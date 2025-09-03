מאסיבית נכנסת לתעשיית התעופה הביטחונית

חתמה עם חברת קומפרטס על מזכר הבנות להקמת מרכז ייצור משותף לתעשיות הביטחון והתעופה.

שיתוף הפעולה האסטרטגי יספק פתרון "One-Stop-Solution" לייצור מהיר של תבניות לרכיבים מחומרים מרוכבים, ויחזק את העצמאות של חברות ישראליות ביטחוניות.

חברת מאסיבית הודיעה היום על חתימת מזכר הבנות אסטרטגי עם חברת קומפרטס לצורך הקמת מרכז ייצור מתקדם שצפוי לשנות את שרשרת האספקה בתעשיות הביטחון והתעופה.

המרכז צפוי להתמחות בייצור מהיר ואיכותי של תבניות המשמשות לתהליכי ייצור בחומרים מרוכבים, ולספק מענה קריטי לביקוש הגובר בישראל ובעולם של התעשייה הביטחונית.

חומרים מרוכבים, כגון סיבי פחמן ופיברגלס, חיוניים לפיתוח כלי טיס מתקדמים (בדגש על כלים בלתי מאוישים וכלים אוטונומיים) ומערכות הגנה. ייצור חלקים מחומרים מרוכבים מבוצע באמצעות תבניות. כיום, תהליך ייצור התבניות ארוך ומורכב, מתבצע לרוב מחוץ לישראל וגורם לעיכובים משמעותיים. המרכז החדש צפוי לקצר את זמני האספקה באופן משמעותי, ולהפוך תהליך שאורכו חודשים לשבועות ספורים.

יוסי אזרזר מנכ"ל מאסיבית: "ישראל ידועה ביכולות הפיתוח שלה, אך צווארי בקבוק בייצור פוגעים בקצב ההתקדמות. השילוב של טכנולוגיית ההדפסה התעשייתית פורצת הדרך שלנו עם המומחיות של קומפרטס בייצור מכלולים מחומרים מרוכבים, יוצר פתרון ייחודי שמספק מענה מיידי לביקוש הגובר לייצור, ולצברי ההזמנות הגדלים של התעשייה הביטחונית הישראלית. אנחנו גאים לעשות זאת פה בישראל באמצעות העסקת עובדים ישראליים ולקוחות של התעשייה הביטחונית הישראלית. מהלך זה הינו חלק מהתכנית האסטרטגית של מאסיבית, להרחיב את פעילותה לשווקים יציבים ובעלי ביקוש מתמשך, בדגש על עולמות הבטחון והתעופה, והוא מהווה דריסת רגל חשובה שלה בשוק זה, אשר גם יסייע לה בהגברת המודעות וחינוך השוק באשר ליכולות הטכנולוגיות שפיתחה.

המרכז המשותף ישמש כ"One-Stop-solution" (פתרון כולל) שבו חברות יוכלו לקבל תחת קורת גג אחת את כל השירותים, מהתכנון ועד לגימור המוצר הסופי. יכולת זו תתמוך במאמצי הפיתוח והייצור המקומיים, ותחזק את עצמאותה הטכנולוגית של ישראל במציאות גיאופוליטית מאתגרת".

מיקי פורמן, מנכ"ל קומפרטס: "אנו מזהים אצל לקוחותינו קשיים גוברים בייבוא רכיבים, לצד פיתוח מואץ של מערכות חדשות. השותפות שלנו עם מאסיבית נותנת מענה ישיר לשתי המגמות האלה, ומעניקה יתרון אסטרטגי לתעשיות הביטחון והתעופה המקומיות. כבר עכשיו, במסגרת המו"מ שניהלנו לצורך גיבוש מזכר ההבנות, מאסיבית ייצרה סדרת תבניות שסיפקנו ללקוח שלנו, שהינו חברה מובילה בתעשייה הביטחונית הישראלית."

מנכ"לי החברות הוסיפו כי הם גאים ששיתוף הפעולה המדובר הינו על טהרת טכנולוגיות ויכולות ישראליות "כחול-לבן", המרכז החדש יהווה תשתית ייצור לאומית שתאיץ פיתוחים חדשניים ותעניק יתרון תחרותי לייצוא הביטחוני הישראלי.