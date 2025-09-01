היחלשות בשוק העבודה בארה"ב מגבירה את הסיכויים להורדת ריבית של הפד בספטמבר

המאבק בין פוליטיקה למדיניות כלכלית נמשך

ניסיונותיו של הנשיא טראמפ להשפיע על מדיניות הריבית של הפד קיבלו תאוצה, ובאירופה ראש ממשלת צרפת, פרנסואה באיירו, יתמודד ב־8 בספטמבר בהצבעת אמון על תוכניות לקיצוץ בהוצאות. סוגיית המכסים ממשיכה לבעבע, כאשר בית המשפט הפדרלי לערעורים בארה"ב קבע ביום שישי שכל המכסים שהוטלו עד כה מכוח חוק סמכויות חירום כלכליות בינלאומיות (IEEPA) אינם חוקיים אך השאיר אותם על כנם, כדי לאפשר לממשל לערער לבית המשפט העליון עד ה־14 באוקטובר.

תגובת השווקים לאירועים עד כה מתמקדת בעיקר בשוקי האג"ח. שאלות סביב עצמאותו העתידית של הפד גרמו לשווקים לתמחר אינפלציה גבוהה יותר בעתיד, מה שהביא להתחזקות נוספת בעקום התשואות האמריקאי. אג"ח צרפתיות נותרו תחת לחץ.

מניות, בינתיים, מושפעות פחות, למרות ירידות קלות באירופה וחוסר נוחות מסוימת בארה"ב למשל סביב ההשלכות של מתיחות ארה"ב־סין על סקטור הטכנולוגיה.

השבוע צפוי פרסום מגוון רחב של נתוני מאקרו שיאירו כיצד חוסר הוודאות המדיני־כלכלי משפיע על הפעילות. הנתונים המרכזיים כוללים את מדדי מנהלי הרכש (PMI) באוגוסט לתעשייה ולשירותים בכלכלות הגדולות (לאורך השבוע), ואינפלציית צרכן ויצרן בגוש האירו (שלישי/רביעי). בארה"ב, המוקד יהיה שוק העבודה, עם פרסום דו"ח התעסוקה ביום שישי – שצפוי להשפיע על תמחור מחודש של ההסתברות להורדת ריבית על ידי הפד בישיבת ה־FOMC ב־16–17 בספטמבר.

ארה"ב: מבט ל־ISM ולתעסוקה

השבוע ייפתח בשוקי ארה"ב עם חופשת "יום העבודה" ביום שני. הדו"ח המרכזי ביותר יהיה דו"ח התעסוקה שיפורסם ביום שישי. דו"ח יולי היה חלש מהצפוי, בעיקר בעקבות תיקון מטה של 258 אלף משרות בחודשיים הקודמים, התיקון הדו־חודשי הגדול ביותר מאז ימי הקורונה. בתגובה, הנשיא טראמפ פיטר את ראש לשכת הסטטיסטיקה לעבודה, מקנטרפר, בטענה להטיה פוליטית.

השבוע, הקונצנזוס מצפה לתוספת של 100 אלף משרות, עם שיעור אבטלה יציב ברמה של 4.2%. נתונים נוספים: מדד ISM לתעשייה (שלישי), שצפוי לעלות במעט ל־48.5 מ־48.0 ביולי, אך להישאר בטריטוריה מיתונית; ומדד ISM לשירותים (חמישי), שצפוי להישאר באזור הצמיחה עם קריאה של 50.3. הסכמי סחר חדשים עשויים לתמוך בביטחון העסקים ולשפר את התוצאות.

כל אלה יהוו מרכיב חשוב בהחלטות הפד בישיבה הקרובה. בעקבות נאום יו"ר הפד פאוול בג'קסון הול, השווקים מתמחרים כעת הסתברות של 90% להורדת ריבית לטווח 4.0–4.25%.

בשורה התחתונה: אחרי נתוני תעסוקה חלשים ביולי, מצופה תוספת של 100 אלף משרות באוגוסט. השווקים ממשיכים לצפות להורדת ריבית בישיבת הפד ב־17 בספטמבר.

גוש האירו: נתונים רכים וקשים במוקד

לוח המאקרו האירופי השבוע עשוי להיות סוער, עם פרסום נתונים רכים לצד נתונים קשים. בנתונים הרכים תפורסם הקריאה השנייה למדדי מנהלי הרכש (PMI) של אוגוסט בגוש האירו, וכן הערכות בזק לאיטליה ולספרד (שני). הקריאה המוקדמת של ה־PMI המשולב העידה על האצה מסוימת בצמיחה, על רקע ירידה בחוסר הוודאות סביב הסחר עם ארה"ב. פרסום ההסכם על "סחר הדדי, הוגן ומאוזן" סיפק הקלה ליצואנים האירופים, במיוחד בענפי התרופות והמוליכים למחצה שנמצאים תחת מכס של 15%.

