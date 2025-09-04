מרכז מידע ושירות חדש של רשות המסים נחנך בעידן הנגב

רשות המסים השיקה השבוע במעמד חגיגי את מרכז המידע והשירות החדש שלה באזור תעשייה עידן הנגב המשותף למועצה אזורית רהט, מועצה אזורית בני שמעון וליישוב להבים. האירוע נערך במעמד מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', ראש עיריית רהט טלאל אל קרינאווי, סגן ראש עיריית רהט, יוסוף אבו ג'עפר, ובהשתתפות חברי ההנהלה הבכירה של רשות המסים, סמנכ"ל שירות לקוחות, דוד רוטנברג, פקיד שומה באר שבע, עפר גורגי, מנהל מרכזי המידע והשירות ברשות המסים וואדים אבנשטיין ואורחים נוספים.
מרכז המידע והשירות החדש בניהולו של נתנאל חורי , ממוקם באזור התעשייה עידן הנגב ויעניק לתושבי האזור מגוון שירותים בתחום תיאום מס, החזר מס, פיצויים, מענק עבודה, סיוע במילוי דוח שנתי מקוון מלא וכן מסירת מסמכים לרשות.
מרבית מרכזי המידע והשירות של הרשות פועלים בתוך משרדי מס הכנסה הפרוסים ברחבי הארץ. יחד עם זאת, במטרה להנגיש את השירותים ללקוחות באזור מגוריהם ככל שניתן, מפעילה הרשות חמישה מרכזי ומידע ושירות ביישובים בהם אין לרשות משרדים. מרכז המידע והשירות החדש ברהט הוא השישי שיופעל במתכונת זו והשני מסוגו במגזר הערבי.
מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', ציין בדברי ברכה שנשא בטקס כי בצד המהפכה הטכנולוגית שמקדמת רשות המסים שכוללת מעבר לשירותים דיגיטליים לאזרחים יש חשיבות רבה גם בהקמתם של מרכזי שירות המנגישים שירותים לאזרחים בסמיכות למקום מגוריהם.
המרכז יפעל בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בשעות 8:30 עד 13:00 וכן בימים ראשון, שני ורביעי גם בשעות 15:00 עד 18:00.
כתובת: האופק 15, אזור התעשייה עידן הנגב.