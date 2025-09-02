נוף הגליל ממשיכה לצמוח עם פרויקט מגורים חדש

נוף הגליל ממשיכה לצמוח ולהתפתח, עם הגירה חיובית של כ־12% בשנים האחרונות, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העיר, שממוקמת במרכז הגליל, עברה בשנים האחרונות תהליך של התרחבות משמעותית הן בתשתיות והן בתחום המגורים. מגמה זו באה לידי ביטוי גם בתחום התעסוקה, עם מעברן של כ־30 חברות הייטק לעיר - ביניהן שמות מובילים כמו SolarEdge, אלפא אומגה, כנפית ואלביט.
השבוע התקיים במרכז ברקוביץ בעיר כנס למאות הזוכים ב"מחיר מטרה" של פרויקט "LUNA", בנוכחות ראש העיר מר רונן פלוט וסגנו מר אלכס גדלקין וכן בנוכחות השותפים בקבוצת בראל, מר אריאל בבלי ומר ז'ק בר. במסגרת הכנס, הזוכים קיבלו הסברים מפורטים אודות הפרויקט ובחרו את דירותיהן ואף חתמו על חוזי מכר.
כחלק מתנופת הבנייה בעיר, הפרויקט נבנה במתחם "מול תבור" החדש הממוקם בסמוך ליער צ'רצ'יל ומשקיף לעמק יזרעאל וכולל שלושה מגדלי מגורים בני 24 קומות ובניין נוסף בן 9 קומות, בסך הכולל 422 יחידות דיור. לאורך קומת הקרקע תוקם חזית מסחרית ובה מרכז מסחרי שכונתי שיספק שירותים לתושבי האזור.
הפרויקט התאפיין בנגישות גבוהה הבאה לידי ביטוי בגשר המחבר בין הפרויקט לרכבת הקלה העתידית "נופית", שצפויה לקשר את נוף הגליל עם חיפה, הקריות, יישובי הסביבה ואף מרכז הארץ. פרויקט זה מדגיש את ההשקעה בתשתיות תחבורה מתקדמות, שתורמות לחיזוק הקשר בין העיר למוקדי תעסוקה, מסחר ותרבות ומקדמות את איכות החיים של התושבים. העבודות בפרויקט כבר החלו, והאכלוס מתוכנן לשנת 2028.
ראש עיריית נוף הגליל, רונן פלוט: "נוף הגליל משנה את פניה מקצה לקצה והופכת לעיר מבוקשת ואטרקטיבית - כתובת עבור משפחות צעירות שמחפשות איכות חיים, תעסוקה איכותית ומערכת חינוך מצוינת זוכת פרס החינוך הארצי.
אריאל בבלי, מבעלי קבוצת בראל: "נוף הגליל נמצאת בצמיחה משמעותית מאוד ואנחנו שמחים לקחת חלק בתנופה זו. בעקבות ההתפתחות המהירה ושיתוף הפעולה הפורה ויוצא הדופן עם העירייה, אנו מקימים בעיר שני פרויקטים משמעותיים שיתרמו לשינוי פניה. פרויקטים אלו הם חלק מהחזון שלנו ליצירת סביבת מגורים איכותית, נגישה המשולבת בשירותים קהילתיים נרחבים התורמים לאיכות חיי התושבים ".
קרדיט: חב׳ הדמיות 3D