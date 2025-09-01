ערן מזור, מנכ"ל החברה: ״נמשיך לפעול על מנת להשיא ערך לבעלי מניות החברה״

החברה שיווקה מתחילת השנה ועד לסוף אוגוסט 115 יחידות דיור בהיקף כספי של 280 מיליון שקלים, מנכ"ל החברה: "הצלחנו למכור יחידות דיור בהיקף משמעותי, נמשיך לפעול על מנת להשיא ערך לבעלי מניות החברה"

אלביט הדמיה, חברת נדל"ן למגורים, דיווחה את דוחותיה הכספיים למחצית הראשונה של השנה (יובהר, כי בשל השלמת רכישה של עיקר פעילות הנדל"ן של החברה לאחר מועד הדוחות, הנתונים מתייחסים לדוחות פרו-פורמה כפי שפורסמו).

החברה עדכנה כי נכון להיום הפרויקטים בבנייה של החברה (במונחי 100%) הינם בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקלים, עם רווח גולמי צפוי של 223 מיליון שקלים. עוד דיווחה החברה על התקשרות בהסכמי מכירה מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח (31 לאוגוסט) של 115 יחידות דיור, ובהיקף כספי של 280 מיליון שקלים.

לחברה פרויקטים הצפויים להתחיל בנייה בשנה הבאה בהיקף מוערך (במונחי 100%) של כ-1.1 מיליארד שקלים. ביניהם גם פרויקט באילת לבנייה רוויה בשדה התעופה הישן של 18 בניינים ו-263 יחידות דיור, עם היקף רווח גולמי צפוי של 74 מיליון שקלים. כמו כן, התחילה החברה שיווק של הפרויקט בעפולה שהינו בהיקף של 286 יחידות דיור.

ערן מזור, מנכ"ל החברה מסר בהמשך לדוחות הכספיים: "אנחנו שמחים לדווח על התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של השנה. למרות המערכה באיראן ומצב המאקרו החברה הצליחה למכור יחידות דיור בהיקף משמעותי.

במהלך השנה המשכנו לקדם את צבר הפרויקטים שלנו ובשנה הקרובה אנחנו צופים התחלת בנייה בשני מגה-פרויקטים באילת ובעפולה בהיקף הכנסות מצרפי של כמיליארד שקלים. נמשיך לפעול על מנת להשיא ערך לבעלי מניות החברה".

