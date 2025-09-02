סולרום הביטחונית גייסה הון של כ-33 מיליון שקל בהקצאה פרטית למוסדיים וקרנות גידור

סולרום החזקות בע"מ (TASE:SLRM), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, הודיעה היום על חתימת הסכמי השקעה במסגרת גיוס הון בסך כולל של כ- 33 מיליון ש"ח באמצעות הקצאה פרטית של 3,863,905 מניות חסומות לשורת גופים מוסדיים, קרנות גידור ומשקיעים מובילים נוספים.
על המשקיעים המסווגים שמשתתפים בגיוס נמנים גופים מוסדיים וקרנות גידור, ביניהם כלל ביטוח (עמיתים ונוסטרו), קרן הגידור ואר, קרן הגידור אג'יליטי, מגדל קרנות נאמנות, קרן הגידור ספרה, אי.בי.אי קרנות נאמנות (שהשקיעו בחברה במסגרת גיוס הון בפברואר 2025), ומספר גופים נוספים.
מחיר המניה לפיו בוצע הגיוס הינו 8.55 ש"ח למניה, המהווה פרמיה של כ- 4.68% ביחס לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה ערב החלטת הדירקטוריון לאשר את ההצעה הפרטית (31 באוגוסט 2025 - 8.168 ש״ח). המניות המוצעות יהוו, בכפוף להקצאתן, כ- 9.94% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 9.03% בדילול מלא.
בנוסף הוקצו למשקיעים 1,555,444 אופציות, ללא תמורה, המשקף יחס כיסוי של כ-40%, הניתנות למימוש למניות למשך 36 חודשים, במחיר מימוש של 10.5 ש"ח למניה. ככל שכל האופציות ימומשו, יתווסף לתמורה סך של כ- 16.3 מיליון ש"ח.
ככל שיושלם, בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הגיוס בעיקר לחיזוק מאזן החברה ואיתנותה הפיננסית.
השלמת הגיוס כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות שיוקצו במסגרת סבב הגיוס ושל המניות שינבעו ממימוש האופציות.
מתן רבין, מנכ"ל סולרום, מסר: "גיוס הון זה משקף הבעת אמון משמעותית בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שלה מצד גופים מוסדיים ומסווגים מובילים בשוק ההון הישראלי. אנו רואים בגיוס זה, במלאת כשנה להשלמת המיזוג והפיכת החברה לציבורית, אבן דרך חשובה להמשך צמיחתה והתפתחותה של החברה בתחומי פעילותה. תמורת הגיוס תשמש בעיקר לחיזוק מבנה ההון של החברה. לצד זאת, נמשיך ליישם אסטרטגיית צמיחה מבוססת רווחיות תוך ניהול הוצאות יעיל ורזה. אנו מודים למשקיעים על התמיכה והאמון בחברה."
חברת מור-לנגרמן שוקי הון שימשה כבנקאית העסקה.