אקסון ויז׳ן מספקת "עיני נץ" לצבא הישראלי

אקסון ויז'ן (Axon Vision) מודיעה על הזמנה בהיקף 2 מיליון דולר מלקוח ביטחוני מקומי עם פוטנציאל להצטיידות נרחבת

חברת אקסון ויז'ן (Axon Vision) הישראלית, המובילה בפיתוח ואספקה של פתרונות מבוססי בינה מלאכותית (AI) לשימושים צבאיים, מודיעה על הזמנה משמעותית מלקוח ביטחוני מקומי בהיקף כספי כולל של כ־2 מיליון דולר.

במסגרת ההזמנה, החברה תספק ערכת שדרוג מתקדמת הכוללת את קופסת המחשוב (AI Core) ואת תוכנת ה־EdgeRCWS – תוכנה ייעודית מבוססת בינה מלאכותית לניהול חכם והפעלה אוטומטית של מערכות נשק. פתרון זה מקנה למערכות נשק בכלי רכב קרביים יכולת להתמודד באופן אוטומטי, מדויק ובזמן אמת עם מגוון רחב של איומים אוויריים וקרקעיים ומשפר משמעותית את היעילות המבצעית. מדובר במוצר חדשני, שמאפשר שדרוג של מערכות נשק קיימות, ישנות וחדשות כאחד, באופן שהופך עמדת נשק מגושמת לעמדת נשק חכמה, שמזהה איומים באופן אוטומטי באמצעות בינה מלאכותית, שמנתחת בזמן אמת את הוידאו שנאסף מהמצלמה ומתופעלת באופן אוטומטי ואפקטיבי ליירוט רחפנים מתאבדים ואף מחבלים שמתקרבים ללוחמים במטרה לפגוע בהם.

EdgeRCWS מקצרת באופן דרמטי את זמן סגירת מעגלי אש (sensor-to-shooter loop) ומאפשרת זיהוי, עקיבה ותקיפה אוטומטית של מטרות מרובות. היכולת להפעיל רצף ירי חכם (Smart Fire Sequence), מענה לאיומים אוויריים (Counter-UAS) והרחבה של טווחי הגילוי והתקיפה, מקנים לכוחות עליונות מבצעית בשדה הקרב ומענה מתקדם לאיומים המתפתחים. פשטות ההפעלה של המערכת מאפשרת למפעילים שעברו הדרכה בסיסית להפעיל את המערכת למלוא הפוטנציאל שלה.

תאימות המערכת למגוון מערכות קרביות עיקריות בפריסה רחבה צפויה להוות בסיס להזמנות המשך בהיקפים משמעותיים. בנוסף, החברה מעריכה כי הפתרון מתאים לליבת הביקוש גם בשוק הביטחוני הבינלאומי, ופותח דלתות להזדמנויות נוספות עם לקוחות ברחבי העולם.

ההזמנה מצטרפת לדיווח החברה מלפני יומיים על עסקאות אסטרטגיות ראשונות עם לקוחות באסיה בגובה מאות אלפי דולרים, ומדגישה את הביקוש ההולך וגובר לטכנולוגיות החדשניות של החברה.

שבוע בלבד לפני כן, השלימה החברה את הנפקתה הראשונית לציבור (IPO) בבורסת תל אביב, במסגרתה גייסה כ-96 מיליון ש"ח במניות ובאופציות, מתוכם כ-40 מיליון ₪ הועברו באופן מידי לחברה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ 130 מיליון ₪ לפני הכסף, וזכתה לעודף ביקושים של מאות אחוזים ממשקיעים מוסדיים ופרטיים. כל מניה שנרכשה לוותה באופציה למימוש לפי שווי חברה של כ 204 מיליון ₪.

תא"ל (במיל') רועי ריפטין, מנכ"ל Axon Vision, מסר: "המערכת מגלמת את חזון Axon Vision לשנות את שדה הקרב באמצעות מוצרים פורצי דרך מבוססי בינה מלאכותית, וממחישה את היתרון המבצעי שמוצרינו מספקים לכוחות לוחמים בהתמודדות עם איומים מתקדמים. אנו גאים על האמון שמביעים בנו הלקוחות הביטחוניים המקומיים באמצעות הזמנה זו ורואים בכך ציון דרך חשוב בדרך להרחבת הפעילות בארץ ובעולם."