בנתונים הקשים, נתון האינפלציה לצרכן (CPI) לאוגוסט (שלישי) יעמוד במוקד. ביולי האינפלציה הכללית נותרה על 2.0% והליבה על 2.3% (חודש שלישי ברציפות). מדד המחירים ליצרן (רביעי) ייתן תמונה נוספת על לחצי המחירים. נתונים נוספים יכללו את שיעור האבטלה ביולי (שני), נתוני המכירות הקמעונאיות (חמישי) והקריאה השנייה לצמיחת התמ"ג ברבעון השני (Q2 2025).

בשורה התחתונה: שילוב הנתונים הרכים והקשים צפוי לספק תמונה רחבה יותר על מצב הכלכלה. בעוד שהצמיחה נראית בדרך להאצה מתונה, האינפלציה צפויה להישאר קרובה ליעד ה־2.0% של ה־ECB. במצב זה, השווקים מצננים את הציפיות להורדות ריבית נוספות מצד ה־ECB עד סוף השנה.

בריטניה: ערפל סתיו

טווח רחב של נתונים שיפורסמו השבוע צפוי להשפיע במידה מועטה בלבד על השווקים הפיננסיים. במקרה של נתוני היצע הכסף, הסיבה לכך היא שלרוב יש פער זמנים עד שההשפעות הכלכליות מתממשות. נתוני האשראי הצרכני וההלוואות, שמספקים אינדיקציה מסוימת למנגנון ההעברה ולדינמיקת הפעילות הכלכלית, צפויים להצביע על שיפור קל. נתוני ה-PMI הסופיים לאוגוסט צפויים לאשר התאוששות כלכלית מתונה לצד חולשה מתמשכת במגזר הייצור. ציפיות המחירים של פאנל מקבלי ההחלטות ביום חמישי צפויות להישאר סביב 3%. מכירות הקמעונאיות של יולי, שיפורסמו ביום שישי, צפויות להראות צמיחה איטית יותר בתחילת הרבעון השלישי. בסך הכול, הנתונים השבוע לא צפויים לספק בהירות רבה יותר לגבי מצבה של הכלכלה. בעקבות העלייה ביולי באינפלציית השירותים ל-5% ולאחר הורדת הריבית באוגוסט ל-4%, חוסר הוודאות מתעצם והכיוון להקלות נוספות מצד הבנק המרכזי של אנגליה (BoE) נעשה פחות ברור, מה שעשוי להמשיך לגרום לתנודתיות בשוק האג"ח.

עיקרי הדברים: קצב ההקלות הכספיות של פעם ברבעון אינו בהכרח מוצדק בהחלטות הקרובות של ה-BoE.

יפן: מדדי שירותים יישארו חזקים

יפן תפרסם השבוע את נתוני ה-PMI הסופיים של S&P Global לאוגוסט. מדד ה-PMI לייצור באוגוסט השתפר ל-49.7 לעומת 48.9 ביולי, אך נותר בתחום ההתכווצות בשל ירידה בהזמנות מחו"ל שנפגעו מהמכסים. מדד ה-PMI המשולב המוקדם לאוגוסט עמד על 51.9 – רמתו הגבוהה ביותר בחמישה חודשים והעיד על המשך התרחבות במגזר הפרטי, במיוחד בתחום השירותים. מדד ה-PMI לשירותים עמד באוגוסט על 52.7, נתון חזק שנבע מהגברת הצריכה הפרטית ותיירות נכנסת איתנה. תנאי התעסוקה ביפן היו יציבים. מנגד, תחזית מגזר הייצור הושפעה מהמכסים שהטילה ארה"ב בחודשים האחרונים, עם חולשה בולטת בהזמנות ליצוא, במיוחד בתחום הרכב. בנוסף, לחצי האינפלציה ביפן התחזקו בחודשים האחרונים – דבר שעשוי להשפיע על סנטימנט החברות בהמשך. להערכתנו, ייתכן שבנק יפן ישקול העלאת ריבית בהמשך השנה.

עיקרי הדברים: על אף חולשה מסוימת במגזר היצוא של יפן בשל המכסים, הכלכלה הכוללת החזיקה מעמד היטב בזכות שיפור בצריכה המקומית. עם בנק יפן שעדיין מהסס לגבי העלאות ריבית ועם סנטימנט גלובלי חיובי, אנו שומרים על גישה אופטימית כלפי המניות היפניות בטווח הקצר.