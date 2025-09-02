לראשונה בישראל - IBI בית השקעות משיקה קרן נאמנות המשקיעה במניות תעשייה ביטחונית ישראלית

IBI בית השקעות משיקה קרן נאמנות המשקיעה במניות תעשייה ביטחונית ישראלית - אי.בי.אי (B4) מניות תעשיות ביטחוניות ישראל, 5141189.

הקרן הנה קרן מניות אקטיבית המשקיעה לפחות 75% במניות התעשייה הביטחונית בישראל.

בשנים האחרונות ישראל התבססה כ-Defense Nation, מעצמה ביטחונית עולמית עם ייצוא הולך וגדל. כחלק מלקחי המלחמה, ישראל החליטה לבסס את העצמאות הביטחונית האסטרטגית שלה, וכתוצאה מכך להגדיל את הייצור עצמי של כלי נשק, מערכות לחימה וביטחון מתקדמות. במקביל ישנו ביקוש עולמי גובר ומדינות רבות מגדילות את תקציבי הביטחון שלהן ורוכשות ציוד ביטחוני מחברות ישראליות.

הקרן מאפשרת חשיפה למגוון חברות בתחום וניתוח מגמות בשוק. הקרן גמישה בהשקעות ויכולה לפעול הן מול חברות גדולות והן מול חברות קטנות, בנוסף, קיימת אפשרות להשתתף בהנפקות חדשות בתחום.

הקרן תפתח להנפקה לציבור ב- 2.9.



