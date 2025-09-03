״מחוץ לסל״: ועידת הביטוח לתרופות ושירותים רפואיים שמחוץ לסל הבריאות

במסגרת ועידת הביטוח לתרופות ושירותים רפואיים שמחוץ לסל הבריאות, שהתקיימה היום באולם Valley בכפר סבא, ציין שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח: ״כיסוי התרופות ילך ויתדרדר עם הזמן, ותוך חמש שנים ייתכן שייעלם לגמרי – פשוט לא תהיה אפשרות לבטח או לשלם את הפרמיות שיידרשו על מנת ליהנות ממנו. אני חושש שפוליסות הבריאות, במבנה הרחב שלהן כיום, ייפגעו ויעשו בהן שינויים. כבר מזמן אמרתי שצריך להעביר את כל פרק הניתוחים למודל של פיצוי בלבד. אירוע שמטריד אותי במיוחד קשור לפצועי ופצועות צה״ל, בגוף ובנפש, שאינם מצליחים לרכוש לעצמם ביטוח חיים. מדובר בתופעה רחבה וחלק גדול מהם מתקשה מאוד. אנחנו מוטרדים מכך, משום שחלק מהשיקום של האנשים האלה - האליטה של החברה הישראלית, לא אזרחים סוג ג' - הוא היכולת לחזור לחיים נורמליים, לרכוש דירה ולהשתלב מחדש. כיום אני נתקל בעשרות רבות של מקרים של פצועות ופצועים שמתקשרים אלינו ואינם מצליחים לרכוש ביטוח לצורכי משכנתא. בעיניי זו תעודת עניות למדינת ישראל, ומישהו חייב להתעורר במהרה, אחרת זו תהיה בכייה לדורות.״

אבי דנציגר, נשיא פארמה ישראל ומנכ״ל רוש: ״מערכת הבריאות בישראל היא מהמתקדמות בעולם, אך קצב ההתפתחויות המדעיות והחדשנות הרפואית מהיר בהרבה מיכולתו של הסל הציבורי להתעדכן וכתוצאה מכך נוצר פער כואב. מצד אחד, טיפולים חדשים מצילי חיים ומשפרי איכות חיים; מצד שני, מטופלים ומשפחות שנאלצים להתמודד עם שאלות של נגישות, שוויון ועלויות בלתי אפשריות. מכאן נובעת החשיבות של שמירה על מערכת ציבורית חזקה לצד ביטוחי בריאות פרטיים, כמקור להנגשת טכנולוגיות חדשניות. המטופלים חייבים לקבל את התרופות מוקדם ככל האפשר. לכן האתגר הוא להרחיב את תחום התרופות כמוצר ביטוחי זמין ונגיש לציבור, אך לצד האתגר יש גם הזדמנות גדולה: לייצר שיתופי פעולה חדשים בין המדינה, קופות החולים, חברות הביטוח, משרד הבריאות ותעשיית הפארמה; לפתח מודלים חדשניים של מימון וביטוח; ולהבטיח שגם תרופות מתקדמות שאינן בסל יונגשו לכל מטופל הזקוק להן, לא כפריבילגיה אלא כזכות בריאות בסיסית. חברות התרופות משקיעות בישראל כ-2.5 מיליארד שקל במחקרים קליניים ומחקרים רפואיים מדי שנה, ומעניקות טיפולי חמלה ושווי של כ-220 מיליון שקל בשנה במטרה להבטיח גישה לחולים לתרופות שהם זקוקים להן. אנו כתעשייה רואים בעצמנו שותפים מלאים למשימה הזו. תפקידנו אינו רק להביא תרופות חדשניות לשוק, אלא לוודא שהן מגיעות אל המטופלים בזמן ובדרך הנגישה ביותר.״

״ביטוחי בריאות אינם מיועדים לעשירים״

אורית קרמר, משנה למנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח ומנהלת אגף הבריאות: ״אנחנו רואים גידול בשימוש של מטופלים אונקולוגיים בתרופות שאינן בסל, לצד ההתפתחות המהירה של תרופות מיוחדות, טיפולים מותאמים אישית ובדיקות גנומיות. זהו שוק מתפתח וטוב שכך. כשמסתכלים על המחירים חשוב לשמור על פרופורציות, עדיין לא מדובר במאות שקלים בחודש. נכון שהטיפולים יקרים, ונכון שהמחירים עלולים להמשיך לעלות אם המצב יישאר כפי שהוא, אבל אני מאמינה שיימצא פתרון, כי מדובר במוצר קריטי שמחייב הסדרה נוספת. במחלקה שלי אנחנו מאשרים מדי יום עשרות תרופות בעיקר למחלות סרטן, אך גם ל-ALS, מיאסטניה גרביס ועוד. לעיתים אנחנו שומעים מרופאים ששואלים את המטופל אם יש לו ביטוח תרופות לפני שהם רושמים את הטיפול הטוב ביותר. אם בעבר ראינו מטופלים שלקחו תרופה לשלושה חודשים בלבד עד שנפטרו, היום אנחנו רואים מטופלים עם סרטן גרורתי שחיים מעל שנה בזכות תרופות יקרות מחוץ לסל. זה מוכיח שמדובר בהצלת חיים אמיתית, לא באשליה. אני מאמינה מאוד במוצר הזה, ורואה את הערך שלו יום-יום בשטח. בסוף, המספרים מדברים בעד עצמם. ביטוחי בריאות אינם מיועדים לעשירים, הם נועדו לאנשים שיכולים להרשות לעצמם לשלם כמה מאות שקלים בחודש, אבל אינם יכולים לשלם 25 או 40 אלף שקלים, ובוודאי לא שני מיליון שקלים עבור תרופה.״

ד"ר אודי פרישמן, יו"ר חברת פרש קונספט ומומחה מוביל בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד: ״מאות אלפי ישראלים נמצאים בסכנה ממשית לאבד גישה לתרופות מצילות חיים, משום שחברות הביטוח עלולות להפסיק לשווק פוליסות הכוללות כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות. הגירעונות צפויים להמשיך ולגדול, והמשמעות היא פגיעה ישירה ביכולת של הציבור לקבל טיפולים מתקדמים בזמן. אם לא יימצא פתרון מוסכם ומהיר בין המדינה, חברות הביטוח והמערכת הרפואית נמצא את עצמנו במשבר בריאותי וחברתי שזולג הרבה מעבר לשאלת המימון.״