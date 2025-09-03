מקודמת - בלב אזור הביקוש בנגישות לשני קוי מטרו וטבע עירוני

‏הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל), בראשות הרב נתן אלנתן, החליטה היום (רביעי, 03.09.25) לאשר להפקדה את התוכנית שקודמה על ידי רשות מקרקעי ישראל להקמת רובע חדש שיהווה את השער הצפוני החדש למטרופולין תל אביב וגוש דן, וזאת לאחר דיון ראשון שהתקיים בחודש פברואר 2024 בו התבקשו עדכונים לתוכנית כולל תוספת יח"ד. בין היתר אישורה של תמ"א 70 ואימוץ עדכון התדריך לייעול השימוש בקרקע לטובת צרכי ציבור חייבה עדכונים נוספים ואפשרה אף תוספת של יחידות דיור.

התוכנית לרובע דרום גלילות משתרעת על שטח כולל של כ-1,700 דונם, והיא ממוקמת בין דרך נמיר במערב, כביש 5 בצפון, נתיבי אילון במזרח ושכונת רמת אביב ג' בדרום.

התוכנית כוללת כ-19,320 יחידות דיור חדשות שיוקמו במבני מגורים בני 7-40 קומות. כמחצית ממבני המגורים יהיו בבניה מרקמית עד 10 קומות והיתר בבניה מגדלית, עד 40 קומות. יחידות הדיור יכללו דירות מרווחות, דירות קטנות, דיור מוגן ושכירות ארוכת טווח.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת הקמת מרכז עסקים בסמיכות לכבישים ארציים - איילון, כביש 2 וכביש 5, כ-175 דונם למוסדות ומבני ציבור, כ-11 דונם עבור שטחי ספורט ונופש הכולל שני קאנטרי קלאבים האחד לתל-אביב והשני לרמת השרון וכ-480 דונם של שטחים פתוחים בהם פארקים גדולים, גינות כיס קטנות ליד השכונות ושטחי טבע עירוני.

עיר ללא תלות ברכב הפרטי

ליבה של התוכנית, הוא מרכז תחבורה משולב, אשר יכלול שתי תחנות של קווי מטרו M1 ו-M3, מסוף אוטובוסים מטרופוליני, ותחנת רכבת כבדה אליה יצטרף בעתיד קו "רכבת הקליע" מחיפה לבאר שבע – מסילות מהירות 5 ו-6, אלה, יהפכו את התוכנית תוך זמן קצר לשער הצפוני החדש של גוש דן.

השכונה תוכננה כבר בשלבים הראשונים, בדגש על רחובות נעימים להליכה, רשת מלאה של שבילי אופניים ורשת תחבורה ציבורית. הגינות הציבוריות, מוסדות הציבור, הרחובות המסחריים ומתחמי התעסוקה, יהיו נגישים לכל התושבים במרחק הליכה או ברכיבה קצרה, ויאפשרו לפתח אורח חיים מקיים ובריא יותר.

כ-480 דונם של שטחים פתוחים - בריכות החורף ועמק הנרקיסים יישמרו

התוכנית משמרת שטחי טבע משמעותיים המאפיינים את האזור. שטח התוכנית כולל כמה אתרי טבע בעלי חשיבות, ביניהם בריכות החורף של נחל אחיה, מערות אפקה, רכס הכורכר הכולל מינים ייחודיים, ופשט ההצפה שבו פורחים אלפי נרקיסים בכל חורף במופע מרשים. בנוסף, יוקמו ברובע שלושה פארקים חדשים מבוססים אתרי טבע עירוני, בהיקף של מעל ל-300 דונם יחד: אקו-פארק גלילות הכולל את נחל אחיה ומערות אפקה, פארק רכס הכורכר, ופארק הנרקיסים.

פתרונות לבעיית ההצפות במרכז הארץ

חלק משמעותי מהתוכנית ממוקם בפשט ההצפה של נחל אחיה, המוצף מדי שנה בסופות הגשמים של שיא החורף, שמערכות הניקוז העירוניות אינן יכולות לעמוד בהן לבדן כיום. הפתרון המקודם בתוכנית הוא פתרון "מבוסס טבע", שבו עשרות אלפי קוב של מי גשמים יזרמו בסופה אל השטחים הפתוחים, ייאגרו בהם, יהפכו אותם לאגמים זמניים, וימלאו את בריכות החורף שהן מרכיב חשוב באקולוגיה של מישור החוף. אל פתרון זה, מצטרף אתר ריסון חדש באזור הכפר הירוק שקודם אל ידי רמ״י ואושר לאחרונה במועצה הארצית, וסדרה של פתרונות משלימים לניהול מי נגר המקודמים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון כדי למנוע את סכנת השיטפונות בצפון גוש דן.

מנהלת אגף בכיר תכנון ברשות מקרקעי ישראל עינב רינגלר בירכה על החלטת הועדה וציינה כי הדיון אשר התקיים היום מהווה אבן דרך משמעותית נוספת בקידום התכנית לקראת תוספת משמעותית של אלפי יח"ד, שטחי תעסוקה ושטחי ציבור ירוקים בלב אזור הביקוש. התכנית אשר תופקד בקרוב מתכתבת באופן מלא עם מערכת המטרו המשרתת אותה ומאפשרת רובע איכותי מאוד, ירוק ואורבני וחדשני. קידום התכנית מהווה המשך ישיר למימוש מדיניות רמ"י לקידום תכנון ושיווק יחידות דיור ושטחי מסחר ותעסוקה בכל רחבי הארץ.

מנהלת מרחב ת"א ברשות מקרקעי ישראל טלי מורלי בירכה גם היא על החלטת הועדה וציינה כי "התכנית מהווה בסיס לשיתוף פעולה משמעותי ולהסכם גג שנחתם עם עיריית רמת השרון. מימוש התכנית יאפשר תוספת היקף רחב של יח"ד למשק ויתרום לחידוש המרחב במרחב מפותח ואיכותי."

יו"ר מטה התכנון הלאומי ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הרב נתן אלנתן: ״אישור התוכנית בדרום גלילות הוא צעד מרכזי במענה לצורכי הדיור של המדינה. זהו רובע חדשני, מתוכנן סביב תחבורה ציבורית, שמשלב מגורים, תעסוקה ושטחים ירוקים – ויוצר מרחב עירוני איכותי ומאוזן שייתן מענה לדורות קדימה".

מתכננת הותמ"ל, אתי אפרתי-אריה: "תוכנית גלילות היא תכנית דגל פורצת דרך מבחינה אורבנית וסביבתית, שתיצור רובע מבוסס תחבורה ציבורית, ששומר ומקדם את הטבע העירוני המיוחד של המתחם, ומביא בשורה אמיתית של עשרות אלפי יחידות דיור ואלפי יחידות דיור בהישג יד ללב אזורי הביקוש".

התוכנית תוכננה על ידי צוות בראשות אדריכל אורי מזור ממשרד "מזור-פירשט אדריכלים ומתכנני ערים", ונוהלה על ידי "קבוצת ההנדסה וקסמן גרופ".

