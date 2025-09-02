ביקושים של כ-2 מיליארד ש"ח להרחבת סדרות האג"ח של רבוע כחול נדל"ן

לאחר שבשבוע שעבר הציגה רבוע כחול נדל"ן זינוק של 168% ברווח הנקי של הרבעון השני של 2025 לכ-305 מיליון ש"ח ורווח נקי של כ-382.6 מיליון ש"ח למחצית השנה, זוכה הלילה חברת הנדל"ן המניב והמגורים שבשליטת מוטי בן משה לאמון ניכר משוק ההון - ביקושים של כ-2 מיליארד ש"ח להרחבת שתי סדרות אג"ח של רבוע כחול נדל"ן.
החברה התכוונה לגייס 250 מיליון ש"ח בלבד להרחבת סדרה ט' וסכום דומה להרחבת סדרה י'. הגיוס להנפקת אג"ח לא מובטחות בהיקף, כאמור, של עד 250 מיליון ש"ח להרחבת סדרה ט' קיבל מ-P&S מעלות דירוג -AA והדירוג להנפקת אג"ח מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח בהרחבת סדרה י' קיבל דירוג AA.
לאור הביקוש המוגבר החליטה רבוע כחול נדל"ן להיענות במכרז המוסדי לביקושים בסך של כ- 1.1 מיליארד ש"ח בתשואה אפקטיבית של כ- 3.2% להרחבת הסדרה הלא מובטחת של אג"ח ט' ותשואה אפקטיבית של כ- 3% להרחבת הסדרה המובטחת של אג"ח י'.
נכון ליום 30 ביוני 2025, לרבוע כחול נדל"ן נכסי נדל"ן בשווי של כ-9.1 מיליארד ש"ח - מתוכם, נכסים לא משועבדים בשווי של כ-4.5 מיליארד ש"ח. החברה שרושמת צמיחה עקבית של יותר מ- 121% בהיקף נכסי הנדל"ן של החברה מאז רכישת השליטה בה, בשלהי 2016, מקפידה על גישה שמרנית בעת הזאת בניהול השקעותיה. הכספים שגויסו ישמשו את החברה בעיקר למימון פעילותה השוטפת ולמחזור חוב.