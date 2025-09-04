הכללית מבקשת להעלות את התביעה שלה נגד הראל ביטוח מ-76 ל-386 מיליון שקל

שירותי בריאות כללית הגישה בקשה לתיקון כתב תביעה שעניינו פוליסות ביטוח אחריות מקצועית לרופאי הכללית. במסגרת הבקשה לתיקון, הכללית מבקשת לתקן את סכום התביעה שהגישה במאי 2022 שעמד על 76 מיליון שקל, ולהעמידו על סך כ-386 מיליון שקל. הכללית טוענת שזה הסכום שהוצא על ידי הכללית מכוח הפוליסות לשנות הביטוח 2008-2015, לעומת התביעה המקורית שהוגשה ביום 15.5.2022 בגין הפוליסות לשנות הביטוח 2008-2010 בלבד. התביעה מתבררת בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, ובמקביל בהליך גישור. כך מדווחת היום הראל ביטוח.
על פי כתב התביעה, הכללית טוענת כי זהו הסכום בו נשאה הקופה לאחר שהראל סירבה לשאת בתשלומים הנובעים מתביעות שעילתן אחריות מקצועית-רפואית. זאת "בטענה (משוללת יסוד) אודות מיצוי סכום הביטוח המצטבר", ולאחר שהראל החשיבה בו את סכומי ההשתתפות העצמית וזאת "בניגוד לדין". כלומר, הראל השתמשה ב"השתתפות עצמית" כחלק מסכום הביטוח המצטבר, דבר שמונע מהקופה לקבל תשלומים לאחר מיצוי הסכום, וכללית טוענת שפעולה זו אינה חוקית.
מדובר בחוזי ביטוח, שבמסגרתם ביטחה הראל את כללית וצוותיה הרפואיים מפני תביעות שעילתן אחריות מקצועית-רפואית. תקופת הביטוח החלה בראשית שנות ה-90 ועד סוף דצמבר 2020. "לאחרונה מסרבת הראל באופן בלתי ראוי לשלם את דמי הביטוח בהם היא מחויבת, תוך שהיא מנסה לחסוך לעצמה סכומי עתק על חשבונה של הכללית," נטען בכתב התביעה. עוד נכתב בתביעה כי "אליבא דהראל, סכומי ההשתתפות העצמית כלולים מלכתחילה בתוך סכום הביטוח המצטבר. תוצאתה של טענה זו היא הפחתה ניכרת בסכום הביטוח המצטבר בניגוד לדין. ברור שעסקינן בניסיון לא ראוי מצד הראל להקטין בדיעבד ולאחר מעשה את חבותה הביטוחית ולהעמיס את הסכומים שעליה לשלם מכח חוזי הביטוח על כללית וכלל ציבור מבוטחיה, המונה למעלה מ-4.7 מיליון נפש. מדובר בסכומי-עתק".
הראל ביטוח מסרה, כי "היא דוחה את טענות הכללית בהליך המתקיים ביניהן, בשל הערכתה אין להן בסיס עובדתי ומשפטי. להערכת הראל ביטוח, סביר יותר שהתביעה תידחה מאשר תתקבל. הדוחות הכספיים של הראל ביטוח משקפים כיאות את הערכותיה בנוגע להליך".