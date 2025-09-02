תעשיית הקרנות גייסה באוגוסט 2025 סכום של כ-6.9 מיליארד ₪, בהובלת הקרנות הכספיות

התעשייה האקטיבית המסורתית מסכמת את חודש אוגוסט עם גיוס של כ-1.8 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות היא קטגוריית אג"ח כללי שסיימה בגיוס של כ-1.0 מיליארד ₪, יותר ממחצית הגיוס הכולל לקרנות המסורתיות.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש אוגוסט סכום של כ-0.85 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-450 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו לגיוס סכום של כ-400 מיליון ₪.

בקרנות הפסיביות ניכר שינוי בטעמי המשקיעים, אשר פדו כספים בקטגוריה של מניות בישראל (כ- 300 מיליון ₪) ומנגד קנו קרנות מניות בחו''ל (כ-550 מיליון ₪ - רוב הגיוס הכולל בקרנות הפסיביות).

הקרנות הכספיות מסיימות את החודש עם גיוס של כ-4.2 מיליארד ₪.

תעשיית הקרנות בחודש אוגוסט - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל (שלראשונה עומד על יותר מ- 700 מיליארד ₪), מ-695.3 מיליארד ₪ ל-708.0 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-6.9 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-5.8 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים:

חודש אוגוסט התאפיין בתנודתיות בשווקים בארץ ובעולם, בתחילת החודש המדדים המובילים בעולם ירדו בחדות, בהמשך החודש עם התגברות הוודאות ועליית הסיכוי להורדת ריבית בארה"ב בחודש הבא, חזרו המדדים לעלות ולקראת סופו שוב ירדו אך הם מסיימים את החודש בתשואה חיובית.

בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-3.2%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש אוגוסט בתשואה חיובית של 1.9% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של כ-1.6%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש אוגוסט עם תשואה שלילית של כ-0.7%.

באסיה: מדד הניקיי עלה בשיעור של כ-4.0%.

שוק המניות הישראלי, לאחר שלושה חודשים של עליות חזקות, נסחר במגמה שלילית מתונה במהלך חודש אוגוסט תוך פיגור מול המדדים בארה"ב, אך בזכות תשואות נאות במהלך השבוע האחרון של החודש סיימו המדדים המובילים את אוגוסט במגמה חיובית כאשר מדדי ת"א 35, 125, ו-90 רשמו עליות שערים של כ-1.5%, 1.1% וכ-0.2% בהתאמה תוך סגירת הפיגור מול מדדי המניות בארה"ב. איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-0.8% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.7%.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש אוגוסט סכום של כ-1.8 מיליארד ₪.

כל הקטגוריות מסיימות בגיוס פרט לקרנות ממונפות ואסטרטגיות שמסיימות עם פדיון קל.

הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-1.0 מיליארד ₪, אחריה קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס של כ-390 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה מסכמת את חודש אוגוסט עם גיוס של כ-260 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל עם גיוס של כ-105 מיליון ₪, הקרנות אגד קרנות גייסו סכום של כ-55 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו''ל הוסיפה לגיוס סכום של כ-35 מיליון ₪ והקרנות הגמישות סיימה את אוגוסט עם גיוס קל של כ-5 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה היחידה היא ממונפות ואסטרטגיות עם פדיון בסך של כ-55 מיליון ₪, וקטגוריית מניות בארץ שמסיימת את חודש אוגוסט ללא שינוי.

הקרנות הכספיות ממשיכות לרכז גיוסים גבוהים בתעשיית הקרנות, והן מסיימות את חודש אוגוסט בגיוס של כ-4.2 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-3.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו הוסיפו לגיוס סכום של כ-1.0 מיליארד ₪, למרות ואולי דווקא בגלל חולשתו של הדולר מול השקל.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש אוגוסט סכום של כ-0.85 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-450 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו לגיוס סכום של כ-400 מיליון ₪.

בקרנות המחקות רוב הגיוס הגיע אל קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-275 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-195 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה סיימה עם גיוס של כ-70 מיליון ₪, קרנות אג''ח בחו''ל גייסו כ-35 מיליון ₪ וקטגוריית נכסים דיגיטליים, קטגוריה חדשה שנפתחה השנה, גייסה באוגוסט כ-30 מיליון ₪.

מנגד, הקטגוריה הפודה היחידה היא קטגוריית מניות בישראל שפדתה סכום של כ-150 מיליון ₪, וקרנות אג''ח כללי סיימו את חודש אוגוסט ללא שינוי.

בקרנות הסל, הקטגוריה המגייסת ביותר היא מניות בחו''ל, אשר גייסה סכום של כ-350 מיליון ₪, רב הגיוס הכולל בקרנות הסל שעומד על 400 מיליון ₪. אחריה, קטגוריית חברות והמרה שגייסה סכום של כ-180 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס קל של כ-25 מיליון ₪, קטגוריות אג''ח בחו"ל וסחורות מסיימות את חודש אוגוסט עם גיוס של 5 מיליון ₪ כל אחת וקטגוריית נכסים דיגיטליים מסיימת עם גיוס של כ-3 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא מניות בישראל (בדומה למגמה בקרנות המחקות) אשר פדתה סכום של כ-155 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות סיימה את אוגוסט בפדיון של כ-10 מיליון ₪

נכון ליום 31.08.25, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-708.0 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-388.6 מיליארד ₪, מהם כ-210.7 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-177.9 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-319.4 מיליארד ₪, מהם כ-199.4 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-120.0 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.



כניסת ויציאת כספים בתעשיית הקרנות מתחילת השנה *



* במיליוני ₪



סך נכסי תעשיית הקרנות במהלך 2025 **



** במיליארדי ₪