולדימירסקי ורימונים מרכז בהובלת- סופי דרומי, דני אייל תומר אוחנה, רועי טוב ועוז אספיר. מבנה היחידות וחברות מאפשר לנו להציע לכל סוכן וסוכנת מכלול שלם של כלים ויכולות ובד בבד לשמור על אינטימיות עסקית מיקוד והבנת הצרכים האישיים של כל אחת ואחד מהם.
עמוס רוקח: "בחרתי בבית שהוא הכי טבעי מבחינתי. ההיכרות רבת השנים עם רונן טוב, אריק יוגב ויונל כהן והעשייה המשותפת בתפקידי השונים איתם ומולם, מתגבשת כעת לשותפות שיש בה הבטחה גדולה. שילוב הידע, הקשרים והניסיון הרב שצברתי יביאו לערך רב מעבר לעשייה המקצועית". החזון שלי, מדגיש רוקח הוא להקים חברה שלא תהיה עוד בית סוכן אלא מקום שמשתף פעולה עם סוכנויות וסוכנים ונותן להם ערך מוסף משמעותי להעצמת העסקים שלהם.