קבוצת דקל במהלך אסטרטגי: משדרגת את מערכות הניהול באמצעות אברא

קבוצת דקל, הקבוצה המובילה בישראל בתחום מאגרי המידע הכספיים והפתרונות הדיגיטליים לענפי הבנייה, התשתיות, השיפוצים והאחזקה, ממשיכה לחדש ולחזק את מעמדה כמובילה טכנולוגית בענף. בימים אלו מבצעת הקבוצה מהלך אסטרטגי רחב היקף לשדרוג מערכות הליבה הדיגיטליות שלה. המהלך יאפשר ניהול חכם, יעיל ומדויק יותר של תהליכים פנים־ארגוניים, פעילות שיווק ומכירות וחוויית שירות מתקדמת ללקוחות.

לביצוע הפרויקט נבחרה חברת אברא, מהחברות הבולטות בישראל בתחום טכנולוגיות המידע. אברא תוביל את פרויקט ההטמעה של פתרון ליבה משולב, הכולל את מערכת ניהול קשרי הלקוחות Microsoft Dynamics 365 CRM ואת מערכת ה-ERP המתקדמת של מיקרוסופט – Microsoft Dynamics 365 Business Central.

הפרויקט תוכנן כך שישמור על רציפות תפקודית מלאה והמשכיות הפעילות העסקית, תוך שיפור מהותי בביצועים הארגוניים. המערכות החדשות ישמשו את כלל מערכי הפעולה של דקל – ממכירות, שירות לקוחות, כספים והנהלת חשבונות ועד תפעול – ויאפשרו עבודה שוטפת על בסיס מידע מאוחד, בטוח ומדויק.

השדרוג הדיגיטלי שתבצע אברא צפוי לאפשר לקבוצת דקל: קבלת החלטות עסקיות מהירה ומבוססת נתונים, שיפור חוויית הלקוח ברמה המערכתית, שקיפות ניהולית גבוהה ויכולת תחזית מדויקת וחיבורים ישירים למערכות טלפוניה, חתימה דיגיטלית והרשאות מתקדמות.

בשלב הבא, צפויה קבוצת דקל להרחיב את היכולות המתקדמות עם תהליכי אוטומציה מבוססי בינה מלאכותית (AI), לרבות הטמעת סוכני AI חכמים בממשקי העבודה שיבצעו פעולות כגון: הפקת הצעות מחיר, חידוש מינויים ותמיכה חכמה בצורה אוטומטית.

מאז הקמתה בשנת 1986, פועלת קבוצת דקל מתוך חזון של חדשנות, מקצועיות ושירות בלתי מתפשר. הקבוצה מפתחת ומתחזקת מחירונים דיגיטליים, אפליקציות, ופלטפורמות ענן לניהול יעיל של פרויקטים בענף הבנייה – וכל זאת עם חיבור ישיר לכלי תמחור, דיווח ושליטה בזמן אמת. את פעילותה מובילים צוותים מקצועיים של מהנדסים, הנדסאים ומפתחי תוכנה, המספקים פתרונות לאלפי לקוחות במגזר הפרטי והציבורי.

בקבוצת דקל אומרים כי המהלך הנוכחי מבטא את מחויבותה של קבוצת דקל להמשיך ולהצעיד את הענף קדימה עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, ובשירות חכם, מדויק וזמין יותר מאי פעם שמגדיר מחדש את הסטנדרט בענף.

לדברי יואב שנהר, מנכ"ל קבוצת דקל, "בחירת קבוצת דקל באברא נבעה מהמומחיות שלה כאינטגרטור מוביל בישראל, עם ניסיון רב בהובלת פרויקטי ליבה מורכבים, ובהתבסס על הניסיון הרב של אברא בהטמעת מערכות ליבה מבוססות מיקרוסופט. הקבוצה התרשמה מהמקצועיות של צוותי אברא, מיכולתם לספק פתרונות מקצה לקצה, ומהתרומה המשמעותית שלהם ביצירת ממשקים חכמים, הטמעת סטנדרטים גבוהים והוספת ערך תפעולי וניהולי מובהק" מוסיף שנהר.

לדברי משה בן בסט, מנהל חטיבת CRM באברא: "אנו מברכים את קבוצת דקל בבחירת פלטפורמת דיינמיקס של מיקרוסופט לניהול תהליכי הליבה שלהם. אברא שמחה להיות חלק מחזון החדשנות של קבוצת דקל. אנו בטוחים כי הצוותים המקצועיים שלנו והיכולות המתקדמות שמביאה הפלטפורמה לרבות יכולות Copilot AI המתקדמות מסוגן, יסייעו ללקוח לממש את מטרותיו העסקיות ולשמור על מובילות עסקית".