יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר: "לאחר עליות של יותר מ-25% בת"א-35 מתחילת השנה, מימושי רווחים הם מהלך טבעי ואף בריא לשוק"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מציין כי "בבורסה נרשמות היום ירידות שערים חדות, בהמשך לירידות שנרשמו אתמול. המגמות השליליות מושפעות מהתפתחויות בשוקי העולם: באירופה נרשמות ירידות במדדי המניות לצד עליית תשואות חדות באיגרות החוב הארוכות בבריטניה ובצרפת, ובארה"ב מגיב השוק להחלטת בית המשפט מסוף השבוע לפסול את מדיניות המכסים של הנשיא טראמפ, שהעלתה חששות והגבירה את חוסר הוודאות לגבי עסקאות מכסים שכבר נחתמו. על כך מתווספים גם החששות המסורתיים מפני חודש ספטמבר, הנחשב לחודש חלש היסטורית במדד S&P 500". לדבריו, "נתוני התעסוקה בארה"ב שיתפרסמו ביום שישי הקרוב הם הנתון המרכזי של השבוע, כי הם במידה רבה ישפיעו על החלטת הריבית של הפד החודש. אם נמשיך לראות חולשה בשוק העבודה האמריקאי, זה בהחלט יתמוך בהחלטה של הפדרל ריזרב להוריד ריבית וגם ישפיע על המסרים של הפד לגבי המדיניות שלו להמשך".
בזירה המקומית, פגוט מציין כי "לאחר עליות של יותר מ-25% במדד ת"א-35 מתחילת השנה, מימושי רווחים הם מהלך טבעי ואף בריא לשוק ההון. עם זאת, סיום עונת הדוחות לרבעון השני מותיר פחות חדשות חיוביות מצד החברות הציבוריות, ובמקביל קיימת חוסר בהירות בנוגע להתפתחויות בזירה הביטחונית. בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות, בדומה למגמות שנראות באירופה ובארה"ב. בשוק המט"ח השקל נחלש מול הדולר - ושב לאזור של 3.4 שקלים לדולר. רוב המדדים המקומיים רושמים היום ירידות חדות, כאשר מדד מניות הביטוח מוביל את המגמה עם ירידה של כ-4%. לעומתו, מדד מניות הנפט והגז מפגין דפנסיביות יחסית ומסתפק בירידה מתונה יותר".