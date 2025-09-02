פנייה לאיתור מועמדים לתפקיד מנכ"ל/ית של בנק ישראל

נגיד בנק ישראל הקים ועדה לאיתור מועמדים/ות לתפקיד מנכ"ל/ית בנק ישראל.
בראש ועדת האיתור עומד המשנה לנגיד, מר אנדרו אביר, וחברים נוספים בה הם מר דני חחיאשוילי, המפקח על הבנקים בבנק ישראל; וגב' דורית סלינגר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשעבר ומנכ"לית חברת P&S מעלות לשעבר.
תיאור התפקיד:
מנכ"ל/ית בנק ישראל כפוף/ה לנגיד בנק ישראל והוא/היא מנהל/ת את הפעילות המנהלית והתפעולית של בנק ישראל. כפופים לו/ה ישירות מנהל/ת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון, מנהל/ת חטיבת טכנולוגיית המידע, מנהל/ת מחלקת המטבע (ניהול שטרות ומעות), חשבות הבנק, תקציב הבנק ותוכניות עבודה, ומערכת נתוני אשראי.
תנאי הסף:
בעל/ת תואר אקדמי ראשון מוכר באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, מינהל ציבורי, משפטים או במקצוע אחר הרלוונטי לתחומי עיסוקיו העיקריים של מנכ"ל בנק ישראל.
בעל/ת ניסיון של 8 שנים לפחות באחד מסעיפים (א) עד (ג) או ניסיון מצטבר של 8 שנים לפחות בשניים או יותר מסעיפים אלה:
בתפקיד בכיר בתחום הניהול התפעולי בתאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ובעל היקף כוח אדם משמעותי;
בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים ניהוליים, טכנולוגיים או לוגיסטיים;
בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של מנכ"ל/ית בנק ישראל כמתואר בתיאור התפקיד.
כישורים נוספים:
ניסיון ביחסי עבודה במגזר הציבורי;
ניסיון בניהול משא ומתן ובקבלת החלטות;
ידע וניסיון בהיבטים טכנולוגיים של מידע;
ניסיון בניהול וקידום פרויקטים;
ניסיון והבנה בניהול תקציב ותוכניות עבודה;
ידיעה טובה של השפה האנגלית;
יתרון לבעלי/בעלות תואר שני באחד מהמקצועות הנ"ל.
הערות:
ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לקבוע קריטריונים נוספים למיון המועמדים/ות.
ועדת האיתור והנגיד שומרים לעצמם את הזכות לפנות בכל שלב שהוא למועמדים/ות שלא הגישו את מועמדותם/ן. מועמדים/ות כאמור יידרשו לעמוד בכל התנאים הנדרשים מיתר המועמדים/ות.
המודעה מיועדת למועמדים/ות מקרב עובדי בנק ישראל ומהציבור הרחב.
ההעסקה תהיה בחוזה אישי, לקדנציה בת חמש (5) שנים, עם אפשרות הארכה אחת.
קורות חיים ניתן להגיש לוועדת האיתור באמצעות רכזת ועדת האיתור, גב' עדי שוויג, לכתובת דוא"ל: [email protected] (נא לוודא קבלת החומר בטלפון: 02-6552779) עד לתאריך 15.09.2025, כ"ב באלול, תשפ"ה.