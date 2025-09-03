חוגגים חמש שנים - הנהלת מקס סטוק פתחה את המסחר בבורסה בת"א

הבוקר פתחה הנהלת חברת מקס סטוק את המסחר בבורסה לרגל ציון 5 שנים להנפקת החברה.
מקס סטוק היא קמעונאית דיסקאונט מובילה המציעה מגוון רחב של מוצרים לבית במחירים אטרקטיביים ובפריסה ארצית. החברה הוקמה בשנת 2004 על ידי אורי מקס, המכהן כיום כמנכ"ל החברה וכדירקטור. הרשת מפעילה 64 סניפים ברחבי הארץ (בבעלות ובזכיינות) תחת השם "MAX - כאן קונים בכיף" ו"מיני מקס".
מקס סטוק מעסיקה כ-2,200 עובדים, והכנסותיה בארבעת הרבעונים האחרונים מסתכמות בכ -1.4 מיליארד שקל.
בשנת 2017 רכשה קרן אייפקס כ-55% ממניות החברה תמורת כ-170 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-310 מיליון שקל. בשנת 2020 נרשמה החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, לפי שווי של כ-1.7 מיליארד שקל. כיום, חמש שנים לאחר ההנפקה, שווי השוק של החברה עומד על כ-2.8 מיליארד שקל. החברה נכללת במדד הדגל ת"א-125, ומאז תחילת 2024 רשמה המניה תשואה כוללת של כ-200%.
אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק: "היום, כשאני מסתכל על 64 הסניפים שלנו, 2,200 העובדים שלנו ומיליוני הלקוחות שמבקרים בסניפים שלנו מדי שנה – אני יודע שבסוף הכל נשען על עיקרון פשוט: לתת ללקוח את המוצר הטוב ביותר, במחיר הטוב ביותר. התחלתי לפני 21 שנים בחנות אחת במעלות, ומאז, בזכות עבודה קשה, צניעות, ויכולת לשים את הצרכן במרכז, צמחנו לרשת מובילה. ב־2017 הצטרפה אלינו קרן אייפקס עם זהבית כהן, שהפכה לחברה טובה, מעבר לשותפות המקצועית. הכניסה של אייפקס עזרה לנו להאיץ את הצמיחה, להפוך לרשת מקצועית שמיישמת אלמנטים מהקמעונאיות הטובות ביותר בעולם, והכל תוך שמירה על התרבות הארגונית וה – DNAהמאוד מיוחד שיש במקס סטוק.
רישום החברה למסחר בבורסה לפני חמש שנים אפשר גם לציבור המשקיעים, בישראל ובעולם, להיות חלק מסיפור ההצלחה שלנו. אני מודה לעובדים, למנהלים, לאייפקס, למשקיעים וכמובן ללקוחות שלנו – אתם הלב הפועם של מקס סטוק. נמשיך לפעול בנחישות כדי להמשיך לצמוח, לחדש ולשבור שיאים גם בעתיד."
תום אלחדיף, מנהל המכירות ופיתוח שווקים במחלקה הכלכלית של הבורסה, אמר בטקס: "מקס סטוק היא דוגמה מצוינת לחברה ישראלית שצמחה מהשטח, והצליחה לגדול ולהשתכלל עם השנים באופן מרשים. כבר בשלב ההנפקה, החברה ייצרה ביקושים גבוהים מצד משקיעים ישראלים וזרים כאחד. חמש שנים לאחר הרישום למסחר, מקס סטוק נכללת במדד הדגל ת"א־125, עם תשואה מצטברת של למעלה מ– 100% מאז ההנפקה. מעבר לערך שהיא יצרה למשקיעים, מקס סטוק תורמת תרומה רחבה לצרכנים בישראל ולמשק כולו. אנו מברכים את החברה, את עובדיה ואת מנהליה, על ההישגים המרשימים ומאחלים לה המשך הצלחה וצמיחה, הן בפעילותה העסקית והן בשוק ההון."