עסקת הרכישה של התחדשות עירונית באשדוד מבעל השליטה צחי אבו

היקף העסקה כ-6,300 יח"ד דיור חדשות מתוכן כ-2,550 יח"ד לשיווק חלקו של בעל השליטה שנרכש ע"י החברה.

הרווח הגולמי הצפוי לחלק הנרכש כ-1.1 מיליארד שקל.

3 מתוך הפרויקטים בהיקף של 2,200 יח"ד מצויים בשלבים מתקדמים של בקשות להיתר.

העסקת נבחנה על ידי וועדה חיצונית בלתי תלויה המורכבת מהדחצ"ים של החברה ויועצים חיצוניים בלתי תלויים, ומשקפת לפרויקטים הנרכשים שווי של כ-104 מיליון שקל אשר ישולמו באמצעות הקצאת מניות ובמזומן.

עם אישור העסקה יגדל ההון העצמי של גפן מגורים בכ-67 מיליון שקל.

שניים מהפרויקטים, מתחם פלדות להקמת כ-1,400 יח"ד חדשות בתוספת שטחי מסחר ומתחם נאות ספיר להקמת 900 יח"ד חדשות בתוספת שטחי מסחר יוקמו בשותפות עם קבוצת תדהר, שהנה שותפה אסטרטגית של הקבוצה, המצטרפים לפרויקט נוסף בו גפן מגורים שותפה עם קבוצת תדהר במתחם פאר בחדרה, פרויקט להקמה של כ-2,000 יח"ד חדשות.

אישור העסקה היוותה תנאי מתלה למזכר הבנות מול היזם נתי גלבוע וסוללת את הדרך להשקעה בסך של כ-62 מיליון שקל נוספים בחברה.

חברת גפן מגורים והתחדשות שבשליטת צחי אבו, מודיעה כי האסיפה הכללית אישרה את העסקה לרכישת מלא הזכויות ב-6 פרויקטים של התחדשות עירונית באשדוד. הפרויקטים בעלי פוטנציאל לכ-6,100 יח"ד חדשות, מתוכן כ-5,000 יח"ד לשיווק (מתוכן כ-2,550 יח"ד חלקה של בעלת השליטה), בבעלות קבוצת אבו יחיאל, אשר בשליטת צחי אבו, שהנו גם בעל השליטה בגפן מגורים. אישור העסקה היווה תנאי מתלה למזכר ההבנות עם היזם ומנכ"ל גפן מגורים, נתי גלבוע והוא סולל את הדרך להשקעה בסך של כ-62 מיליון שקל והקמת תאגיד התחדשות עירונית חדש שיכלול את כלל פעילותה של גפן מגורים הציבורית.

העסקה משקפת ל-6 הפרויקטים שווי שמרני של 104 מיליון שקל. התשלום יעשה ע"י הקצאת מניות גפן מגורים בשווי של 67 מיליוני ש"ח ובהיקף 33% מהון המניות המונפק של החברה לאחר העסקה, לפי שווי מניה של 62.3. היתרה, על סך 40 מיליון שקל, תשולם במזומן בתוך 24 חודשים בפריסה לרבעונים ובהתאם לתזרים של גפן מגורים.

סך הרווח הגולמי הצפוי לפרויקטים אלה, שנמדד ע"י מעריכי שווי בלתי תלויים, הנו כ-1.1 מיליארד שקל (החלק הנרכש ע"י החברה). אישור העסקה ע"י האסיפה הכללית מוסיפה להון העצמי של גפן מגורים כ-67 מיליון שקל.

מתוך 6 הפרויקטים בעסקה, 3 פרויקטים נמצאים בשלבי בשלות מתקדמים של הגשת בקשה להיתרי בנייה או בהמתנה לקבלת היתר, הראשון שבהם הוא מתחם ז'בוטינסקי שיכלול 521 יח"ד (מתוכו 400 יח"ד לשיווק חלקה של החברה) והוא צפוי לקבל היתר כבר בתחילת 2026. שני פרויקטים נוספים בשלבים מתקדמים הם מתחם פלדות (1,436 יח"ד חדשות ובתוספת שטחי מסחר) ומתחם נאות ספיר (900 יח"ד חדשות ובתוספת שטחי מסחר), יוקמו בשותפות עם קבוצת תדהר שהנה שותפה אסטרטגית של קבוצת אבו. תדהר וגפן מגורים מקדמות במשותף את פרויקט מתחם פאר בחדרה (כ- 2,000 יח"ד חדשות) פרויקט מרכזי מתוך הפרוטפוליו הקיים של החברה (המונה 24 פרויקטים בפריסה ארצית רחבה).

בהמשך לדיווח על מינוי וועדה בלתי תלויה בחודש אוגוסט 2024, ועדת הביקורת והדירקטוריון ניתחו את היבטיה השונים של העסקה, לרבות כדאיותה העסקית, התאמתה לתוכניותיה העסקיות של החברה וכן מגמות השוק וענף ההתחדשות העירונית בפרט ומצאו כי ביצוע עסקת הרכישה מגשימה את טובת החברה ובעלת פוטנציאל ממשי להשאת הערך הכלכלי של החברה.

כאמור, גפן מגורים והתחדשות פועלת בתחום ההתחדשות העירונית בפריסה ארצית רחבת היקף. בכדי ליצור צמיחה מהירה ופורטפוליו גדול ורחב של נכסים, חתמה גפן על הסכמי שיתוף פעולה עם חברות אשר קידמו פרויקטים משמעותיים במיקומים אסטרטגיים בעלי פוטנציאל עסקי רב. במקביל, מקדמת החברה בעצמה וללא שותפים פרויקטים נוספים מסוג "פינוי בינוי" במתחמים עירוניים גדולים או פרויקטים מסוג תמ"א 38/2. הפיזור הגאוגרפי של הפרויקטים הנו במיקומים אטרקטיביים במרכז הארץ בעיקר בתל אביב ובגוש דן.