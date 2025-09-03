תיק אישי
גילת זכתה בחוזה בשווי של יותר מ-7 מיליון דולר לאספקת מסופי SATCOM ניידים

Gilat Defense ממשיכה לתמוך בקישוריות קריטית-למשימה של משרד ההגנה האמריקאי

 

 
קרדיט צילום: גילת תקשורת לוויינים ושאטרסטוק
 
עומר רגב
03/09/2025

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לני"ע ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיית, פתרונות ושירותי רשתות תקשורת לווייניות, הודיעה היום כי Gilat DataPath (DataPath, Inc.), זכתה בחוזה, באמצעות קבלן ראשי, לאספקת מסופי SATCOM  ניידים לתקשורת לוויינית התומכים בפעילות משרד ההגנה האמריקאי.

החוזה כולל מערכות של מסופים ניידים פופולריים מדגם DKET 3421 של Gilat DataPath, ושירותי תמיכה בסכום כולל של למעלה מ-7 מיליון דולר. האספקה צפויה להתבצע לקראת סוף 2025.

מסופי ה-DKET 3421 של Gilat DataPath נותנים פתרון יציב ומוכח-בשטח, העונה על צרכי לקוחותיה של החברה למסוף איכותי ואמין. מסופי ה-DKET 3421 תומכים בפעולות multi-carrier עם ארכיטקטורת מודם ניתנת להרחבה של עד 32 מודמים. הביקוש לפתרונות SATCOM ניידים ממשיך לגדול ככל שארגונים ביטחוניים מעוניינים במערכות בעלות יכולת פריסה מהירה המבטיחות תקשורת עמידה ובעלת קיבולת גבוהה בסביבות דינמיות.

"Gilat DataPath גאה מאוד להיות ספקית של פתרונות DKET מתקדמים לגופים ממשלתיים וצבאיים כבר כמעט 30 שנה", אמרה ניקול רובינסון, נשיאת Gilat DataPath. "חוזה זה מחזק את יכולתה של Gilat DataPath לספק פתרונות תקשורת קריטיים למשימה אשר נותנים מענה לדרישות המחמירות של לקוחותינו."
 

