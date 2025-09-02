הזהב אטרקטיבי על רקע חוסר הוודאות באירופה

הפוליטיקה האירופית חזרה למרכז תשומת הלב בשווקים, עם דאגה גוברת סביב עימות בנוגע למאמצים לרסן את החוב הממשלתי בצרפת, לצד מהלכים של מנהיגים אירופים לתמיכה בביטחון אוקראינה לאחר הסכם שלום עתידי.
אנו מעדיפים לנקוט גישה מאוזנת על רקע חוסר הוודאות הפוליטית:
סיכונים פוליטיים וגיאופוליטיים מוגברים מדגישים את האטרקטיביות של זהב, שנוטה ליהנות מחוסר ודאות.
ההתפתחויות האחרונות בצרפת אינן פוגעות בהעדפה שלנו לאג"ח קונצרניות איכותיות אירופיות במח"מ (משך חיים ממוצע) בינוני.
אף שתחזית הבסיס שלנו היא שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה תימשך לשנה הבאה, משקיעים יכולים לעדכן את פוזיציית ההשקעה לניצול עלייה בהוצאות הביטחון, כמו גם לאפשרות של התקדמות ארוכת טווח לקראת סיום הסכסוך.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מציין:
"למשקיעים עם חיבה לזהב, אנו חוזרים ומציעים אפשרות הקצאה של אחוזים בודדים לאפיק זה בטווח הבינוני. בעוד יעד המחיר שלנו לזהב ליוני 2026 הוא 3,700 דולר לאונקיה, אין להוציא מכלל אפשרות עלייה לרמה של 4,000 דולר לאונקיה בתרחיש סיכון שבו התנאים הגיאופוליטיים או הכלכליים יידרדרו".