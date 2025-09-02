השבוע זה קורה - ״מחוץ לסל״: ועידת הביטוח לתרופות ושירותים רפואיים שמחוץ לסל הבריאות

רוצים לשמוע על האתגרים וההזדמנויות בביטוח תרופות ושירותים רפואיים שלא בסל הבריאות? מעוניינים להבין איך משפיעים הרגולציה, שוק הביטוח והטכנולוגיות החדשות על הנגישות לטיפולים מתקדמים? כדי לקדם פתרונות לאתגרים ולהרחיב את הנגישות לשירותים רפואיים מחוץ לסל, יוזמת חברת הייעוץ פרש קונספט את ועידת הביטוח לתרופות ושירותים רפואיים שמחוץ לסל הבריאות, שתתקיים ביום ד׳, 3 בספטמבר 2025 באולם Valley בכפר סבא.
בועידה ישתתפו מעל ל-500 בכירים במערכת הבריאות, נציגי רגולציה וחברות ביטוח לצד מומחים מתחומי הרפואה והתזונה. בין האורחים שיגיעו: שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח; אורית קרמר, משנה למנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח ומנהלת אגף הבריאות; פרופ׳ עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי איכילוב; אבי עובדיה, מנהל מחלקת ביטוח בריאות, רשות שוק ההון; ד״ר סיגל פרישמן, דיאטנית ראשית בקופת החולים מאוחדת; פרופ׳ יהונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק.
הועידה תעסוק במגוון היבטים של ביטוחי תרופות ושירותים רפואיים שאינם נכללים בסל הבריאות: מימון ורגולציה של תרופות שלא בסל והשלכות על חברות הביטוח; מגמות גלובליות בתחום ביטוחי התרופות; איזון בין ביטוח פרטי לשירותי משרד הבריאות והפתרונות האפשריים; שילוב טכנולוגיות חדשות במערכת הבריאות הישראלית; ואתגרי הרחבת שירותי הבריאות המשלימים. בנוסף, יוצגו פיתוחים רפואיים וטכנולוגיים מתקדמים, סוגיות אתיות ושאלות של יעילות מול עלות, וכן מקרים בולטים מהעולם בביטוחי בריאות פרטיים. הכנס יכלול פאנלים של מומחים מהארץ ומהעולם, סקירות מקצועיות ומבט לעתיד הביטוח הפרטי לתרופות וטכנולוגיות שלא בסל.
ד"ר אודי פרישמן, יו"ר חברת פרש קונספט ומומחה מוביל בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד: ״מאות אלפי ישראלים נמצאים בסכנה ממשית לאבד גישה לתרופות מצילות חיים, משום שחברות הביטוח עלולות להפסיק לשווק פוליסות הכוללות כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות. הגירעונות צפויים להמשיך ולגדול, והמשמעות היא פגיעה ישירה ביכולת של הציבור לקבל טיפולים מתקדמים בזמן. אם לא יימצא פתרון מוסכם ומהיר בין המדינה, חברות הביטוח והמערכת הרפואית נמצא את עצמנו במשבר בריאותי וחברתי שזולג הרבה מעבר לשאלת המימון.״