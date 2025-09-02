גולדמן ושות׳: "בייבק פאניקה" - האם ספטמבר יסיים את הראלי בשוק?

Goldman:
ספטמבר מדורג במקום הראשון כחודש הגרוע ביותר בשנה עבור מדד S&P 500, עם תשואה ממוצעת של - 1.17% מאז שנת 1928.
המחצית השנייה של חודש ספטמבר היא התקופה הגרועה ביותר של שבועיים בשנה, עם תשואה ממוצעת של - 1.38% מאז שנת 1928.
“המכונות מפסיקות לקנות”.
ה”הפסקה הבאה” (Blackout) מתחילה ב-14 בספטמבר, בדיוק כשהעונתיות של ספטמבר הופכת למאתגרת במיוחד (הפסקה של הבייבקים בדיוק בתזמון הכי גרוע).
כאשר מדד S&P 500 סגר את חודש אוגוסט בשיא כל הזמנים, הוא סגר בירידה בחודש ספטמבר ב-14 מתוך 18 מקרים.
Yardeni Research:
לחודש ספטמבר היסטוריה ארוכה כחודש מאתגר במיוחד עבור שוק המניות בעשור האחרון, בהתבסס על השינוי הממוצע מתחילת השנה במדד S&P 500 במהלך חודשי ספטמבר.
Goldman:
הפוזיציה של קרנות ה-CTA במניות בארה״ב נמצאת רשמית באחוזון ה-100 והגיעה למקסימום. במקרה של ירידות בשוק, הן עשויות להיאלץ למכור מעל 70 מיליארד דולר במהלך החודש הקרוב.
אג”ח ממשלת ארה”ב ל-20 שנה ירדו בכ-38% מאז 2020, ההתרסקות החדה ביותר מזה יותר ממאה שנה.
מה שבעבר נחשב לנכס ה”בטוח” ביותר בעולם, מתנהג כעת בתנודתיות הדומה לזו של מניות.
גירעונות ממשלתיים, אינפלציה וביקוש חלש דוחפים את התשואות הארוכות כלפי מעלה.
שוק המניות הגרמני הגיע לרמות תמחור היסטוריות:
יחס ה־P/E החזוי של מדד הדאקס ביחס למדד Euro Stoxx 600 הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז משבר 2008.
יחס ה־P/E של הדאקס עומד על 16, גבוה מהממוצע של 13 בעשור האחרון.
Apollo:
מכסים הם גורם אינפלציוני וכך גם פיחות בדולר האמריקאי, שני גורמים אלה יחד יוצרים “הר אינפלציה” מתקרב.