מומחים מזהירים: סיכוי לתיקון בשוק המניות, אך מגמת הצמיחה נשארת חיובית

JPM Intelligence Desk:
כשהם מדברים אני מקשיב!
מזהירים כי קיימת סבירות גבוהה מהרגיל לתיקון מתון בשוק המניות האמריקאי, וזאת בשל:
1. חשיפה למניות ממוצעת גבוהה מהרגיל.
2. דפוס היסטורי של תיקונים בשיעור של 5–8% שמתרחשים כ-5–6 חודשים לאחר שפל האחרון.
3. ביצועים גבוהים ומתמשכים של גורמי מומנטום, מניות מחזוריות לעומת דפנסיביות, ונכסים בסיכון.
4. עונתיות שלילית ידועה מראש במהלך חודש ספטמבר.
DB:
אג”ח יפן ל-30 שנה מזנק בחדות כלפי מעלה, ונסחר בטריטוריה שעוד לא ראינו. מדובר בהתפתחות משמעותית במיוחד.
תשואות האג”ח ל-30 שנה רושמות שיאים של עשור ואף שיאים של כמה עשורים במדינות רבות.
האם מדובר באינפלציה, בעצמאות הבנקים המרכזיים, או בחששות פיסקליים?
ככל הנראה, מדובר בשילוב של שלושתם.
Barclays:
מניות רשמו שיאים חדשים בזכות ציפיות לריביות יותר נמוכות ועמידות כלכלית, אך סיכונים עונתיים ונתונים כלכליים בחודש ספטמבר עלולים לאתגר את הנרטיב ה”גולדילוקי”. למרות זאת, המגמה היא כלפי מעלה, אם כי גידור מפני סיכונים הוא מהלך נבון.
פוזיציות בשוק: הסנטימנט אמנם מתוח אך אינו קיצוני, וישנו “dry powder” משמעותי בשוק הכסף כ-7.5 טריליון דולר, שיכול לשמש לרכישות בירידות.
הצמיחה צפויה להיות חזקה, על רקע הרחבות פיסקליות (בארה”ב ובגרמניה), הקלה בתנאים הפיננסיים, והתחדשות מחזור המלאים. הסיכונים העיקריים נובעים משוק האג”ח: גירעונות, פוליטיקה ומהיעדר תמריצים משמעותיים בסין.
תחזיות הרווח (EPS) נמצאות במגמת עלייה גלובלית לאחר תוצאות הרבעון השני. רווחי החברות באירופה מתייצבים, עם צפי לצמיחה של 8–10% ב-2026/2027.
מכפילי הרווח (P/E) גבוהים מהממוצע אך לא קיצוניים, ובאירופה אף נסחרים בדיסקאונט יחסית לארה”ב. הפונדמנטלס בחברות נותרו חזקים, ונתמכים על ידי רכישות עצמיות של מניות (buybacks).
הסתברות להורדת ריבית בספטמבר מתומחרת כמעט ב-100%, לפי חוזים העתידיים.
לראשונה מזה למעלה מ-4 שנים, מספר המובטלים בארה”ב גבוה ממספר המשרות הפנויות, סימן נוסף להיחלשות שוק העבודה.
נתוני JOLTS ליולי:
מספר המשרות הפנויות ירד ל-7.181 מיליון.
תחזית: 7.380 מיליון.
חודש קודם: 7.357 מיליון.
זהו הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2021.
שוק העבודה ממשיך להתקרר בהדרגה.
אני קורא יותר ויותר שאולי נראה רביזיה מאוד גדולה כלפי מטה בנתוני התעסוקה בחודשים האחרונים שאולי גם יפתח את הדלת להורדת ריבית של 50 נק בסיס.
תסתכלו על הגרף הבא של זהב ותשואות ביפן ל-30 שנה, אולי זהב ״מריח״ פה סיכון: