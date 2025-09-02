"מיה דיינמיקס הופכת למותג עולמי": מנכ"ל החברה על הפיתוח האסטרטגי של כלי שטח חשמליים

ההזמנה הנה לתקופה של שלוש שנים אשר אספקתה מותנית בעמידה בדרישות התקינה האירופית החלה על כלי רכב קלים וכן בסיום פיתוח הדגם המוגדל החדש ברבעון האחרון של 2026.

חברת המיקרו-מוביליטי, מיה דיינמיקס מודיעה על תחילת פיתוח דגם חדש הגדול מדגם ה־Mia Four, אשר יהיה מבוסס על הפלטפורמה הטכנולוגית הייחודית של החברה. הפיתוח הנו תוצאה של ביקושים שהתקבלו לאורך תקופה ממושכת וכן הזמנה ראשונית ממפיץ החברה בבלגיה ל-1,000 כלים לתקופה של שלוש שנים אשר אספקתה מותנית בעמידה בדרישות התקינה האירופית החלה על כלי רכב קלים. בנוסף להזמנה זו, נרשם ביקוש מצד מפיצים נוספים לדגם החדש, ללא תלות בעמידה בתקן האירופי.

הדגם החדש יכלול מערכת מתלים חדשה, אשר פותחה להקנות ביצועי שטח משופרים ולספק יציבות ובקרה מתקדמות בכלי בעל ממדים גדולים יותר. בהתאם לכך, ישולבו בדגם החדש מערכת הנעה משופרת, מערכת סוללה מתקדמת בעלת קיבולת מוגברת וניהול אנרגיה יעיל וכן מרכב מחוזק המותאם לרמות עמידות גבוהות במיוחד ולדרישות התקינה האירופית החלה על כלי רכב קלים.

הכלי נמצא בפיתוח כחלק מהמגמה העולמית בתחום כלי שטח חשמליים, ומיועד לספק ביצועים גבוהים יותר, אמינות ועמידות משופרות, תוך התאמה הן לסביבה עירונית והן לתנאי שטח מאתגרים. תהליך הפיתוח והייצור של הדגם החדש צפוי להסתיים ברבעון האחרון של שנת 2026. לאחר השלמת הפיתוח ועמידה בתקנים הנדרשים, תבחן החברה את הרחבת הפעילות והמשך מיצוי ההזדמנויות העסקיות, תוך מיקוד בהרחבת קהל הלקוחות, חיזוק נאמנות למותג והמשך צמיחה במכירות

כאמור, החברה קיבלה הזמנה ראשונית ל–1,000 יחידות מהדגם החדש מהמפיץ הבלגי שלה לתקופה של 3 שנים, מותנית בעמידה ובדרישות התקינה האירופאית החלה על רכבים קלים המאפשרת שימוש רחב ומגוון - הן בסביבה עירונית והן בתנאי שטח. בהתאם להסכמות בין הצדדים, עמידה ביעד זה, וכן ביעדים נוספים של מאות יחידות מדגמי ה־Mia Four, תעניק למפיץ הבלגי בלעדיות לשיווק והפצת מוצרי החברה גם בצרפת ובגרמניה. במקביל, סופקו לאחרונה למפיץ הבלגי 48 יחידות מדגם ה־X2 החדש וכן הוזמנו על ידו גם 100 יחידות מהדגם האורבני החדש Spyqe, נוסף על 108 יחידות מדגם ה־X4 שנמסרו בעבר.

מנכ"ל מיה דיינמיקס איציק קלדרון: "אנו רואים במהלך זה חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה שלנו, המתמקדת בפיתוח, ייצור ושיווק כלי שטח חשמליים מתקדמים המבוססים על טכנולוגיה ייחודית ומוגנת פטנטים שפותחה במיה דיינמיקס. הגדלת מגוון המוצרים של החברה מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה זו, שנועדה להרחיב את המכירות, לבסס את מיה דיינמיקס כמותג עולמי חדשני ופורץ דרך ולספק פתרונות למגוון שימושים, החל מהתחום הביטחוני ועד השוק האזרחי, בארץ ובעולם".