דריו הלת׳ מציגה התקדמות אסטרטגית וצמיחה מואצת

חברת דריו הלת' (DarioHealth Corp, נאסד"ק: DRIO), חלוצה בשוק הגלובלי של שירותי בריאות דיגיטליים (DTx), פרסמה היום עדכון לבעלי המניות אשר מדגיש את ההתקדמות האסטרטגית, רוח גבית חזקה מהשוק והזדמנויות צמיחה מואצות. ניתן לקרוא את המכתב המלא לבעלי המניות כאן.
להלן עיקרי הדברים מהעדכון לבעלי המניות:
חברה מובילה בפלטפורמה לניהול מצבים כרוניים מרובים: דריו מספקת מענה לחמש מצבים כרוניים - סכרת, יתר לחץ דם, ניהול משקל, בריאות השרירים והשלד ובריאות התנהגותית – באמצעות פלטפורמה משולבת אחת, העולה על אלו של המתחרים, המכסות בין 1-3 מצבים. למעלה מ-70% מצבר ההזדמנויות של דריו ו-80% מהחוזים החדשים של החברה מיועדים לתוכניות הטיפול במצבים מרובים, נתון המאשרר את אסטרטגיית החברה לניהול מצבים כרוניים מרובים.
הרחבת הגישה לשוק: צבר ההזדמנויות המסחריות של דריו גדל לכ-67 מיליון דולר, המונעת משיתופי פעולה חברות ביטוח ומעסיקים המייצגים 87 מיליון משתמשים. שיתופי פעולה אלו מאיצים את מחזורי המכירות של דריו ויוצרים הצטרפות חלקה ומהירה של לקוחות ומעסיקים גדולים חדשים.
ביקוש בשוק לטיפול מבוסס-ערך: הדינמיקה התעשייתית והרגולטורית של היום מעניקה עדיפות לפתרונות בהם ההחזר על ההשקעה ("ROI") הוא גבוה, וניתן לכמת את התוצאות – בדיוק מה שדריו מספקת ללקוחותיה. יותר מ-90 מחקרים קליניים מאמתים את התוצאות של דריו, כולל חיסכון שנתי של כ-5,000 דולר לכל משתמש, ירידה של 23% באשפוזים וירידה של 9% בניצול שירותי הבריאות. שינויי מדיניות פדרלית המתעדפת בריאות דיגיטלית ומניעת מחלות כרוניות, ובכך מייצרת רוח-גבית משמעותית עבור דריו.
מהירות-תגובה ואפקט מכפילי: שילוב ההיצע לניהול מצבים כרוניים מרובים של דריו עם הרחבת הגישה לשוק ללקוחות הגדולים ביותר המחפשים טיפול מבוסס-ערך מייצר מהירות תגובה ואפקט מכפילי שמניע את דריו להכשיר יותר משתמשים במהירות גבוהה יותר.