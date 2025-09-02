אורמת מפעילה מתקן אגירת אנרגיה חדש בטקסס

אורמת טכנולוגיות הודיעה היום כי הפעילה מסחרית את מתקן אגירת האנרגיה Lower Rio. המתקן בעל יכולת אגירה של 60MW/120MWh ממוקם בטקסס, ארה"ב, ויספק אנרגיה ושירותים תחת חוזה בתעריף קבוע (tolling agreement) ל-7 שנים. זהו הסכם האגירה הראשון של אורמת בטקסס עם תעריף קבוע.
בנוסף, לאחרונה החברה חתמה על הסכם שותפות מס היברידי (Hybrid Tax Equity Partnership) עם Morgan Stanley Renewables שמטרתו לממש את הטבת המס (ITC) בגובה 40% לה זכאי הפרויקט. במסגרת העסקה התקבלו כ־25 מיליון דולר, כחלק מהיעד למימוש הטבות מס בהיקף של 160 מיליון דולר במהלך 2025. אבן דרך זו מהווה צעד נוסף בפיתוח תחום אגירת האנרגיה בשווקים מובילים בארצות הברית ומקדמת את השגת יעדי הצמיחה. לאחר הפעלתו של מתקן Lower Rio, הקיבולת הכוללת של אורמת במגזר אגירת האנרגיה גדלה ל-MW/778MWh350.
דורון בלשר, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים להודיע על ההפעלה המסחרית המוצלחת של מתקן האגירה Lower Rio. ההפעלה המוצלחת של המתקן מדגישה את מחויבותנו להרחבת פעילות אגירת האנרגיה בשווקים אסטרטגיים בארה"ב, לצד פעילותנו בתחום האנרגיה הגיאותרמית. הסכם בתעריף קבוע מבטיח לאורמת הכנסות יציבות לטווח הארוך של הפורטפוליו שלנו בטקסס – בהתאם לתוכניתנו לשיפור הרווחיות ולהאצת הצמיחה בתחום אגירת אנרגיה."