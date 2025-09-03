לראשונה: מנכ"ל תאגיד הפינטק היפני Soramitsu יגיע בשבוע הבא לסדרת פגישות

לאחר שבחודש יוני האחרון הודיע תאגיד הפינטק היפניSoramitsu כי החליט להיכנס ולפעול בשוק הישראלי, מגיע המייסד ומנכ"ל החברה, ד"ר מאקוטו טאקימה, לביקור ראשון בישראל. במסגרת הביקור שייערך בשבוע הבא, יקיים ד"ר טאקימה סדרת פגישות עם הגורמים האחראים על תחום הרגולציה הכלכלית בישראל, קובעי המדיניות בממשלה ובכנסת, מנכ"לים של רשויות ומשרדי ממשלה, מנהלי חברות ישראליות בתחום הפינטק, וראשי תעשיית הבלוקצ'יין והקריפטו המקומית.

הביקור של מנכ"ל סוראמיצו בישראל נועד על מנת לקדם את ההצעות שהגישה החברה, באמצעות נציגתה בישראל חברת iNori על מנת לספק את התשתית הטכנולוגית שפיתחה לבנק ישראל, אשר בוחן בימים אלו הפעלה של שקל דיגיטלי, ולרשות שוק ההון אשר מנהלת הליך של קבלת הצעות ומידע לניהול מערכת לאומית של מטבע דיגיטלי יציב.

סוראמיצו היא חברת טכנולוגיה פיננסית אשר פועלת גלובלית בפיתוח פתרונות מבוססי בלוקצ'יין לניהול נכסים דיגיטליים, זהות דיגיטלית' ותשתיות פיננסיות. לחברה ניסיון רב ביצירת מערכות מטבע דיגיטלי עבור בנקים מרכזיים (CBDC), פלטפורמות תשלום מאובטחות, פתרונות אימות זהות ומערכות סליקה מרובות מטבעות. סוראמיצו פועלת עם חזון למנף את טכנולוגיית הבלוקצ'יין כדי להתמודד עם אתגרים חברתיים ולקדם חדשנות. החברה הוקמה בטוקיו כסטארט-אפ בשנת 2016 על ידי שלושת המייסדים שלה, איקי מטצודה שמשמש כיום כמנהל מערך SORA, ריו אוקאדה שמשמש כנשיא החברה, וד״ר מאקוטו טאקמיה שמכהן כמנכ"ל סוראמיצו ומהנדס מערכות הבלוקצ'יין.

Soramitsu מקדמת פרויקטים רבים בעולם בתחומי המטבעות הדיגיטליים, ויש לה תפקיד מרכזי בפיתוח מסגרות בלוקצ'יין כמו Hyperledger Iroha, ומערכות קריפטו-כלכליות מרכזיות כמו SORA ו-Polkaswap. סוראמיצו משתפת פעולה גם עם מובילי התעשייה כדי לשפר את טכנולוגיית הבלוקצ'יין, תוך התמקדות ביישומי ארגונים, מגזר ציבורי ו-DeFi. בין היתר, החברה מקדמת בימים אלו יחד עם מספר ממשלות, ובנקים מרכזיים באסיה, מטבע דיגיטלי יציג אזורי. החברה פיתחה ומפעילה את המטבע הדיגיטלי המדינתי הראשון יחד עם הבנק המרכזי של קמבודיה. סוראמיצו מעורבת בעוד מספר רב של פרוייקטים עבור מדינות נוספות בעולם דוגמת יפן, פפואה ניו גינאה, פלאו, ואיי שלמה. במהלך חודש אוגוסט בחרה ממשלת פקיסטן בסוראמיצו כחברה שתנפיק עבורה מטבע דיגיטלי מדינתי.

לקראת הביקור אמר ד"ר מאקוטו טאקימה כי "הביקור, יסייע לסוראמיצו להבין טוב יותר את הצרכים האמיתיים של השותפים שלנו בישראל. אנחנו מגיעים כדי ללמוד את הצרכים של האזרחים, היזמים והרגולטורים. עם ההבנה הזו, הטכנולוגיה שלנו יכולה להאיץ פתרונות מעשיים התומכים בצמיחה של כלכלת ישראלי. בזכות השגת הבנה טובה יותר בשטח, סוראמיצו יכולה להתאים את הטכנולוגיה שלנו לסדרי העדיפויות של המדינה, לשפר את התשתית הדיגיטלית, להגביר את התחרותיות, ולתדלק חדשנות אחראית. אני רואה בישראל כמרכז עולמי לכישרונות ורעיונות טכנולוגיים ואנחנו בהחלט נשמח להיות חלק מהפעילות בה".

מנכ"ל iNori קובי שמואלי הוסיף כי "הגישה שלנו היא לייצר פתרונות טכנולוגיים שיסייעו להפוך את החיים לפשוטים, נוחים וקלים יותר. באמצעות פלטפורמת הבלוקצ'יין ניתן להפוך הבירוקרטיה להרבה יותר ידידותית, וזה לא קיים רק במגרש הפיננסי ובעולם התשלומים המתקדמים, אלא בתחומים רבים נוספים שבאמצעות הטכנולוגיה נוכל לחולל בהם שינוי אמיתי. הכניסה של סוראמיצו לישראל וההגעה של דמות בכירה כמו מאקוטו לכאן מלמדת עד כמה החברה היפנית מאמינה בשוק הישראלי כמקום שחיי

